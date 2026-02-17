English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'या' एका खेळाडूमुळे पाकिस्तान भारताविरुद्ध हरला! पाकच्या माजी गोलंदाजाने सांगितलं काय चुकलं

Why Pakistan Lost Against Team India: भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानचा 61 धावांनी पराभव झाल्यानंतर पाकिस्तानमधीलच माजी वेगवान गोलंदाजांने यासाठी एक निर्णय कारणीभूत ठरल्याचं म्हटलं आहे. हा निर्णय कोणता आणि या खेळाडूने काय म्हटलंय जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 17, 2026, 10:24 AM IST
सामनानंतर बोलताना नोंदवलं मत (प्रातिनिधिक फोटो)

Why Pakistan Lost Against Team India: पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज वकार युनूसने भारताविरुद्ध पाकिस्तानचा संघ टी-20 वर्ल्ड कप 2026 च्या स्पर्धेत रविवारी झालेल्या सामन्यात का पराभूत झाला याचं खरं कारण सांगितलं आहे. भारताने या सामन्यामध्ये पाकिस्तानला 61 धावांनी धूळ चारत स्पर्धेतील आपले पहिले तिन्ही सामने जिंकून सुपर एट फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. सूर्यकुमारच्या यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करत 175 धावा केल्या. भारताने एवढी मोठी धाव संख्या उभारली तेव्हाच पाकिस्तानचा पराभव निश्चित झाला होता, असं वकार यूनुस म्हणाला. मात्र अशी परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी एक निर्णय कारणीभूत ठरल्याचं या माजी खेळाडू म्हटलं असून याच चुकीमुळे पाकिस्तान पराभूत झाल्याचा दावा केला आहे. 

तेव्हाच सामना पाकिस्तानच्या हातून सुटला

वकार यूनुसने भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर 'स्टार स्पोर्ट्स'शी बोलताना सामन्यात पाकिस्तानचं काय चुकलं याबद्दल भाष्य केलं. "पाकिस्तानने पहिल्या डावातच सामना गमावला. भारताने 175 धावा केल्या तेव्हाच सामना पाकिस्तानच्या हातून सुटला होता. चेंडू फिरत होता आणि याचा पूर्ण फायदा घेत सूर्यकुमार यादवने गोलंदाजीमध्ये योग्य बदल केले," असं म्हणत वकार यूनुसने भारतीय कर्णधारचं कौतुक केलं. त्याचवेळी पाकिस्तानची नेमकी चूक कुठे झाली याबद्दलही पाकिस्तानचा हा माजी कर्णधार बोलला.

भारताने 175 ऐवजी 140 किंवा 150 धावा केल्या असत्या तर...

"मला असं नाही वाटत की पाकिस्तानने त्यांच्या फिरकी गोलंदाजांचा पूर्ण क्षमतेनं वापर केला. भारताने ज्या पद्धतीने आपले फिरकी गोलंदाज वापरले तसा पाकिस्तानने आपल्या फिरकी गोलंदाजांचा वापर केला नाही. मात्र सामना खरं तर पहिल्या डावातच संपला होता, कारण भारताने भरपूर मोठी धावसंख्या उभारली होती. आपल्या सर्वांनाच कल्पना आहे की पाकिस्तानची फलंदाजी एवढी चांगली नाही. भारताने 175 ऐवजी 140 किंवा 150 धावा केल्या असत्या तर परिस्थिती वेगळी असती," असंही वकार यूनुस म्हणाला. 

परिस्थिती अधिक बिकट केली

वकार यूनुसने पराभवाचं खापर पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगावर फोडलं आहे. "सूर्यकुमारने  हार्दिककडे डावाच्या सुरुवातीलाच चेंडू सोपवला. बुमराहने नेहमीप्रमाणे स्टम्प टू स्टम्प गोलंदाजी केली. त्याने वेग आणि लय याचा उत्तम समतोल साधत टिच्चून गोलंदाजी केल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे पाकिस्तानची अवस्था फार बिकट झाली. सलमान अली आगाने उस्मान तारिकला लवकर गोलंदाजीला न बोलवल्याने गोलंदाजी करताना परिस्थिती पाकिस्तानसाठी अजून बिकट करुन ठेवली," असं वकार यूनुस म्हणाला. हेच पराभवाचं खरं कारण ठरल्याचंही त्याने म्हटलं.

अनेक आठवड्यांपासून त्याची चर्चा पण...

"तारिकने उत्तम कामगिरी केली. एक विकेट त्याने घेतली मात्र 24 धावाच दिल्या. मागील अनेक आठवड्यांपासून त्याच्याबद्दल चर्चा सुरु आहे. मात्र फार उशीरापर्यंत कर्णधाराने त्याच्याकडे चेंडू सोपवला नाही. तारिकला गोलंदाजी देण्याआधीच ईशान किशनने आपलं काम पूर्ण केलं होतं. तारिकला उशीरा गोलंदाजी दिल्यानेच भारताला इतक्या धावा करता आल्या आणि सामना पाकिस्तानच्या हातून निसटला," असं विश्लेषण वकार यूनुसने केलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

