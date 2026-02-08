'फोर्स मेज्योर' क्लॉज नेमका काय आहे? ज्याच्या आडून IND VS PAK मॅच खेळणं टाळतोय पाकिस्तान, असं झालं तर ICC काही करू शकणार नाही

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात झाली असली तरी अद्याप 15 फेब्रुवारी रोजी भारत पाकिस्तान यांच्यात होणाऱ्या सामन्याबाबत अजूनही सस्पेन्स कायम आहे. हा सामना होणार की नाही याबाबत अजूनही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आणि त्यांच्या सरकारने घोषणा केली आहे की ते भारताविरुद्ध सामना खेळणार नाहीत. त्यानंतर काही रिपोर्ट्समध्ये असं म्हटलं गेलं की भारताविरुद्ध नियोजित सामना पाकिस्तानने खेळला नाही तर आयसीसीकडून त्यांच्यावर प्रतिबंध लावण्यात येईल. यापासून वाचण्यासाठी पीसीबीने एक नवीन मार्ग काढला आहे.
आयसीसीकडून लावण्यात येणाऱ्या दंडापासून वाचण्यासाठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्या नव्या मार्गाचा अवलंब करेल तो मार्ग 'फोर्स मेज्योर' आहे. क्रिकेट चाहत्यांसाठी हा शब्द नवीन आणि अनोळखी आहे. मात्र याच 'फोर्स मेज्योर' च्या आडून पीसीबी भारताविरुद्धचा १५ फेब्रुवारी रोजी होणारा सामना खेळणं टाळू इच्छितो. मात्र यावरून आयसीसीने पाकिस्तानला झापलयं. पाकिस्तान आयसीसीसमोर आपली बाजू कशी मांडतो हे पाहणे मनोरंजक असेल, परंतु पीसीबीने भारताविरुद्धच्या सामन्यातून माघार घेण्यासाठी कोणत्या फोर्स मॅजेअर कलमाचा वापर केला आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तान आयसीसी समोर फोर्स मॅजेअरच्या अंतर्गत स्पष्टपणे त्यांचं मत मांडू शकली तर पाकिस्तान भारताविरुद्ध सामना न खेळून होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईपासून वाचू शकतो.
'फोर्स मेज्योर' हा शब्द टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये अचानक चर्चेत आला आहे. हा तोच शब्द आहे जो अनेकदा कायदेशीर बाबींमध्ये ऐकायला मिळतो. परंतु हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की आयसीसी करारांच्या संदर्भात त्याचा खरा अर्थ आणि वापर अनेकदा चुकीचा केला जातो. फोर्स मॅज्योर हा फ्रेंच भाषेतून आलेला कायदेशीर शब्द आहे. याचा अर्थ 'असाधारण शक्ती' किंवा 'देवाच्या इच्छेमुळे घडणारी घटना'. आयसीसी कराराच्या भाषेत, ते असाधारण आणि अनपेक्षित घटनांना सूचित करते. जे पक्षाच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत आणि जे त्याला त्याच्या कराराच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यापासून रोखतात.
टी20 वर्ल्ड कपसारख्या मोठ्या स्पर्धांसाठी, सर्व सदस्य मंडळे आयसीसीसोबत सदस्य सहभाग करार (एमपीए) वर स्वाक्षरी करतात. या करारात मंडळांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या आहेत. यात नियोजित केलेल्या सर्व सामन्यात संघांनी मैदानात उतरणे, स्पर्धेच्या नियमांचं पालन करणे आणि कमर्शियल तसेच ब्रॉडकास्ट नियमांचं पालन करणे याचा समावेश असतो.
Members Participation Agreement (MPA) मध्ये एक क्लॉज असतो त्याअंतर्गत सदस्य बोर्ड तेव्हाच यातून सूट लागू शकतात जेव्हा कोणताही योग्य आणि वास्तविक कार्यक्रमामुळे त्याचा सहभाग जवळजवळ अशक्य होतो. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी निर्देशांना फोर्स मॅजेअर मानले जाऊ शकते, परंतु केवळ कठोर अटींवरच. पाकिस्तान आपला उद्देश साध्य करण्यासाठी आयसीसीच्या नियमांमध्ये समाविष्ट असलेल्या फोर्स मॅजेअर क्लॉजचा वापर करण्यात सफल होऊ इच्छितो.
7 फेब्रुवारी भारत विरुद्ध यूएसए - भारताचा 29 धावांनी विजय
12 फेब्रुवारी भारत विरुद्ध नामिबिया
15 फेब्रुवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान
18 फेब्रुवारी भारत विरुद्ध नेदरलँड