वर्ल्ड कप फायनलमध्ये टीम इंडियाशी सामना असेल तर पाकिस्तान काय करणार? पाक कर्णधाराने दिलं उत्तर

T20 World Cup 2026 : 7 फेब्रुवारी पासून टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 WorldCup 2026) सुरुवात होणार आहे. यंदाचा वर्ल्ड कप हा भारत आणि श्रीलंका या दोन शहरांमध्ये खेळवला जाणार असून यात एकूण 20 संघ सहभागी होतील. मात्र वर्ल्ड कप सुरु होण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना सुद्धा भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामान्याशी निगडित वाद संपण्याचं नाव घेत नाही. पाकिस्तान सरकारने 15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध होणाऱ्या ग्रुप स्टेज सामन्यावर त्यांचा राष्ट्रीय संघ बहिष्कार टाकेल असं म्हटलं होतं. गुरुवारी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा कॅप्टन्स डे पार पडला. यावेळी पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघाला त्यांच्या सरकारने भारताविरुद्ध घेतलेल्या बहिष्काराच्या निर्णयाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला.
पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघाला पत्रकारांनी प्रश्न विचारला की भारताविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना पाकिस्तानचा संघ खेळणार नाही असं सरकारने जाहीर केलंय मात्र वर्ल्ड कप फायनलमध्ये टीम इंडियाशी सामना असेल तर पाकिस्तान काय करणार? यावर उत्तर देताना पाकिस्तानचा कर्णधार म्हणाला की, 'भारताविरुद्ध खेळणं हे आमच्या हातात नाही. हा निर्णय सरकारचा होता आणि जर सेमी फायनल किंवा फायनलमध्ये भारताशी सामना झाला तर पुन्हा याबाबत आम्ही सरकारचा सल्ला घेऊ'.
पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघाने बांगलादेशला बाहेर करण्याबाबत दुःख व्यक्त केलं आणि तो म्हणाला की, 'बांगलादेश येथे नाही हे दुर्दैवी आहे. त्यांच्याकडे खूप मजबूत संघ आहे. आशा आहे की ते आम्हाला पाठिंबा देतील'. आघाने त्यांच्या पहिल्या टी20 वर्ल्डकपचे नेतृत्व करण्याबद्दल उत्साह व्यक्त केला आणि सांगितले की गेल्या सहा महिन्यांत संघाच्या कामगिरीत सातत्याने सुधारणा झाली आहे.
हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या निर्णयावर कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्ट केली टीम इंडियाची भूमिका; म्हणाला 'आमचंही ठरलंय, 15 तारखेला मैदानात....'
टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी आयसीसीकडून कॅप्टन्स डे चं आयोजन करण्यात आलं होतं. टी20 क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कॅप्टन्स डे हा दोन वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पार पडला. यात भारत, अफगानिस्तान, कॅनडा, इंग्लंड, इटली, नामीबिया, नेपाल, न्यूझीलंड, स्कॉटलंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका आणि वेस्टइंडीज या 12 संघांचा कॅप्टन्स डे हा मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर पार पडला. तर श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, नेदरलँड, ओमान, पाकिस्तान, यूएई आणि झिम्बाब्वे यांच्या संघांचा कॅप्टन्स डे हा श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे झाला. यात वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी असलेल्या संघांच्या कर्णधारांनी आपल्या स्पर्धेपूर्वीच्या त्यांच्या तयारी आणि रणनीतींबद्दल पत्रकारांशी चर्चा केली.