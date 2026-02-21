T20 World 2026: जर Super 8 चा सामना पावसामुळे रद्द झाला तर? जाणून घ्या ICCचे नियम

What Will Happen If Super 8 Match Washed Out Due to Rain: T20 विश्वचषक 2026 (T20 Wolrd Cup 2026) स्पर्धा आता पुढच्या टप्प्यात पोहोचली आहे. गट फेरी संपल्यानंतर आता ‘सुपर 8’ फेरीची सुरुवात होत आहे. एकूण 20 संघांपैकी 8 संघांनी पुढील फेरी गाठली असून त्यांना दोन गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे. प्रत्येक गटात 4 संघ असतील आणि प्रत्येक संघाला आपल्या गटातील उर्वरित तिन्ही संघांविरुद्ध प्रत्येकी एक सामना खेळावा लागेल. त्यानंतर दोन्ही गटांतील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील.
सुपर 8 फेरीतील सामन्यांसाठी कोणताही ‘रिझर्व्ह डे’ ठेवलेला नाही. त्यामुळे जर एखादा सामना पावसामुळे पूर्णपणे रद्द झाला, तर गट फेरीप्रमाणेच दोन्ही संघांना प्रत्येकी 1 गुण देण्यात येईल. सामना निकालात यावा यासाठी किमान 5-5 षटके खेळली जाणे आवश्यक आहे. पंच शेवटपर्यंत सामना खेळवण्याचा प्रयत्न करतील; मात्र वेळेअभावी खेळ शक्य नसेल तर सामना रद्द घोषित केला जाईल.
हे ही वाचा: IND vs SA: सुपर-8 पूर्वी भारताला मोठा धक्का! सराव करताना महत्त्वाचा गोलंदाज जखमी
सामना रद्द झाल्यास कोणताही विजेता ठरत नाही आणि त्या सामन्याचा नेट रन रेटवर परिणाम होत नाही. फक्त प्रत्येकी 1 गुण दिला जातो. अशा वेळी ज्या संघाचा नेट रन रेट चांगला असेल, त्याला पुढील फेरी गाठताना फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक संघासाठी प्रत्येक सामना जिंकणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हे ही वाचा: T20 World Cup 2026 Super-8: वर्ल्ड कपमधील 'ग्रुप 1' ला का म्हटलं जातंय ‘ग्रुप ऑफ डेथ’?
यंदाची स्पर्धा भारत आणि श्रीलंकेत होत आहे. विशेषतः श्रीलंकेत काही सामन्यांवर पावसाचे सावट आधीच पाहायला मिळाले आहे. कोलंबो येथे झालेल्या एका सामन्यात आयर्लंड आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील सामना पावसामुळे होऊ शकला नाही आणि दोन्ही संघांना प्रत्येकी 1 गुण देण्यात आला. त्याचा फायदा झिम्बाब्वेला झाला. आता सुपर 8 मधील न्यूझीलंड विरुद्ध पाकिस्तान या पहिल्याच सामन्यावरही पावसाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सुपर 8 फेरी 21 फेब्रुवारीपासून सुरू होऊन 1 मार्चपर्यंत चालेल. या टप्प्यात एकूण 12 सामने खेळले जाणार आहेत. 4 आणि 5 मार्च रोजी उपांत्य फेरीचे सामने होतील, तर अंतिम सामना 8 मार्च रोजी होणार आहे.
हे ही वाचा: Abhishek Sharma: अभिषेक शर्माच्या खराब फॉर्मला बहिण कोमल जबाबदार? चाहते म्हणतात, ‘हा खरा डाउनफॉल!’
आता प्रत्येक संघासाठी ‘करो किंवा मरो’ अशी परिस्थिती आहे. पावसाचा अडथळा आला, तरी गुणतालिकेतील प्रत्येक गुण आणि नेट रन रेट निर्णायक ठरणार आहे.