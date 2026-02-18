सुपर 8 मध्ये भारताला कोणत्या टीमकडून सर्वाधिक धोका? वेळीच खबरदारी घेतली नाही तर चॅम्पियन होण्याचं स्वप्न भंगणार

Team India Super 8 Group : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) भारतीय क्रिकेट संघाने लागोपाठ तीन सामने खेळून विजय मिळवून सुपर 8 फेरीत प्रवेश केला आहे. टीम इंडियाचा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना आता नेदरलँड विरुद्ध बुधवार 18 जानेवारी रोजी खेळवला जाणार असून त्यानंतर सुपर 8 फेरीत पोहोचलेली टीम इंडिया पुढे तीन संघांचा सामना करेल. यात सुपर 8 फेरीत ग्रुप ए मध्ये टीम इंडिया, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे या संघांशी भिडणार आहे. यात टॉप 2 वर असलेले संघ पुढे सेमी फायनलला क्वालिफाय करून चॅम्पियन होण्याच्या एक पाऊल अधिक जवळ येतील. मात्र सुपर 8 मध्ये टीम इंडियाला कोणत्या संघाकडून सर्वाधिक धोका असू शकतो याबाबत जाणून घेऊयात.
सुपर 8 मध्ये भारताचा पहिला सामना हा 2024 वर्ल्ड कपचा उपविजेता संघ असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे. 22 फेब्रुवारी रोजी दक्षिण आफ्रिकेचा संघ प्रचंड फॉर्मात असून ग्रुप स्टेजमध्ये तो आपल्या ग्रुपमध्ये टॉपवर राहिलेला संघ आहे. टीम इंडियाची सुपर 8 मधील सर्वात मोठं आव्हान हे दक्षिण आफ्रिका संघाचंच असणार आहे. त्यामुळे टीम इंडियाला सुपर 8 स्टेजमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला काहीही करून हरवावं लागेल.
दक्षिण आफ्रिका विरुद्धच्या सामन्यानंतर टीम इंडियाला त्यांचे उर्वरित दोन सामने हे झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज सोबत खेळावे लागतील. टीम इंडियासाठी हे दोन्ही संघ खरंतर सोपं आव्हान ठरू शकतात मात्र कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला या दोन संघांना हल्ल्यात घेणं परवडणार नाही. याचं कारण वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे संघ हे उलटफेर करण्यासाठी ओळखले जातात. ग्रुप स्टेजमध्ये झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केलं. तर वेस्ट इंडिज संघ सुद्धा ग्रुप स्टेजमधील सामने जिंकून आला असल्याने तो देखील सामन्यात भारताविरुद्ध कमाल दाखवू शकतो. त्यामुळे टीम इंडियाला या दोन्ही संघांना हल्ल्यात घेऊन चालणार नाही.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका : 22 फेब्रुवारी
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे : 26 फेब्रुवारी
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज : 1 मार्च