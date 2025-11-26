T20 वर्ल्ड कप 2026 चं शेड्यूल जाहीर होताच भारतीय फॅन्समध्ये टेन्शन वाढलं! कारण रोहित शर्माच्या ‘त्या’ क्षणाशी जोडलेले...

T20 World Cup 2026 Final Date and Venue: ICC ने शेवटी T20 World Cup 2026 चे संपूर्ण वेळापत्रक आणि सर्व सामने जाहीर केले. जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना या मेगा इव्हेंटची प्रतीक्षा होती, पण भारतातील फॅन्सच्या भावना या वेळी शेड्यूल जाहीर झाल्यानंतर मिश्र आहेत. कारण T20 WC 2026 च्या फाइनलचे ठिकाण जाहीर होताच, 2023 च्या वर्ल्ड कपची चटका देणारी आठवण पुन्हा जागी झाली, जिथे रोहित शर्मा डोळ्यांत पाणी आणून मैदानातून बाहेर जाताना दिसला होता.
या स्पर्धेत एकूण 20 आंतरराष्ट्रीय संघ खेळणार आहेत, ज्यांना चार ग्रुपमध्ये विभागले आहे. भारताला Group-A मध्ये ठेवण्यात आले आहे. या ग्रुपमध्ये:
हे संघ आहेत.
Group-A म्हणजे एकप्रकारे 'हाय व्होल्टेज ग्रुप', कारण यात भारत-पाकिस्तानचा सामना आहेच, शिवाय अमेरिका आणि नेदरलँड्ससारखे संघही शकतात.
टीम इंडिया आपला प्रवास 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियममध्ये USA विरुद्ध सुरू करेल. हा सामना भारतीय चाहत्यांसाठी खूप खास असेल कारण घरच्या प्रेक्षकांसमोर स्पर्धेची धमाकेदार सुरुवात करण्याची संधी असेल.
यानंतर:
नामीबिया हा संघ T20 क्रिकेटमध्ये अनेकदा मोठ्या संघांना धक्का देत आला आहे. त्यामुळे हा सामना सोपा नसणार.
क्रिकेटमधला सर्वात मोठा सामना — भारत vs पाकिस्तान
हा सामना श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे होणार आहे. दोन्ही देशांच्या सुरक्षा आणि राजकीय संवेदनशीलतेमुळे ICC ने हा सामना न्यूट्रल वेन्यूवर ठेवला आहे.
अहमदाबादचे स्टेडियम पुन्हा एकदा भारताचा सामना होस्ट करणार आहे. भारत हा सामना जिंकून सुपर 8 मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करेल.
T20 World Cup 2026 चा फाइनल अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये खेळला जाणार आहे. हे तेच मैदान आहे जिथे 19 नोव्हेंबर 2023 रोजी भारत 50 ओव्हर वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या स्वप्नापासून फक्त एक पाऊल दूर होता... आणि जिथे ऑस्ट्रेलियाने भारताला हरवून संपूर्ण देशाला निराश केलं. त्या दिवशी रोहित शर्मा भावुक होताना दिसला, लाखो डोळे पाणावले, आणि क्रिकेट इतिहासातील सर्वात कठीण रात्रींपैकी एक भारतीयांसाठी ठरली. म्हणूनच भारतीय समर्थिकांना पुन्हा फाइनल याच मैदानावर होणार असल्याचे पाहून आतून काळजी वाटते की, "इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये!"
ICC ने एक अनोखा निर्णय घेतला आहे. सामान्यतः कोणत्याही स्पर्धेसाठी एकच फाइनल वेन्यू असतो, पण यावेळी दोन आहेत:
जर पाकिस्तान फाइनलमध्ये नसला तर फाइनल अहमदाबादमध्येच होईल.
जर पाकिस्तान फाइनल गाठला → फाइनल श्रीलंकेच्या कोलंबोमध्ये खेळला जाईल.
हे राजकीय आणि सुरक्षा कारणांमुळे करण्यात आले आहे.
सेमीफाइनलसाठीही अल्टरेशन — भारत-पाकिस्तान असल्यास नियम वेगळे
भारत vs पाकिस्तान सेमीफाइनल → कोलंबो
भारत vs इतर कोणताही संघ → मुंबई (सेमीफाइनल 2)
यातून ICC ने स्पष्ट दाखवले की, Indo-Pak सामन्यांना वेगळ्या सुरक्षा व्यवस्थेची गरज आहे.