T20 World Cup 2026 मध्ये सर्वात मोठा उलटफेर! झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाचा पराभव करून रचला इतिहास

Zimbabwe VS Australia : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 WOrld Cup 2026) झिम्बाब्वेने सर्वात मोठा उलटफेर करून ऑस्ट्रेलियाला 23 धावांनी पराभूत केलं आहे. टी20 वर्ल्ड कपमध्ये हे दुसऱ्यांदा घडलंय जेव्हा झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाला हरवलंय. यापूर्वी 2007 मध्ये झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाला एका रोमांचक सामन्यात पराभूत केलं होतं. त्यानंतर आता वर्ल्ड कप 2026 मध्ये झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्यांदा पराभूत करून नवा इतिहास रचलाय. अंडर डॉग समजल्या जाणाऱ्या झिम्बाब्वे सारख्या संघाने क्रिकेटमधील बलाढ्य संघ समजल्या जाणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केल्याने क्रिकेट विश्वात खळबळ उडून दिली आहे.
श्रीलंकेच्या कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वे विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात शुक्रवारी सामना खेळवला गेला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. तर २० ओव्हरमध्ये झिम्बाब्वेने 2 विकेट गमावून 169 धावा केल्या. तर ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी 170 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. मात्र मैथ्यू रेनेशॉच्या अर्धशतकीय खेळीनंतर सुद्धा ऑस्ट्रेलियाचा संघ 19.2 ओव्हरमध्ये 146 धावांवर ऑलआउट झाला. अनुभवी खेळाडूंशिवाय झिम्बाब्वेने वर्ल्ड कप सामन्यात बलाढ्य ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध केलेली ही कामगिरी अतिशय कौतुकास्पद ठरली.
विजयासाठी 170 धावांचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलिया संघाने झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजी समोर गुडघे टेकले. झिम्बाब्वे साठी सर्वात जास्त विकेट्स या वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुजरबानीने घेतल्या. त्याने 4 ओव्हर टाकून 17 धावा देत 4 विकेट्स घेतल्या. त्याला या कामगिरीसाठी प्लेअर ऑफ द मॅच म्हणून सुद्धा सन्मानित करण्यात आले.
ऑस्ट्रेलिया आणि झिम्बाब्वे हे दोन संघ वर्ल्ड कपच्या ग्रुप स्टेजमध्ये ग्रुप बी चा भाग आहेत. शिवाय या ग्रुपमध्ये श्रीलंका, आयर्लंड आणि ओमान यांचा सुद्धा समावेश आहे. ग्रुप बी च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यानंतर उलटफेर झालाय. सध्या श्रीलंका हे दोन पैकी दोन सामने जिंकून +3.125 च्या नेट रन रेटने अव्वल स्थानी आहे. तर ऑस्ट्रेलियाचा पराभव करून झिम्बाब्वे दुसऱ्या स्थानी पोहोचली आहे. दुसऱ्या नंबरवर असणाऱ्या झिम्बाब्वेकडे सुद्धा आता 4 पॉईंट्स असून त्यांचा नेट रन रेट हा +1.984 असा आहे. तर ऑस्ट्रेलिया दोनपैकी एक सामना जिंकून तिसऱ्या स्थानी आहे. तर ओमान आणि आयर्लंड या संघाचं विजयाचं खात अजूनही उघडायचंय.