इराण - इस्राईल युद्धाचा टी20 वर्ल्ड कपवर परिणाम, झिम्बाब्वे संघ भारतात अडकला

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ही (T20 World Cup 2026) स्पर्धा आता शेवटच्या टप्प्यात येऊन पोहोचली आहे. स्पर्धेतील सुपर 8 फेरी संपली असून यातून भारत, दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड आणि न्यूझीलंड हे संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचलेत. तर उर्वरित संघ आपल्या मायदेशात परतत आहेत. अशातच इराण - इस्राईल युद्धामुळे झिम्बाब्वेचा संघ भारतात अडकला आहे. झिम्बाब्वेचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शेवटचा सुपर 8 सामना रविवारी दिल्ली येथे झाला होता. त्यानंतर झिम्बाब्वेचा संघ दुसऱ्याच दिवशी मायदेशात परतणार होता, मात्र मिडिल ईस्टमध्ये इराण, इस्राईल, तेहरान येथे युद्ध सुरु असल्याने तेथिल वातावरण बिघडलं आहे. परिणामी झिम्बाब्वे संघाचा पुढील काही दिवसांसाठी दिल्लीतील मुक्काम वाढला आहे.
रविवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात सुपर 8 चा सामना रंगला होता, ज्यात झिम्बाब्वेचा 5 विकेटने पराभव झाला. या पराभवानंतर झिम्बाब्वेचा संघ मायदेशात परतण्यासाठी तयार होता. सोमवारी सकाळी 4:30 वाजता त्यांची एमिरेट्सच्या विमानाची तिकीट बुक होती जी दुबईमार्गे हरारेला जाणार होती. मात्र रिपोर्ट्सनुसार टीम मॅनेजमेंटने निर्णय बदलला आहे. मात्र दोन दिवसात यूएसए, इराण आणि इस्राईल यांच्यात युद्ध सुरु आहे. इराणने यूएई, कतार, सह बहरीन इत्यादी खाडी देशात हल्ले केलेत. त्यामुळे मिडल ईस्टच्या देशांनी सर्व हवाई मार्ग बंद केलेत.
झिम्बाब्वे क्रिकेट संघाला दिल्लीतच थांबण्याचे निर्देश दिले आहेत जोपर्यंत आंतराष्ट्रीय क्रिकेट काउन्सिलची टीम त्यांच्या प्रवासाची सुरक्षित व्यवस्था करत नाहीत. झिम्बाब्वेच्या संघात अनुभवी लेग स्पिनर ग्रीम क्रेमर हा दुबईत राहणार आहे. त्यांचे सहकारी देखील मध्य पूर्व प्रवास केंद्रातून प्रवास करण्याची तयारी करत असताना, झिम्बाब्वेचे प्रशिक्षक जस्टिन सिमन्स यांनी मध्य पूर्वेवरील हवाई क्षेत्र बंद असल्याने आणि प्रवासाच्या कठीण परिस्थितीमुळे कॅम्पमध्ये सध्या काय स्थिती आहे याबद्दल सांगितलं.
हेही वाचा : Sanju Samson Net Worth: धोनी-रोहितपेक्षा अलीशान संजू सैमसनची रॉयल लाइफ, नेटवर्थचा आकडा माहितीय का?
झिम्बाब्वे संघाचा सुपर 8 मधील परफॉर्मन्स समाधानकारक नसला तरी त्यांनी ग्रुप स्टेजमध्ये ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका सारख्या संघांना मात दिली आहे. ग्रुप स्टेजमध्ये ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंकेला पराभूत करून हा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉपवर पोहोचला होता. मात्र सुपर 8 फेरीत भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिजकडून त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला.