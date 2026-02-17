टी-20 मध्ये सर्वात मोठा उलटफेर! ऑस्ट्रेलिया वर्ल्डकपमधून बाहेर, एकही चेंडू न खेळता झिम्बाब्बेने गाठली सुपर-8 फेरी

Australia disqualified from T20 World Cup: 2026 च्या टी20 विश्वचषकात एकही चेंडू न खेळता झिम्बाब्वेने ऑस्ट्रेलियाला वर्ल्डकपमधून बाहेर काढलं आहे. ऑस्ट्रेलिया संघाला सर्वात मोठा धक्का बसला असून टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेतून बाद झाले आहेत. पावसाने ऑस्ट्रेलियाच्या वर्ल्डकपच्या स्वप्नावर पाणी फेरलं आहे. सतत होणाऱ्या पावसामुळे झिम्बाब्वे आणि आयर्लंडमधील सामना टॉस न उडवताच रद्द झाला. यासह झिम्बाब्वेने सुपर-8 मध्ये प्रवेश केला आहे, तसंच ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. 2009 टी-20 वर्ल्डकपनंतर पहिल्यांदाच असं झालं आहे की, ऑस्ट्रेलिया संघ लीग स्टेजमधूनच बाहेर गेला आहे.
झिम्बाब्वे आणि आयर्लंड सामना ऑस्ट्रेलियासाठी फार महत्त्वाचा होता. पण पावसामुळे तो रद्द करावा लागला आहे. हा सामना पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात येणार होता. पल्लेकेलेमध्ये सकाळपासूनच पाऊस पडत होता. सामन्यादरम्यान मुसळधार पाऊस सुरू राहिला आणि सुमारे अडीच तास वाट पाहिल्यानंतर सामना रद्द करण्यात आला.
झिम्बाब्वेचा या सामन्यात पराभव झाला असता तर ऑस्ट्रेलियाच्या उपांत्य फेरीच्या आशा जिवंत राहिल्या असत्या. कांगारूंना आयर्लंडच्या विजयाची आशा होती. तथापि, पावसाने मात्र त्यांच्यावर आशांवर पाणी फेरलं.
Zimbabwe seal a Super 8 spot at the #T20WorldCup as rain has the final say in Kandy.
: https://t.co/8G1G5WST9V pic.twitter.com/P6Sh5gpIAC
— ICC (@ICC) February 17, 2026
झिम्बाब्वेने आतापर्यंत स्पर्धेत अपवादात्मक कामगिरी केली आहे. सिकंदर रझाच्या नेतृत्वातील संघाने ऑस्ट्रेलियाला हरवून विश्वचषकातील सर्वात मोठी कामगिरी केली आहे. झिम्बाब्वेकडून पराभव पत्करल्यानंतर, सोमवारी ऑस्ट्रिलेयाला श्रीलंकेकडूनही पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे आता, ऑस्ट्रेलिया अधिकृतपमे स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.
झिम्बाब्वेने पहिल्यांदाच टी-20 विश्वचषकाच्या सुपर 8 फेरीत प्रवेश केला आहे. यापूर्वी, झिम्बाब्वेने 2022 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या सुपर 12 फेरीत प्रवेश केला होता. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या सुपर 8 फेरीसाठी पात्र होणारा झिम्बाब्वे हा सातवा संघ आहे. यापूर्वी, भारत, इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका आणि न्यूझीलंड यांनी सुपर 8 मधे प्रवेश केला होता. आता, पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात शेवटच्या संघासाठी स्पर्धा आहे. जर पाकिस्तानने आपला शेवटचा लीग सामना गमावला तर ते स्पर्धेतूनही बाहेर पडेल.