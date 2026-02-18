English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'आम्हाला फसवलं...', ऑस्ट्रेलिया टी-20 वर्ल्डकपमधून बाहेर पडल्यानंतर दिग्गज क्रिकेटपटू संतापला, 'एक शक्तिशाली संघ...'

Australia out of T20WC: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सर्वात मोठा उलटफेर झाला असून, ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. ऑस्ट्रेलिया संघ सुपर 8 साठी पात्र होऊ शकला नाही.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 18, 2026, 08:36 AM IST
Australia out of T20WC: टी-20 वर्ल्डकप 2026 आता ऑस्ट्रेलिया संघाशिवाय होणार आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि वर्ल्डकप हे समीकरण जुळलेलं असताना, संघाला मोठा धक्का बसला असून सुपर 8 साठी अपात्र ठरले आहेत. ग्रुप बी मध्ये श्रीलंकेनंतर झिम्बाब्वे दुसऱ्या क्रमांकाचा संघ ठरल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया संघ टी-20 वर्ल्डकपमधून बाहेर पडला आहे. 2021 च्या चॅम्पिअन संघाला  श्रीलंका आणि झिम्बाब्वेने घरचा रस्ता दाखवला आहे. झिम्बाब्वे आणि आयर्लंड यांच्यातील सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने ऑस्ट्रेलिया संघावर नामुष्की ओढवली आणि मिशेल मार्चच्या नेतृत्वातील संघ घरी परतला. यानंतर ऑस्ट्रेलियाचे महान खेळाडू  इयान हिली (Ian Healy) यांनी संताप व्यक्त केला आहे. 

"आपण यामागील कारणांचा शोध घेऊ शकतो का ते पाहूया. ऑस्ट्रेलियन संघ विश्वचषकाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच बाहेर पडला, ज्याची शक्यता जास्त आहे. इंग्लंड क्रिकेटप्रमाणेच अ‍ॅशेसच्या आधी झाली तशी आमची फसवणूक झाली. कधी टीका झाली तर अवहेलना झाली. श्रीलंका आणि भारतातील परिस्थितींमध्ये खेळण्यासाठी आम्ही एक शक्तिशाली संघ निवडला तेव्हा आम्ही चुकीचे असू शकतो असं म्हटलं जात होतं. पण आम्ही बरोबर आहोत असा पूर्ण विश्वास होता," असं ते म्हणाले. 

"ऑस्ट्रेलिया, सत्य समजून घ्या. आमच्या कर्णधाराने बुमरानंतर निवृत्ती घेण्याचा आणि डिसेंबरमध्ये शिल्ड क्रिकेट पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला जेणेकरून या स्पर्धेत पूर्ण समर्पण देता येईल. प्रत्येक संधीनुसार विकसित होणाऱ्या संघाबद्दल तो उत्साहित होता. ते जगभरातील दौऱ्यांवर होते. तरीही आमच्याकडे दोन गोलंदाज होते आणि आमच्या सर्वोत्तम फलंदाजांना शेवटच्या सामन्यात एक अष्टपैलू आणि एक गोलंदाज आणि कर्णधाराला खेळवण्यासाठी वगळण्यात आले. हे आमच्या फलंदाजीचा क्रम वाढवण्यासाठी होते," असं सांगत त्यांनी आरसा दाखवला. 

इयान हिली यांनी खेळाडूंच्या निवडीवरुनही आपला संताप बोलून दाखवला. "कूपर कॉनोली, खरंच? किती दूरपर्यंत? त्यामुळे आमचा फलंदाजीचा क्रम वाढणार आहे. त्याने सहा सामन्यात दोन अंकी धावाही केल्या नाहीत. त्यामुळे त्याला काही अर्थ नाही. संघात सर्व फिनिशर भरले आहेत. सुरुवात करणारा एही फलंदाज नाही. ते श्रीलंकेत सुरुवात करू शकत नाहीत. जसं आपण आत्ताच कॅमेरॉन ग्रीनबद्दल बोललो आहोत तो तीन, टिम डेव्हिड चार, जोश इंग्लिस पाच आणि सलामीवीर सात," असं त्यांनी सांगितलं. 

"तो सध्या चांगला खेळत आहे आणि ते त्याचा चांगला फॉर्म वाया घालवत आहेत. हा फक्त एक असंतुलित संघ आहे. ते सामना खेळणार आहेत का? एक वर्षापूर्वी करण्यात आलेली चुकीची निवड यासाठी कारणीभूत आहे जिथे त्यांनी फलंदाजीपेक्षा शक्तीला, आत्मविश्वासाला, धैर्याला जास्त प्राधान्य दिलं. ते फॉर्मला आणि काय होऊ शकतं हे विसरुन गेले," असं तो पुढे म्हणाला.

