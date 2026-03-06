T20 World Cup Prediction:'संजू सॅमसन ठोकणार शतक, फायनल कोण जिंकणार?', वर्ल्डकपआधी भविष्यवाणी आली समोर!

T20 World Cup: भारताने सेमी-फायनलमध्ये इंग्लंडचा पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा फायनल गाठली आहे. अंतिम सामन्यात भारत न्यूझीलंडशी भिडणार आहे. हा सामना 8 मार्चला अहमदाबादला नरेंद्र मोदी स्टेडिअममध्ये खेळवला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर टी 20 वर्ल्डकपसंदर्भात मोठी भविष्यवाणी समोर येतेय. ज्यात वर्ल्डकप टीम इंडिया जिंकणार असं म्हटलंय. कोणी केलीय ही भविष्यवाणी? काय म्हटलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
संजू सॅमसनच्या बालपणीच्या प्रशिक्षकाने एक मोठी भविष्यवाणी केली आहे. टी20 विश्व कप 2026 च्या फायनलमध्ये संजू सॅमसन न्यूझीलंडविरुद्ध शतक ठोकणार आणि भारत विश्व कपची ट्रॉफी जिंकेल. संजूच्या खेळाच्या आधारावर ही भविष्यवाणी आहे, ज्यात भारत नक्कीच चॅम्पियन होईल असे विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
टी२० विश्व कप २०२६ च्या सेमीफायनलमध्ये भारताने इंग्लंडविरुद्ध 7 धावांनी विजय मिळवला आणि फायनलमध्ये प्रवेश केला. संजू सॅमसनने 42 चेंडूत 89 धावा केल्या, ज्यात 7 षटकार आणि 8 चौकार होते. ईशान किशनसोबत त्याने 45 चेंडूत 97 धावांची भागीदारी केली. संजूने 26 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले आणि विराट कोहलीच्या टी२० विश्व कप नॉकआउट सामन्यातील सर्वाधिक धावांच्या विक्रमाची (89 धावा) बरोबरी केली. या कामगिरीमुळे त्याला 'मॅन ऑफ द मॅच'ने गौरवण्यात आले.
फायनलमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध संजू शतक ठोकणार, असे बालपणीचे प्रशिक्षक म्हणतात. गेल्या 2 सामन्यांत संजूची फलंदाजी अप्रतिम होती आणि आता शतकाची प्रार्थना करत आहोत. संजू गोलंदाजांच्या योजना समजून घेत संघासाठी जोखीम घेतोय. ही भविष्यवाणी संजूच्या आक्रमक शैलीवर आधारित आहे, ज्यात तो मोठा स्कोअर करेल असे त्याचे बालपणीचे प्रशिक्षक सांगतायत. हे शतक भारताच्या विजयासाठी निर्णायक ठरेल असे त्यांचे मत आहे.
प्रशिक्षकाने संजूच्या यशाचे कारण सांगितले की, तो गोलंदाजांच्या गेम प्लॅनला समजून घेतो आणि संघासाठी जोखीम घेण्यास तयार असतो. संजूची फलंदाजी गेल्या सामन्यांत शानदार होती, ज्यात तो वेगवान धावा करतो. ते म्हणतात की, संजूमध्ये अजून 6-7 वर्षांचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बाकी आहे आणि हा कदाचित त्याचा शेवटचा टी20 विश्व कप नसेल. तरीही विश्व कप जिंकणे त्याच्या कारकिर्दीसाठी उत्तम असेल.
भारत टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ची ट्रॉफी जिंकेल आणि चॅम्पियन बनेल, असे प्रशिक्षकाने ठामपणे सांगितले. ते म्हणतात की, संघाची तयारी आणि खेळाडूंची कामगिरी पाहता हे नक्की घडेल. फायनलमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध भारताचा विजय होईल आणि संजूची भूमिका महत्वाची असेल. भारताने नुकतीच सेमीफायनल जिंकली आहे. त्यामुळे या भविष्यवाणीमुळे भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना प्रेरणा मिळतेय. संजू सॅमसन केरळचा खेळाडू असून, त्याने भारतीय संघात विकेटकीपर-फलंदाज म्हणून स्थान मिळवलंय. संजूच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासूनच्या खेळ पाहून त्यावर आधारित ही भविष्यवाणी आहे. क्रिकेट जगतात अशा भविष्यवाण्या उत्साह वाढवतात आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन देतात.