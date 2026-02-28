T20 World Cup: वर्ल्ड कप फायनलला भारत-पाकिस्तान भिडणार?, 180 कोटींमुळे गेम फिरणार?

T20 World Cup Final: टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये आज श्रीलंक विरुद्ध पाकिस्तान अशी लढत कोलंबोमध्ये सुरु आहे. न्यूझिलंड आणि इंग्लंडविरुद्ध पराभूत होऊन श्रीलंक स्पर्धेबाहेर गेली आहे. त्यामुळे आजचा सामना जिंकल्यावरही त्यांना काही फायदा होणार नाहीय. दुसरीकडे 15 फेब्रुवारीला कोलंबोत झालेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्यामुळे श्रीलंकेत तब्बल 180 कोटींची आर्थिक उलाढाल झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आता श्रीलंकेला सामना जिंकावा की आधीच अडचणीत असलेल्या आपल्या देशाला आर्थिक फायदा करुन द्यावा अशा द्विधा मनस्थितीत श्रीलंकेची टीम सापडल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगतेय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
ग्रुप 8 मधील अंतिम सामना श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तानमध्ये खेळवला जातोय. या सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच पाकिस्तान वरचढ दिसतयं. पाकिस्तानेचे ओपनर साहब जादा फरहान आणि फकर जमान यांनी पहिल्या विकेटसाठी 177 धावांची तूफान खेळी केली. श्रीलंकेचे गोलंदाज आणि फिल्डर आत्मविश्वास गमावलेले सुरुवातीपासून दिसले. यामुळे सोशल मीडियात विविध चर्चांना उधाण आलंय. श्रीलंका हा सामना स्वत:हून गमावत तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. यामागची कारणंही तशीच सांगितली जात आहेत.
समजा पाकिस्तानने हा सामना जिंकला तर ते आता सेमी फायनलला जातील. दुसरीकडे टीम इंडियादेखील सेमी फायनलसाठी वेस्ट इंडिजशी भिडणार आहे. भारत-पाकिस्तान दोन्ही टीम फायनलला आल्या तर श्रीलंकेला याचा फायदा मिळेल, अशी चर्चा सुरु आहे. वर्ल्ड कपमधील सेमी फायनलचा सामना कोलंबोत होणार आहे. नंतर फायनलचा सामनादेखील श्रीलंकेत होण्याची शक्यता आहे.
15 फेब्रुवारीला भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना श्रीलंकेच्या धरतीवर खेळवला गेला. यात टीम इंडियाने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला. याचा थेट फायदा श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला झाल्याचा दावा करण्यात येतोय. या एका मॅचमुळे 180 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे अंतिम सामना श्रीलंकेत झाला तर श्रीलंकेला फायदा होईल, असे सोशल मीडियात नेटकरी म्हणतायत.
श्रींलंका देश आर्थिक स्थिती ढासाळलेली आहे. येथे महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढलीय. अशावेळी देशाला मोठ्या आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते. वर्ल्ड कप सामन्यांमुळे संबंधित देशातील आर्थिक व्यवस्थेलाही हातभार लागतो. पाकिस्तानवरुद्ध जिंकूनही श्रींलका स्पर्धेत राहणार नाहीय. अशावेळी आपल्या देशाला हातभार लावण्यासाठी पाकिस्तानविरुद्ध संथ गतीने खेळत नसेल ना? असा प्रश्न नेटकरी विचारताय. अंतिम सामना कोणत्या 2 देशामध्ये होईल हे आता सांगणे कठीण आहे. पण हा सामना श्रीलंकेत व्हावा अशी त्यांची इच्छा नक्की असेल. त्यातही भारत विरुद्ध पाकिस्तान अशी लढत अंतिम फेरी श्रीलंकेच्या भूमीवर व्हावी, असेदेखील त्यांना नक्की वाटत असेल, असे नेटकरी म्हणतायत. पुढे काय होणार? हे येणाऱ्या दिवसात स्पष्ट होईल.