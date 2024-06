T20WC: या असल्या मैदानांवर खेळायचं कसं? दिग्गज ICC वर संतापले; रोहित शर्मा दुखापतग्रस्त झाल्यानंतर पेटला वाद

T20 World Cup: गेल्या अनेक दिवसांपासून क्रिकेट चाहत्यांना प्रतिक्षा लागलेल्या टी-20 वर्ल्डकपला सुरुवात झाली आहे. मात्र टी-20 वर्ल्डकपमध्ये संघ आणि खेळाडूंच्या कामगिरीपेक्षा खेळपट्टीने सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतंल आहे. याचं कारण ही खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल नसून त्यांना खेळणं फार कठीण जात आहे. भारत आणि आयर्लंडमधील सामन्यादरम्यान हे प्रकर्षाने जाणवलं. चेंडू उसळी घेत असल्याने रोहित शर्मा आणि ऋषभ पंत जायबंदीही झाले होते. रोहित शर्माला जखमी झाल्याने मैदान सोडावं लागलं. यानंतर चाहते खेळपट्टीवरुन संताप व्यक्त करत आहेत. अनेक माजी क्रिकेटर्सनी यावर परखड मत मांडलं असून आययीसीवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे.

भारताचा माजी जलदगती गोलंदाज इरफान पठाणने खेळपट्टीवरुन आयसीसीवर टीका केली आहे. इरफानने समालोचन करताना म्हटलं की, "ही खेळपट्टी फार खराब आहे. जर अशी खेळपट्टी भारतात असती तर त्यावर पुन्हा सामना झाला नसता. आयसीसीने यावर आधी काही सामने खेळवायला हवे होते. अशा खेळपट्टींवर थेट सामने खेळवणं चुकीचं आहे".

Trying to sell the game in the states is great .. love it .. but for players to have to play on this sub standard surface in New York is unacceptable .. You work so hard to make it to the WC then have to play on this .. #INDvIRE TRENDING NOW news — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 5, 2024

Have to do something about the pitches. Can't imagine India vs Pakistan on this one. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) June 5, 2024

इंग्लंड क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार मायकल वॉनने तर ही खेळपट्टी भयानक असल्याचं म्हटलं आहे. मायकल वॉनने एक्सवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "हे भयानक आहे. अमेरिकेत खेळाला प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रयत्न चांगला आहे मला हे आवडंल आहे. पण खेळाडूंनी न्यूयॉर्कमधील अशा वाईट खेळपट्टीवर खेळणं अस्विकार्य आहे. तुम्ही वर्ल्डकपमध्ये जागा बनवण्यासाठी इतकी मेहनत करा आणि तुम्हाला अशा खेळपट्टीवर खेळावं लागतं".

Applause for Rohit Sharma's half-century. New York easily the most difficult pitch in the world. Not a good advertisement for cricket in US. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 5, 2024

मायकल वॉर्न याच्यासह हर्षा भोगले यांनाही पोस्ट शेअर करत लिहिलं आहे की, "खेळपट्टींचं काही तरी करावं लागेल. या खेळपट्टीवर भारत-पाकिस्तान सामन्याची कल्पनाही केली जाऊ शकत नाही". तसंच भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू मोहम्मद कैफने अमेरिकेत क्रिकेट खेळण्यासाठी चांगली जाहिरात नाही असं म्हटलं आहे. तसंच रोहित शर्माने या खेळपट्टीवर अर्धशतक ठोकल्याबद्दल कौतुकही केलं.

मोहम्मद कैफने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "रोहित शर्माच्या अर्धशतकासाठी टाळ्या. न्यूयॉर्क सहजपणे जगातील सर्वात धोकादायक खेळपट्टी आहे. अमेरिकेतील क्रिकेटसाठी ही चांगली जाहिरात नाही".