  पाकिस्तानचं माहिती नाही, पण भारत सेमी-फायनलला पोहोचणार नाही हे नक्की, PAK च्या दिग्गज खेळाडूची भविष्यवाणी

'पाकिस्तानचं माहिती नाही, पण भारत सेमी-फायनलला पोहोचणार नाही हे नक्की,' PAK च्या दिग्गज खेळाडूची भविष्यवाणी

Mohammad Amir on India T20 World Cup: भारतीय संघासमोर आता सेमी-फायनल गाठण्यासाठी करो या मरोची स्थिती आहे. भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजचा पराभव केला तर सेमी-फायनलमध्ये दाखल होईल. सेमी-फायनलमध्ये भारत आणि इंग्लंडचा सामना होण्याची दाट शक्यता आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 28, 2026, 03:48 PM IST
Mohammad Amir on India T20 World Cup: भारतीय संघासमोर आता सेमी-फायनल गाठण्यासाठी करो या मरोची स्थिती आहे. भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजचा पराभव केला तर सेमी-फायनलमध्ये दाखल होईल. पण जर पराभव झाला तर आव्हान संपुष्टात येईल आणि टी-20 वर्ल्डकपमधून बाहेर पडतील. भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज संघ कडवी झुंज देतील असं भाकीत आधीच पाकिस्तानचा माजी गोलंदाज मोहम्मद आमीरने केलं होतं. त्यातच आता त्याने एक नवा अंदाज वर्तवला आहे. भारतीय संघ टी-20 वर्ल्डकपच्या सेमी-फायनलला पोहोचू शकत नाही असं भाकीत त्याने केलं आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाने झिम्बाब्वेविरोधात 72 धावांनी विजय नोंदवला होता. त्याआधी दक्षिण आफ्रिकेने दारुण पराभव केला. त्यामुळे आता अखेरचा सामना जिंकण्याशिवाय दुसरा पर्याय भारतीय संघासमोर नाही. 

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यापैकी जो संघ सामना जिंकेल तर सेमी-फायलनमध्ये प्रवेश करेल. सुपर - 8 सुरु होण्याआधीच आमीरने दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्टइंडिज चांगलं क्रिकेट खेळत असल्याने भारत सेमी-फायनलला पोहोचणार नाही अशी भविष्यवाणी केली होती.

अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडिअममध्ये दक्षिण आफ्रिकेने भारताचा 76 धावांनी पराभव केल्यानंतर मोहम्मद आमीरचं भाकीत खरं ठरु लागलं आहे असं वाटत होतं. दरम्यान दुसऱ्या सामन्यात भारताने चेन्नईतील एमएम चिंदंबरम स्टेडिअममध्ये झिम्माब्वेचा 72 धावांनी पराभव करत जबरदस्त पुनरागमन केलं. 

'हारना मना है' शोदरम्यान जेव्हा मोहम्मद आमीरला सेमीफायनलबाबत अंदाज विचारण्यात आला तेव्हा त्याने म्हटलं की, "पाकिस्तान पात्र ठरेल. हे पाहा, पाकिस्तान क्वालिफाय करो किंवा नाही, पण भारत करणार नाही". मोहम्मद आमीरच्या या दाव्याने अँकरही आश्चर्यचकित झाला होता. टी-20 वर्ल्डकपदरम्यान आमीरने अनेक वादग्रस्त विधानं केली आहेत. त्याने भारताचा आघाडीचा फलंदाज अभिषेक शर्माला स्लॉगर म्हटलं होतं. अभिषेक शर्माकडे बचावात्मक खेळीची पद्धत नाही असं त्याने सांगितलं होतं.

शुक्रवारी कोलंबोमध्ये इंग्लंडने न्यूझीलंडचा चार विकेटने पराभव केल्यानंतर पाकिस्तानच्या आशा पुन्हा जागा झाल्या आहेत. पाकिस्तानचं टी-20 मधील आव्हान अद्यापही कायम आहे. सलमान अली आगाच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान संघाला श्रीलंकेविरोधातील सामन्यात प्रथम फलंदाजी केल्यास किमान 64 धावांनी जिंकावं लागेल किंवा धावांचा पाठलाग करताना 13.1 षटकांत लक्ष्य गाठावं लागेल, यानंतरच ते नेट रन रेटमध्ये न्यूझीलंडला मागे टाकून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश मिळवू शकतील. 

इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका उपांत्य फेरीत पोहोचले आहेत. ग्रुप 2  मध्ये पहिल्या स्थानावर राहिलेल्या इंग्लंडचा सामना 5 मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर भारत किंवा वेस्ट इंडिजशी होऊ शकतो. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेचा सामना कोलकाता किंवा कोलंबोमध्ये न्यूझीलंड किंवा पाकिस्तानशी होऊ शकतो. दक्षिण आफ्रिकेचा संघ या स्पर्धेत अपराजित आहे आणि त्यांनी अद्याप एकही सामना गमावलेला नाही. मोहम्मद आमीरची भविष्यवाणी खरी ठरते का की भारत वेस्ट इंडिजला हरवून सेमी-फायनल गाठते हे पाहणं आता औत्सुक्याचं असणार आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

