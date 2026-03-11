'भारताकडे तीन संघ आहेत,' टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर माजी प्रशिक्षकाने उघड केली सत्यस्थिती

Gary Kirsten on Indian Team: भारतीय क्रिकेट संघाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर क्रीडाविश्वातून पाठीवर कौतुकाची थाप दिली जात आहे. भारतीय संघ सध्या यशाच्या शिखरावर असून एकेकाळी ऑस्ट्रेलिया होती त्या स्थितीत आहे. संघातील प्रत्येक खेळाडूने एखाद्या चॅम्पिअनप्रमाणेच कामगिरी केली आहे. भारतीय संघातील कौशल्य पाहून माजी प्रशिक्षक गॅरी कर्स्टनही प्रभावित झाले आहेत. अलीकडेच, कर्स्टन यांनी भारतीय क्रिकेटच्या प्रगतीविषयी भाष्य करताना येथील व्यवस्था आता इतकी भक्कम झाली आहे की, हा देश खरोखरच तीन संघ निवडू शकतो असं म्हटलं आहे. भारत असे तीन संघ निवडू शकतो जो सर्वोच्च स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम असतील असं ते म्हणाले आहेत.
अनेक दशकांपासून भारतीय क्रिकेट काही मोजक्या दिग्गज खेळाडूंमुळे ओळखलं जात होतं. भारतीय संघाचं यशही त्यांच्या कामगिरीवरच अवलंबून असे. महत्त्वाच्या क्षणी, स्टार खेळाडूच संघाचे नेतृत्व करेल, अशी अपेक्षा असायची. मात्र, दक्षिण आफ्रिकेच्या माजी सलामीवीराच्या मते आता हे चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. "सध्या भारतीय क्रिकेटमध्ये इतके चांगले खेळाडू उपलब्ध आहेत की, अक्षरशः तीन वेगवेगळे संघ तयार करता येतील," असे त्याने 'Wisden'ला सांगितलं.
भारतीय संघातील कौशल्यामुळे आता एखाद्यावर अवलंबून राहणं कमी झालं आहे आणि एक मजबूत व्यवस्था निर्माण झाली आहे. "भारतात आता या व्यवस्थेत खूप खोली आहे," असं कर्स्टनने म्हटलं. महत्त्वाचं म्हणजे 2008 ते 2011 काळात गॅरी कर्स्टन भारतीय संघाचे प्रशिक्षक होते. भारतीय संघासोबत असताना त्यांनी त्याचा यशस्वी काळही अनुभवला आहे. मागील 15 वर्षांत झालेल्या बदलांमुळे संघाच्या कामकाजात बदल झाला आहे असं ते म्हणाले आहेत. "भारत प्रामुख्याने प्रत्येक खेळाडूच्या सुपरस्टारडमभोवती फिरत होता," असं त्याने भारतीय क्रिकेटमधील पूर्वीच्या काळाबद्दल बोलताना सांगितलं.
गॅरी कर्स्टनने यावेळी गौतम गंभीरने संघातून सुपरस्टार संस्कृती काढण्यासंदर्भात केलेल्या विधानावरही प्रतिक्रिया दिली. गौतम गंभीरने अशा एका संस्कृतीचे वर्णन केले होते जिथे अनेकदा वैयक्तिक कामगिरीच सर्व लक्ष केंद्रीत केलं जात होतं. कर्स्टन म्हणाला की, या मानसिकतेतील बदलाने आधुनिक भारतीय संघाच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
"मला वाटतं की, गेल्या 15 वर्षांत भारतात या परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला आहे आणि मला वाटतं त्याचं म्हणणं अचूक आहे," असं कर्स्टनने नमूद केलं. "त्यामुळे, संपूर्ण खेळ केवळ एक, दोन, तीन किंवा चार व्यक्तींवरच अवलंबून असणे आता आवश्यक राहिलेले नाही, ही गोष्ट पूर्णपणे तर्कसंगत वाटते," असंही तो म्हणाला.