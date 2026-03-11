English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • भारताकडे तीन संघ आहेत, टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर माजी प्रशिक्षकाने उघड केली सत्यस्थिती

'भारताकडे तीन संघ आहेत,' टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर माजी प्रशिक्षकाने उघड केली सत्यस्थिती

Gary Kirsten on Indian Team: भारतीय क्रिकेट संघाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर जगभरातून कौतुक होत असताना गॅरी कर्स्टन यांनीही भारतीय संघाची यंत्रणा पाहून मोठा दावा केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 11, 2026, 03:14 PM IST
'भारताकडे तीन संघ आहेत,' टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर माजी प्रशिक्षकाने उघड केली सत्यस्थिती

Gary Kirsten on Indian Team: भारतीय क्रिकेट संघाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर क्रीडाविश्वातून पाठीवर कौतुकाची थाप दिली जात आहे. भारतीय संघ सध्या यशाच्या शिखरावर असून एकेकाळी ऑस्ट्रेलिया होती त्या स्थितीत आहे. संघातील प्रत्येक खेळाडूने एखाद्या चॅम्पिअनप्रमाणेच कामगिरी केली आहे. भारतीय संघातील कौशल्य पाहून माजी प्रशिक्षक गॅरी कर्स्टनही प्रभावित झाले आहेत. अलीकडेच, कर्स्टन यांनी भारतीय क्रिकेटच्या प्रगतीविषयी भाष्य करताना येथील व्यवस्था आता इतकी भक्कम झाली आहे की, हा देश खरोखरच तीन संघ निवडू शकतो असं म्हटलं आहे. भारत असे तीन संघ निवडू शकतो जो सर्वोच्च स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम असतील असं ते म्हणाले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

अनेक दशकांपासून भारतीय क्रिकेट काही मोजक्या दिग्गज खेळाडूंमुळे ओळखलं जात होतं. भारतीय संघाचं यशही त्यांच्या कामगिरीवरच अवलंबून असे. महत्त्वाच्या क्षणी, स्टार खेळाडूच संघाचे नेतृत्व करेल, अशी अपेक्षा असायची. मात्र, दक्षिण आफ्रिकेच्या माजी सलामीवीराच्या मते  आता हे चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. "सध्या भारतीय क्रिकेटमध्ये इतके चांगले खेळाडू उपलब्ध आहेत की, अक्षरशः तीन वेगवेगळे संघ तयार करता येतील," असे त्याने 'Wisden'ला सांगितलं.

T20 World Cup: हार्दिक पांड्याविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल! सेलिब्रेशनदरम्यान केलेलं 'ते' कृत्य भोवणार?

 

भारतीय संघातील कौशल्यामुळे आता एखाद्यावर अवलंबून राहणं कमी झालं आहे आणि एक मजबूत व्यवस्था निर्माण झाली आहे. "भारतात आता या व्यवस्थेत खूप खोली आहे," असं कर्स्टनने म्हटलं. महत्त्वाचं म्हणजे 2008 ते 2011 काळात गॅरी कर्स्टन भारतीय संघाचे प्रशिक्षक होते. भारतीय संघासोबत असताना त्यांनी त्याचा यशस्वी काळही अनुभवला आहे. मागील 15 वर्षांत झालेल्या बदलांमुळे संघाच्या कामकाजात बदल झाला आहे असं ते म्हणाले आहेत. "भारत प्रामुख्याने प्रत्येक खेळाडूच्या सुपरस्टारडमभोवती फिरत होता," असं त्याने भारतीय क्रिकेटमधील पूर्वीच्या काळाबद्दल बोलताना सांगितलं. 

गॅरी कर्स्टनने यावेळी गौतम गंभीरने संघातून सुपरस्टार संस्कृती काढण्यासंदर्भात केलेल्या विधानावरही प्रतिक्रिया दिली. गौतम गंभीरने अशा एका संस्कृतीचे वर्णन केले होते जिथे अनेकदा वैयक्तिक कामगिरीच सर्व लक्ष केंद्रीत केलं जात होतं. कर्स्टन म्हणाला की, या मानसिकतेतील बदलाने आधुनिक भारतीय संघाच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 

Explainer: सूर्यकुमार किंवा गंभीर नव्हे तर 'हा' खरा भारताच्या विजयाचा शिल्पकार; तीन निर्णयांनी बदललं सगळं गणित

 

"मला वाटतं की, गेल्या 15 वर्षांत भारतात या परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला आहे आणि मला वाटतं त्याचं म्हणणं अचूक आहे," असं कर्स्टनने नमूद केलं. "त्यामुळे, संपूर्ण खेळ केवळ एक, दोन, तीन किंवा चार व्यक्तींवरच अवलंबून असणे आता आवश्यक राहिलेले नाही, ही गोष्ट पूर्णपणे तर्कसंगत वाटते," असंही तो म्हणाला. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World CupIndian cricket teamGary Kirsten

इतर बातम्या

खवैय्यांचा हिरमोड होणार? यंदा हापूस उत्पादनात तब्बल 80% घट...

महाराष्ट्र बातम्या