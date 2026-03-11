English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
T20 World Cup: हार्दिक पांड्याविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल! सेलिब्रेशनदरम्यान केलेलं 'ते' कृत्य भोवणार?

Complaint against Hardik Pandya: भारतीय क्रिकेट संघाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर मैदानात एकच जल्लोष केला. मात्र यावेळी हार्दिक पांड्याने केलेलं सेलिब्रेशन चर्चेत असून, त्यावरुन टीकाही होत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 11, 2026, 02:32 PM IST
Complaint against Hardik Pandya: भारतीय क्रिकेट संघाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर मैदानात एकच जल्लोष केला. सलग दुसरा वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर भारतीय खेळाडू मैदानात जोरदार सेलिब्रेशन करत होते. यावेळी काही खेळाडूंनी वेगळ्याच कारणांनी लक्ष वेधून घेतलं होतं. इशान किशन आणि हार्दिक पांड्या यांनी आपल्या प्रेयसींसोबत केलेल्या सेलिब्रेशनमुळे टीका केली जात आहे. दोघांनी भर मैदानात सर्वांसमोर गर्लफ्रेंड्सना किस केल्याने भारतीय चाहते त्यांच्यावर नाराज आहेत. दरम्यान सेलिब्रेशन करताना हार्दिक पांड्याने केलेलं एक कृत्य त्याला भोवण्याची शक्यता आहे. 

भारतीय संघ जिंकल्यानंतर मैदानात सेलिब्रेशन करताना हातात आणि खांद्यावर तिरंगा घेऊन उभे होते. हार्दिक पांड्याही खांद्यावर तिरंगा घेऊन मैदानात डान्स करत, धावत सेलिब्रेशन करत होता. दरम्यान हार्दिक पांड्याने सेलिब्रेशन करताना तिरंग्याचा अपमान केल्याचा आरोप होत आहे. याप्रकरणी त्याच्याविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली आहे. पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात हार्दिक पांड्याविरोधात तक्रार अर्ज देण्यात आला आहे. 

भारतीय संघाने वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर सेलिब्रेशनचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. हेच सेलिब्रेशन करताना हार्दिक पांड्याने तिरंग्याचा अपमान केल्याचा आरोप पुण्यातील एका वकिलाने केला आहे. खांद्यावर तिरंगा असताना हार्दिक प्रेयसी माहिका शर्मासह मंचावर झोपला होता. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करत अनेकांनी संताप व्यक्त केला होता.

वकील वाजेद खान यांनी हार्दिक पांड्याविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांनी याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पुण्याच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात त्यांनी लेखी तक्रार अर्ज दिला आहे. "भारतीय खेळाडू कितीही मोठा असला तरी तिरंग्यापेक्षा मोठा नाही. तिरंग्याचा सन्मान राखणं प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. तिरंग्याचा अपमान कदापि सहन केले जाणार नाही," असं त्यांनी म्हटलं आहे. याप्रकरणी पोलीस काय कारवाई करणार हे आता पाहावं लागणार आहे. 

हार्दिकच्या अनेक कृतींवर चाहते नाराज

हार्दिक पांड्याच्या अनेक गोष्टींवर चाहते आणि क्रिकेटप्रेमींनी नाराजी जाहीर केली आहे. जिंकल्यानंतर मैदानात सर्व खेळाडू उपस्थित असताना हार्दिक पांड्याने ट्रॉफी स्वत:कडेच ठेवली होती. फोटोशूट होताच तो ट्रॉफी घेऊन जाताना दिसत होता. याशिवाय टीम बसमधून जात असतानाही त्याने ट्रॉफी स्वत:च्या हातात ठेवल्याचं दिसत होतं. हार्दिक पांड्या याआधीच्या वर्ल्डकप संघातही होता. त्यामुळे त्याच्यासाठी हा क्षण नवा नव्हता. अशावेळी त्याने संघातील नवख्या, ज्यांनी पहिल्यांदाच वर्ल्डकप जिंकला आहे त्यांना हा आनंद घेऊ द्यायला होता. 

माहिका हिल्स घालून मैदानात

हार्दिक पांड्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा हिल्स घालून मैदानात पोहोचली होती. ती खेळपट्टीवरही हिल्स घालून गेली तेव्हा ग्राऊंडमन तिच्याकडे पाहत होते. यामुळेही नेटकरी नाराज आहेत. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

