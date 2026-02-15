English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND Vs PAK: किती धावसंख्येचं टार्गेट दिल्यावर भारताचा विजय पक्का? कोलंबोमध्ये 'इतक्या' लक्ष्याचा पाठलाग कधीच नाही झालाय!

Ind Vs Pak: पाकिस्तान विरुद्धच्या सामन्यात भारताची कामगिरी उत्तम राहिली आहे. आजच्या सामन्यात भारताला विजयासाठी किती धावसंख्या पुरेशी ठरेल?, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 15, 2026, 04:05 PM IST
भारत विरुद्ध पाकिस्तान

T20 World Cup: टीम इंडिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी-20 वर्ल्डकप 2026 चा सामना कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर काही तासांत सुरू होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता हा सामना खेळवला जाणार आहे. भारताची टीम पाकिस्तानपेक्षा अधिक मजबूत आणि संतुलित असल्याने भारताला विजयाचा प्रबळ दावेदार मानले जातंय. या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करणे महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे भारत मोठी धावसंख्या उभारून पाकिस्तानवर दबाव टाकू शकतो. हा सामना आयसीसी स्पर्धांमध्ये नेहमीच तीव्र स्पर्धा आणि उत्साह निर्माण करतो, ज्यात भारताची कामगिरी उत्तम राहिली आहे. या सामन्यात भारताला विजयासाठी किती धावसंख्या पुरेशी ठरेल?, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

खेळपट्टी कशी?

कोलंबोच्या स्टेडियमची खेळपट्टी सामान्यतः फलंदाजांसाठी अनुकूल असते पण टी-20 सामन्यांत धावसंख्या पाठलाग करणे कठीण जाते. येथे प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या टीमला फायदा होतो. कारण नंतरच्या डावात गोलंदाजांना मदत मिळते. भारताने नाणेफेक जिंकून फलंदाजी निवडली तर त्यांना मोठा स्कोअर उभारण्याची संधी मिळेल. ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार, या मैदानावर मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग यशस्वी होणे दुर्मीळ आहे. म्हणूनच, भारताने प्रथम फलंदाजी करून पाकिस्तानला कठीण आव्हान देण्याची रणनीती अवलंबली पाहिजे, ज्यामुळे त्यांचा विजय निश्चित होईल.

किती टार्गेट?

या स्टेडियमवर टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत 216 किंवा त्याहून अधिक धावसंख्येचा पाठलाग कधीच यशस्वी झालेला नाही. सर्वाधिक यशस्वी पाठलाग 2018 मध्ये बांगलादेशने श्रीलंकेविरुद्ध 215 धावा करून 5 विकेट्सने जिंकला. इतर उदाहरणांमध्ये, 2024 मध्ये झिम्बाब्वेने श्रीलंकेविरुद्ध 174 धावा करून 4 विकेट्सने विजय मिळवला, तर 2018 मध्ये श्रीलंकाने भारताविरुद्ध 175 धावा करून 5 विकेट्सने जिंकले. 2009 मध्ये भारताने श्रीलंकेविरुद्ध 172 धावा करून 3 विकेट्सने विजय मिळवला. त्यामुळे 215 पेक्षा जास्त धावा पाठलाग करणे जवळपास अशक्य असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. 

भारताने प्रथम फलंदाजी करून 216 किंवा त्याहून अधिक धावा उभारल्या तर पाकिस्तानचा पराभव 90 ते 100 टक्के निश्चित होईल. धावसंख्या 220 ते 230 असावी. कारण या मैदानावर अशा मोठ्या स्कोअरचा पाठलाग अशक्य आहे. भारताच्या मजबूत फलंदाजांमुळे हे शक्य असून पाकिस्तानच्या फलंदाजांना दबाव येईल. ही धावसंख्या उभारल्यास भारताला हरवणे कठीण जाईल.

भारताच्या गोलंदाजी विभागात जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्ती सारखे तगडे गोलंदाज आहेत. हे गोलंदाज मोठ्या धावसंख्येचा बचाव करण्यात माहिर आहेत. पाकिस्तानच्या फलंदाजांना या गोलंदाजांसमोर संघर्ष करावा लागेल, विशेषतः दबावात. भारताची ही गोलंदाजी टीमला अतिरिक्त फायदा देते, ज्यामुळे मोठ्या स्कोअरचा बचाव सोपा होतो.

टी-२० विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 8 सामने झाले असून, भारताने 7 जिंकले आणि केवळ 1 हरला (2021 मध्ये). एकूण टी-20 सामन्यांत 16 पैकी 13 भारताने जिंकले. हा इतिहास भारताच्या बाजूने आहे. शेवटी, कोलंबोच्या मैदानावर 220-230धावा उभारून भारत विजय निश्चित करू शकतो. हा सामना रोमांचक असेल, पण भारताची टीम मजबूत स्थितीत आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

