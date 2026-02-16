English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • गंभीरकडून आफ्रिदीचा टप्प्यात कार्यक्रम... मैदानाबाहेरच्या या 4 निर्णयांनी भारताला जिंकवलं

गंभीरकडून आफ्रिदीचा टप्प्यात कार्यक्रम... मैदानाबाहेरच्या 'या' 4 निर्णयांनी भारताला जिंकवलं

IND vs PAK Gautam Gambhir Master Plan Shahid Afridi Failed: भारताने पाकिस्तानला 61 धावांनी पराभूत करण्यामागे केवळ मैदानातील 11 खेळाडूंचा सहभाग नव्हता तर यामागे गौतम गंभीर कनेक्शन कसं होतं हे समजून घ्या सविस्तरपणे आणि गंभीरने मैदानाबाहेर राहूनही आफ्रिदीला कसा दणका दिला समजून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 16, 2026, 01:55 PM IST
गंभीरकडून आफ्रिदीचा टप्प्यात कार्यक्रम... मैदानाबाहेरच्या 'या' 4 निर्णयांनी भारताला जिंकवलं
भारताचा मोठा विजय, पाकिस्तानची फजेती

IND vs PAK Gautam Gambhir Master Plan Shahid Afridi Failed: कोलंबोमध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानच्या संघाला टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या स्पर्धेत 61 धावांनी धूळ चारली. भारताने या स्पर्धेतील आपले पहिले तिन्ही सामने जिंकत सुपर 8 मध्ये स्थान निश्चित केलं आहे. भारताने मिळवलेला विजय हा अत्यंत दमदार असून पाकिस्तानच्या संघाचा सूर्यकुमारच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने धुव्वा उडवल्याचं दिसून आलं. या सामन्यामध्ये ईशान किशनने 40 बॉलमध्ये 77 धावांची दमदार खेळी केली. याच खेळीच्या जोरावर 20 ओव्हरमध्ये भारताने 7 विकेट्सच्या मोबदल्यात 175 धावांपर्यंत मजल मारली. या धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानी संघाला 114 धावांपर्यंत मजल मारता आली. ईशान किशनला प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कार देण्यात आला. भारतीय संघाच्या विजयामध्ये डगआऊटमध्ये बसून असलेला मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचेही विशेष योगदान होतं. गंभीरने आखलेले डावपेच खेळाडूंनी अगदी उत्तम पद्धतीने अंमलात आणले. गंभीर आणि सूर्यकुमारने केलेलं नियोजन अगदी उत्तम पद्धतीने खेळाताना मैदानात अंमलात आणल्याचे हा विजय मिळाला. यासाठी गंभीरने चार पॉइण्टचा कार्यक्रम राबवला. तो कसा पाहूयात...

Add Zee News as a Preferred Source

1) पाकिस्तानचं टेन्शन डबल झालं

सामना सुरु होण्याच्या आधीच पाकिस्तानकडून फिरकी गोलंदाजांसंदर्भात बरीच चर्चा करण्यात आली. मात्र गंभीरने याच रणनितीवर तुटून पडण्याचं ठरवलं आणि पाकिस्तानचा डाव फसला. गौतम गंभीरला हे ठाऊक होतं की कोलंबोच्या खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाजांना मदत होणार आहे. त्यामुळेच त्याने अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये कुलदीपला स्थान दिले. भारतीय संघात आधीपासूनच वरुण चक्रवर्तीला स्थान देण्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं. आधीच वरुणला कसं खेळायचं हा प्रश्न पाकिस्तानी संघासमोर होता. त्यात कुलदीपला स्थान दिल्याने पाकिस्तानी संघाचं टेन्शन डबल झालं. मोठ्या सामन्यांमध्ये पाकिस्तानचा संघ माती खातो हा इतिहास आहे आणि त्याची पुनरावृत्ती रविवारी कोलंबोमध्ये पाहायला मिळाली. कुलदीपने एक तर वरुणने दोन विकेट्स घेतल्या. 

2) ज्या गोलंदाजाच्या जीवावर उडत होता पाकिस्तान त्याची भारतीयांनी हवाच काढली

पाकिस्तानचा मिस्ट्री गोलंदाज म्हणून ज्याच्या जीवावर शेजारच्या देशातील संघ उडत होता त्या उस्मानच्या गोलंदाजीची पिसं भारतीय गोलंदाजांनी काढली. भारतीय फलंदाजांकडून कर्णधार सूर्यकुमार यादवने थांबून गोलंदाजी करत उस्मानला उत्तम पद्धतीने सामोरे जाण्याच्या हिशोबाने बराच सराव करुन घेतला होता. त्यामुळेच प्रत्यक्ष सामन्यात उस्मानच्या 4 ओव्हरमध्ये भारतीय फलंदाजांनी 24 धावा केल्या. उस्मानला केवळ एक विकेट मिळाली. भारतीय फलंदाजांनी उस्मानविरुद्ध सावध फलंदाजी केल्याने भारतीय डावावर त्याच्या स्पेलचा विशेष फरक जाणवला नाही. भारताने मोठी धावसंख्या उभारल्यानंतर उस्मानला त्याच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये एक विकेट मिळाल्याने भारताचं फारसं नुकसान झालं नाही.

3) ईशानच्या फटकेबाजीमागे गंभीर सल्ला

ईशान किशन ज्या पद्धतीने फलंदाजी करत होता ते पाहूनच प्रशिक्षकाने त्याला मोकळेपणे फटकेबाजी करण्यासाठी समर्थन दिलं होतं, हे स्पष्टच आहे. अभिषेक शून्यावर बाद झाल्यानंतर ईशान टेन्शनमध्ये आला नाही. त्याने दमदार फलंदाजी केली आणि तोच सामन्याच्या टर्निंग पॉइण्ट ठरला. 

4) वेगवान गोलंदाजांनी सामना गाजवला

पाकिस्तानी संघ फिरकी गोलंदाजांवर अवलंबून असतानाच गंभीरने भारतीय संघाकडून हार्दिक पांड्या आधी गोलंदाजी करेल हे सूर्याला सांगून ठेवलं होतं. याचा फायदा झाला आणि पाहिल्याच ओव्हरमध्ये साहिबजादा फरहान बाद झाला. त्यानंतर जसप्रीत बुमराहने दुरी ओव्हर केली. यातही भारताला दुसरी विकेट मिळाली. ज्या खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाज चालतील असं म्हणत होते तिथे भारतीय वेगवान गोलंदाजींनी सुरुवातीलाच सामना भारताच्या बाजूने फिरवण्यात मोलाचा हातभार लावला.  

आफ्रिदीचे सल्ले पाण्यात...

भारत आणि पाकिस्तान सामन्याच्या आधी शाहिद आफ्रिदीने पाकिस्तानी संघाला सल्ला दिला होता. गंभीरने केलेलं प्लॅनिंग फसावं अशा हिशोबाने आफ्रिदीने सल्ला दिलेला. मात्र मैदानात पाकिस्तानी संघ गंभीरच्या नियोजनासमोर लोटांगण घालताना दिसला. "आमचे अव्वल 6 फलंदाज 15 ते 16 ओव्हर फलंदाजी करु शकले नाही तर सहावी विकेट पडल्यानंतर उरलेल्या 24 चेंडूंमध्ये शेवटच्या फलंदाजांना फलंदाजी करु द्यावी ज्यामुळे एक चांगली धावसंख्या उभारता येईल," असं आफ्रिदी म्हणाला होता. धावफलक हलता ठेवण्याचा सल्ला आफ्रिदीने पाकिस्तानच्या सलामीवीरांना दिला होता. तसेच लवकर विकेट फेकू नका असंही आफ्रिदीने आपल्या खेळाडूंना सुचवलं होतं. मात्र भारतीय गोलंदाजांना गंभीरने थेट स्टम्पवर गोलंदाजी करण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे पाकिस्तानी खेळाडू खेळपट्टीवर टीकतच नव्हते. संपूर्ण संघ 114 वर बाद झाला आणि तंबूत परतला. गंभीरने आपल्या नियोजनाच्या जोरावर सूर्यकुमार यादवच्या मदतीने आफ्रिदीला सडेतोड उत्तर देत पाकिस्तानला धूळ चारली.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026Team1 vs Team 2ICC T20 World Cupटी२० विश्वचषक २०२६टी२० वर्ल्ड कप

इतर बातम्या

IND VS PAK : मैदानावर हारले, पण ड्रेसिंग रूममध्ये काय झालं?...

स्पोर्ट्स