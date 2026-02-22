Abhishek Sharma: 'मी बदलणार नाही...'IND vs SA सामन्यापूर्वी अभिषेक शर्माचा ठाम मेसेज; Video Viral

Abhishek Sharma decided he will not change: आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 आता अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. सुपर-8 फेरीतील प्रत्येक सामना हा उपांत्य फेरीच्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल ठरत आहे. अशा निर्णायक क्षणी भारतीय संघाचा युवा सलामीवीर अभिषेक शर्मा चर्चेत आला आहे कारण त्याची कामगिरी आणि त्याहूनही अधिक त्याचा दृष्टिकोन. गट फेरीत अपेक्षेप्रमाणे धावा न झाल्याने त्याच्यावर टीकेची झोड उठली. सलग तीन डावांत शून्यावर बाद होणे हे कोणत्याही फलंदाजासाठी मानसिकदृष्ट्या मोठे आव्हान असते. सोशल मीडियावर प्रश्न, तज्ज्ञांकडून विश्लेषण आणि संघरचनेवर चर्चा या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अभिषेकवर दबाव वाढलेला आहे. पण या दबावाखाली झुकण्याऐवजी त्याने ठाम भूमिका घेतली आहे. सुपर-8मध्ये भारताचा सामना बलाढ्य साऊथ आफ्रिका विरुद्ध होणार आहे. या लढतीपूर्वी अभिषेकने स्पष्ट संदेश दिला.
या स्पर्धेत अभिषेककडून मोठ्या धावांची अपेक्षा होती. मात्र गट फेरीत त्याने चारपैकी तीन सामने खेळले आणि तिन्ही वेळा शून्यावर बाद झाले. त्यामुळे त्याच्या फलंदाजीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता भारत सुपर-8 मध्ये दाखल झाल्यानंतर त्याच्यावर धावांचे खाते उघडण्याचा दबाव वाढला आहे. अभिषेकची खासियत म्हणजे पहिल्याच चेंडूपासून आक्रमक खेळ. हीच शैली त्याला यश देत आली; परंतु गट फेरीत त्याचा आक्रमक अंदाज यशस्वी ठरला नाही. तीन डावांत त्याने अवघ्या आठ चेंडूंचा सामना केला.
स्टार स्पोर्ट्सला दिलेल्या मुलाखतीत अभिषेक म्हणाला, “मी माझ्या फलंदाजीचा आनंद घेतो. दोन वर्षांपूर्वी मी प्रेशर घेणे थांबवले. माझ्या हातात असलेली गोष्ट म्हणजे तयारी, सराव आणि फिटनेस. त्यावर लक्ष केंद्रित करतो. निकाल नेहमी आपल्या नियंत्रणात नसतो.” त्याच्या मते, खेळाडूच्या कारकिर्दीत चढ-उतार येतच असतात. “कधी धावा होतात, कधी नाहीत. पण मी ठरवले आहे की एका विशिष्ट पद्धतीने आणि स्पष्ट हेतूने खेळायचे. यश मिळो वा अपयश, माझी मानसिकता बदलणार नाही,” असे त्यांनी सांगितले.
स्पर्धेच्या सुरुवातीला अमेरिका विरुद्धच्या सामन्यात अभिषेक पोटाच्या त्रासाने त्रस्त होता. त्यामुळे नामिबिया विरुद्धचा पुढील सामना ते खेळू शकला नाही. त्याला रुग्णालयात दाखलही करावे लागले होते. मात्र आता तो पूर्णपणे तंदुरुस्त असून लय सापडण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका या महत्त्वाच्या सामन्यात अभिषेकची कामगिरी निर्णायक ठरू शकते. आक्रमक सुरुवात देण्याची त्याची क्षमता संघासाठी महत्त्वाची आहे. आता त्याच्या बॅटमधून धावा निघतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.