  • T20 World Cup: आम्ही वानखेडे मैदान शांत करणार, सेमी-फायनलआधी इंग्लंडच्या खेळाडूकडून भारताला चॅलेंज, आम्ही सर्वोत्तम

T20 World Cup: 'आम्ही वानखेडे मैदान शांत करणार', सेमी-फायनलआधी इंग्लंडच्या खेळाडूकडून भारताला चॅलेंज, 'आम्ही सर्वोत्तम'

India vs England Semi Final: टी-20 वर्ल्डकपच्या सेमी फायनलमध्ये भारत आणि इंग्लंड भिडणार आहे. या सामन्याआधी इंग्लंड संघाच्या खेळाडूने भारताला आम्ही वानखेडे मैदान शांत करु असा इशारा दिला आहे. इंग्लंड संघ दबावाला घाबरत नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 4, 2026, 10:52 AM IST
India vs England Semi Final: टी-20 वर्ल्डकप 2026 मधील दुसरी सेमी-फायनल 5 मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे मैदानावर होणार आहे. या सामन्यात भारत आणि इंग्लंड संघ आमने-सामने असणार आहे. दरम्यान या सामन्याआधी इंग्लंड संघाचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू सॅम करनने भारतीय चाहत्यांसंदर्भात मोठं विधान केलं आहे. वानखेडे मैदान उत्साही चाहते आणि खेळाडूंसाठी होणारा मोठा आवाज यासाठी प्रसिद्ध आहे. भारतीय संघ सेमी-फायनलमध्ये असल्याने चाहते पाठिंबा देण्यासाठी एकच जल्लोष करतील. पण सॅम करन मात्र वेगळ्याच तयारीत आहे. 

सामन्याआधीच्या पत्रकार परिषदेत सॅम करनने म्हटलं आहे की, "हे एक भव्य आणि प्रतिष्ठित स्टेडियम आहे. मला विश्वास आहे की गुरुवारी रात्री येथे फार शांतता असेल. एक तरुण क्रिकेटर असल्याने भारताविरोधात वर्ल्डकप सेमी-फायनल खेळण्याचं स्वप्न तुम्ही पाहता. येथील मैदानात फलंदाजीसाठी चांगलं असतं. मैदान छोटं असल्याने मोठ्या धावसंख्या होण्याची शक्यता आहे".

पॅट कमिन्सची आठवण

2023 वर्ल्डकप फायनलआधी पॅट कमिन्सने अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी मैदानात 1 लाखाहून अधिक भारतीय चाहत्यांना शांत करणार असल्याचं विधान केलं होतं. फायनलआधी त्याने गर्दीला शांत करण्याची इच्छा व्यक्त केली होत. आपलं आव्हान पूर्ण करत त्याने विराट कोहलीची विकेट घेतली होती आणि शांतता झाल्यानंतर आपल्यासाठी तो सर्वात सुखद क्षण असल्याचं म्हटलं होतं.

भारताविरोधातील दबावामुळे घाबरणार नाही इंग्लंड

इंग्लंडसमोर मजबूत भारतीय संघ आहे. पण सॅम करन कोणत्याही दबावाखाली दिसला नाही. त्याने म्हटलं की, त्यांच्या संघाला भारतात खेळण्याच्या परिस्थितींची सवय आहे. संघाचे अधिक खेळाडू भारताविरोधात आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत आणि आयपीएलचाही भाग राहिले आहेत.

सॅम करनने स्पष्ट केलं आहे की, इंग्लंड मोठा मंच असल्याने घाबरणार नाही. आम्हाला योग्य खेळ खेळायचा आहे. भारत चांगला संघ आहे, पण आम्हीही तयार आहोत. सॅम करनने स्पर्धेचा उल्लेख करत म्हटलं आहे की, इंग्लंडला वेगवेगळ्या स्थितींमध्ये खेळावं लागलं आहे. आम्ही श्रीलंकेत खेळलो आणि आता इथे आणि कोलकातात सामने खेळलो. प्रत्येक ठिकाणी परिस्थिती वेगळी होती. पण आता आम्ही स्वत:ला चांगल्या स्थितीत आणलं आहे. 

सॅम करनने आयपीएललाही श्रेय दिलं आहे. आम्ही सर्वजण भारतात खूप क्रिकेट खेळतो. आम्हा येथील मैदानं आणि परिस्थितींची चांगली जाणीव आहे. आयपीएलची त्यात मोठी भूमिका आहे असंही त्याने सांगितलं. 

कोण जिंकणार T20 वर्ल्डकप

सॅम करनने इतर संघांचा उल्लेख करत सेमी-फायनलमध्ये पोहोचलेले चारही संघ सर्वश्रेष्ठ असल्याचं सांगितलं आहे. त्याने म्हटलं की, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड जबरदस्त संघ आहे. आम्हीही मजबूत आहोत आणि भारतदेखील. चारही सर्वोत्तम संघ सेमी-फायनलला आहेत असं माझं म्हणणं आहे. आता ट्रॉफी कोण जिंकणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. आता सर्वांची नजर 5 मार्चकडे असेल, जेव्हा वानखेडे शांत करण्याची सॅम करनची भविष्यवाणी खरी होईल का हे पाहावं लागणार आहे. 

