T20 WC: अभिषेक शर्मानंतर भारतीय संघाला आणखी एक धक्का! जबरदस्त फॉर्मात असणारा खेळाडू जखमी, यॉर्कर थेट बोटावर आदळला

T20 World Cup: भारतीय संघाला टी-20 वर्ल्डकपआधी एकामागोमाग एक अनेक धक्के बसताना दिसत आहेत. हर्षित राणा जखमी झाल्यानंतर, अभिषेक शर्माही आजारी पडल्याने भारतीय संघ चिंतेत असताना आता त्यात भर पडली आहे. भारतीय संघाचा महत्वाचा खेळाडू जखमी झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 12, 2026, 09:29 AM IST
T20 World Cup India vs Namibia: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये गुरुवारी भारत आणि नामिबिया यांच्यात सामना होणार आहे. नवी दिल्लीत हा सामना खेळवला जाणार आहे. पण या सामन्याआधी भारतीय संघासमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहताना दिसत आहे. आधीच काही खेळाडूंच्या फिटनेसवरुन चिंता असताना, एकामागून एक खेळाडू जायबंदी होत असल्याने संघ व्यवस्थापन चिंतेत आहे. हर्षित राणा जखमी झाल्यानंतर, अभिषेक शर्माही आजारी पडल्याने भारतीय संघासमोर अनेक प्रश्न असताना आता त्यात भर पडली आहे. रिपोर्टनुसार, सामन्याच्या एक दिवस आधी दिल्लीत सराव करत असताना इशान किशन जखमी झाला आहे. त्याच्या डाव्या पायाच्या अंगठ्याला दुखापत झाली आहे. 
 

जसप्रीत बुमराहच्या यॉर्करमुळे जखमी

रिपोर्टनुसार, नेट्समध्ये जसप्रीत बुमराहच्या एका वेगवान यॉर्करमुळे इशान किशनच्या पायाच्या अंगठ्याला जखम झाली आहे. चेंडू लागल्यानंतर इशान किशन वेदनांनी विव्हळताना दिसला. समोर आलेल्या फोटोत इशान किशन मैदानात प्रचंड वेदनेत खाली बसलेला दिसत आहे. यानंतर काही वेळासाठी प्रॅक्टिसही थांबवण्यात आली होती. दरम्यान इशान किशन नामिबियाविरोधातील सामना खेळणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पण भारतीय संघासाठी हा निश्चित मोठा धक्का मानला जात आहे. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी नवी दिल्ली येथे नामिबियाविरुद्ध होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक सामन्याच्या पूर्वसंध्येला टीम इंडियाच्या पर्यायी सराव सत्रादरम्यान स्टार इंडियाचा यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशनला दुखापत झाली. अमेरिकेविरुद्धच्या भारताच्या स्पर्धेतील सलामीच्या सामन्यात 17 चेंडूत 20 धावा करणाऱ्या 27 वर्षीय खेळाडूला जसप्रीत बुमराहच्या यॉर्करने पायाच्या बोटाला दुखापत झाली आणि तो उपचारासाठी काही काळासाठी नेटमधून बाहेर पडला. तो सरावासाठी परतला आणि नंतर ड्रेसिंग रूममध्ये गेला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, किशनची दुखापत सुरुवातीला वाटल्याइतकी गंभीर नाही.

अभिषेक शर्माच्या सहभागाबद्दलही शंका असल्याने, हा भारतीय संघासाठी मोठा धक्का आहे. पोटाच्या संसर्गामुळे दोन दिवस रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर अभिषेकला डिस्चार्ज देण्यात आला असला तरी, त्याच्या सामन्यातील सहभागाबद्दल उद्या निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

"आम्ही दिल्लीला पोहोचलो तेव्हा तो तपासणीसाठी रुग्णालयात गेला होता. त्याला आज डिस्चार्ज देण्यात आला आहे आणि तो बरा आहे. आमच्याकडे खेळासाठी आणखी एक दिवस आहे. आशा आहे की, उद्यापर्यंत आम्ही निर्णय घेऊ शकब," असं तिलक वर्माने बुधवारी पत्रकारांना सांगितलं.

शनिवारी मुंबईत झालेल्या पहिल्या सामन्यात अभिषेक अमेरिकेविरुद्ध शून्यावर बाद झाला आणि त्यानंतर खेळला नाही. त्याच्या जागी संजू सॅमसन क्षेत्ररक्षण करत होता. त्या सामन्यादरम्यान तो आजारी होता आणि दिल्लीत पोहोचल्यानंतर त्याची प्रकृती आणखी बिकट झाल्याचे वृत्तआले होते.

भारतासाठी नामिबियापेक्षा 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोतील प्रेमदासा स्टेडियमवर होणारा सामना जास्त महत्त्वाचा आहे. किशन किंवा अभिषेकपैकी कोणीही खेळू शकले नाही तर सॅमसन नामिबियाविरुद्ध भारतासाठी फलंदाजीची सुरुवात करण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी सॅमसनने नेटमध्ये फलंदाजी केली आणि फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटक यांच्यासोबत बराच वेळ घालवला. यावरुन संघ व्यवस्थापन पर्याय तयार ठेवत असल्याचं दिसत आहे.

