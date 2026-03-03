English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
T20WC Semi Final: सेमी-फायनलमध्ये भारत जिंकणार की हारणार? पाकिस्तानच्या दिग्गज खेळाडूची मोठी भविष्यवाणी

Mohammad Amir Prediction over India: पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमीरला भारतासंदर्भात केलेल्या भविष्यवाणीमुळे टीकेचा सामना करावा लागला होता. दरम्यान आता त्याने भारत आणि इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या सेमी-फायनल सामन्यासंदर्भात भविष्यवाणी केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 3, 2026, 10:38 AM IST
T20WC Semi Final: सेमी-फायनलमध्ये भारत जिंकणार की हारणार? पाकिस्तानच्या दिग्गज खेळाडूची मोठी भविष्यवाणी

Mohammad Amir Prediction over India: पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमीरने टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारतीय संघासंदर्भात केलेली भविष्यवाणी खोटी ठरल्यानंतर त्याला टीकेचा सामना करावा लागत आहे. सोशल मीडियावर त्याला ट्रोल केलं जात आहे. मोहम्मद आमीरने दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील सामन्यात झालेल्या पराभवानंतर भारतीय संघ सेमी-फायनलसाठी पात्र होणार नाही असं भाकीत केलं होतं. मात्र भारताने झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरोधातील सामने जिंकत त्याची भविष्यवाणी खोटी ठरवली. दरम्यान पाकिस्तानमधील टीव्ही शो 'हारना मना है' मध्ये मोहम्मद आमीने आता भारतासंदर्भात नवी भविष्यवाणी केली आहे. 

"जर मी क्रिकेटच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं तर भारतीय संघ चांगलं क्रिकेट खेळताना दिसत नाही. त्यांचं क्षेत्ररक्षण पाहा. त्यांनी 3 ते 4 झेल सोडले. मैदानात खेळाडू गडबडताना दिसत होते. जसप्रीत बुमराह वगळता सर्व गोलंदाजांनी धावा दिल्या आहेत. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की, हार्दिक मोठ्या संघांविरोधात चांगली कामगिरी करत नाही. त्याने 4 ओव्हरमध्ये 40 धावा दिल्या. वेस़्ट इंडिज संघाने वरुण चक्रवर्तीच्या गोलंदाजीवरही आक्रमक खेळी केली. सेमी फायनलमध्ये फिरकी गोलंदाजांनाही लक्ष्य केलं जाईल. मला अजूनही भारतीय संघ स्पर्धेतील सर्वोत्तम वाटत नाही," असं मोहम्मद आमीरने म्हटलं आहे.

भारतीय संघाचा सेमी-फायनलमध्ये इंग्लंडला भिडणार आहे. 5 मार्चला मुंबईतील वानखेडे मैदानात हा सामना होणार आहे. मोहम्मद आमीरने भारत स्पर्धेतून बाद होऊ शकणाऱ्या एका वादाकडेही लक्ष वेधलं. वेस्ट इंडिज फलंदाजी करताना 12 व्या षटकात, हेटमायरने जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर फटका मारण्याचा प्रयत्न केला आणि स्टम्पच्या मागे संजू सॅमसनने झेल घेतला. 

हेदेखील वाचा - संजू सॅमसनच्या मॅचविनिंग 97 धावांच्या खेळीवर पाकिस्तानात नेमकी काय चर्चा होतेय? दिग्गज खेळाडू भारावले

बुमराहला आपल्या अपीलवर विश्वास होता आणि पंच ख्रिस गॅफनीनेही आऊट दिलं. पण, हेटमायरला खात्री पटली नाही म्हणून रिव्ह्यू घेण्याचा निर्णय घेतला. रिप्लेमध्ये चेंडू बॅटच्या संपर्कात आला होता असं दिसलं. पण तरीही फलंदाजाला खात्री पटली नाही. मोहम्मद आमीरनेही हेटमायर आऊट झाला नव्हता असा दावा केला आहे. 

"मला वाटतं हेटमायरची विकेट वादग्रस्त होती. मला वाटत नाही की तो आऊट होता. जर तो अजून थोडा वेळ मैदानात असता तर धावसंख्या 220-230 असती. यानंतर भारतीय संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला असता," असं तो म्हणाला.

