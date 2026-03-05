English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • T20 WC: तुमची लायकी नाही, इंडिया हारणार म्हणणाऱ्या मोहम्मद आमीरला भारतीय दिग्गजाने सुनावलं, कशाला यांना महत्त्व देता

Mohammad Kaif Slams Mohammad Amir: पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद आमीर टी 20 वर्ल्डकपमधील भारतीय संघाच्या भवितव्याबाबत वेगळे दावे करत असताना मोहम्मद कैफने त्याला खडेबोल सुनावले आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 5, 2026, 08:33 AM IST
Mohammad Kaif Slams Mohammad Amir: पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद आमीर टी 20 वर्ल्डकपमधील भारतीय संघाच्या भवितव्याबाबत वेगळे दावे करत असताना मोहम्मद कैफने त्याला खडेबोल सुनावले आहेत. भारतीय संघ सेमी-फायनलला पोहोचणार नाही असं भाकीत त्याने केलं होतं. पण सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वातील संघाने त्याची भविष्यवाणी खोटी ठरवत वेस्ट इंडिजला नमवलं आणि टॉप 4 मध्ये स्थान मिळवलं. पण यानंतरही मोहम्मद आमीर शांत झाला नसून, भारत वर्ल्डकप जिंकू शकणार नाही असं म्हटलं आहे. याआधी त्याने भारताचा स्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्माला 'स्लॉगर' म्हटलं होतं. मोहम्मद कैफने त्याच्या विधानांवर टीका करत, फक्त लक्ष वेधून घेण्याच्या हेतूने तो हे सगंळं बोलत असल्याचं म्हटलं आहे. 

"खरंच आमीरला भारतीय संघ सेमी-फायनलमध्ये पोहोचणार हे माहिती नव्हतं? त्यालाही याची कल्पना होती की, गतवर्षीचा वर्ल्डकप विजेता यावेळीही सेमी-फायनल गाठेल. पण फक्त याची बातमी होईल म्हणून तो हे सगळं करत आहे. आपण त्यांना महत्त्व देण्याची गरज नाही. आपण त्यांच्या पातळीवर येऊन उत्तर देण्याची गरज नाही," असं मोहम्मद कैफने त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर म्हटलं आहे. 

T20 World Cup: 'आम्ही वानखेडे मैदान शांत करणार', सेमी-फायनलआधी इंग्लंडच्या खेळाडूकडून भारताला चॅलेंज, 'आम्ही सर्वोत्तम'

 

मोहम्मद कैफने टी 20 वर्ल्डकपमध्ये पाकिस्तानचा युएसए संघाविरोधात झालेल्या धक्कादायक पराभवाचा उल्लेख केला. त्या पराभवासाठी तोच कारणीभूत होता. कारण त्याने सुपर ओव्हरमध्ये अनेक वाईड टाकले होते याची आठवण त्याने करुन दिली. 

"2024 मध्ये अमेरिकेविरोधात जो पराभव झाला, त्यासाठी हाच गोलंदाज जबाबदार होता. त्या ओव्हरमध्ये एकच चौकार होता, पण अनेक वाईड चेंडू होते. त्याचा चेंडू स्टम्पवरही जात नव्हता. युएसए संघाला कोण घाबरलं आणि सामना गमावण्याची वेळ आली. मला यापेक्षा अधिक बोलायचं नाही," असं तो म्हणाला. 

'आमच्या संघात वसीम अक्रम, शोएब अख्तर असते तरी आम्ही हारलो असतो', पाकिस्तानी खेळाडू संतापला

 

भारतीय संघाच्या माजी दिग्गजाने मोहम्मद आमीरचे दावे फेटाळून लावले. तसंच त्याच्यावर चर्चा करणं यामुळे फक्त त्याला हवं असणारं लक्ष मिळेल असं सांगितलं. 

"आपण त्याच्यावर लक्ष केंद्रीत का करत आहोत? हा देश खेळात मागे आहे, त्यांच्याकडे ना खेळाडू आहेत, ना चांगला कर्णधार, ना दमदार गोलंदाज...काहीच नाही. त्यांना आहेत तसं राहू दे. ते जे बोलतात त्या सगळ्यावर आपण बोलण्याची गरज नाही. ते आपल्या पातळीला येऊ शकत नाहीत. त्यांच्या समस्या वेगळ्या आहेत. आपण जर त्यांच्या विधानांकडे लक्ष देत राहिलो तर आपण त्यांना महत्त्व देतोय असं होईल. आणि त्यांना काही करुन हेच हवं आहे," असंही शेवटी तो म्हणाला. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

