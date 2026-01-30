English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 Schedule: टी-20 वर्ल्डकपचं नवं शेड्यूल जारी, कोणता सामना कधी, कुठे आणि कोणासोबत? वाचा संपूर्ण Time Table

T20 World Cup 2026 Schedule: टी-20 वर्ल्डकप 2026 चं शेड्यूल जाहीर करण्यात आलं आहे. 7 फेब्रुवारीपासून वर्ल्डकप स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. तसंच 8 मार्चला अंतिम सामना खेळला जाणार आहे.   

Updated: Jan 30, 2026, 05:45 PM IST
T20 World Cup 2026 Schedule: बांगलादेश संघ स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर, 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाचे नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. वर्ल्डकपचा महासंग्राम 7 फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार आहे. अंतिम सामना 8 मार्च रोजी खेळला जाईल. भारत आणि श्रीलंकेतील विविध शहरांमध्ये हे सामने पार पडणार आहेत, ज्यात मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली आणि कोलंबो सारख्या प्रमुख ठिकाणांचा समावेश आहे.

बांगलादेश संघ बाहेर पडल्यानंतर स्कॉटलंडचा स्पर्धेत समावेश करण्यात आला आहे. स्कॉटलंडला बांगलादेशच्या गटात स्थान देण्यात आले आहे. स्कॉटलंड आता बांगलादेशचे सामने कोलकाता आणि मुंबईत खेळेल. इतर सर्व संघ टी-20 स्पर्धेत आहेत.

पाकिस्तान, वेस्ट इंडिज आणि भारत स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी मैदानात उतरतील. भारतीय संघ 7 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध सामन्याने स्पर्धेला सुरुवात करेल. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हाय-व्होल्टेज सामना 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाईल.

गट फेरीनंतर 21 फेब्रुवारीनंतर सुपर 8 चे सामने सुरू होतील. त्यानंतर 4  आणि 5 मार्च रोजी उपांत्य फेरीचे सामने खेळवले जातील. तर अंतिम सामना 8 मार्च रोजी अहमदाबाद किंवा कोलंबो येथे होणार आहे. पहिला उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामना पाकिस्तानच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल. जर पाकिस्तान स्पर्धेतून बाहेर पडला तर सामने भारतात होतील.

