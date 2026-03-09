कोच गौतमचा विराटला ‘गंभीर’ टोला? सामन्यानंतर 96 रनबाबत असं काय म्हणाला?

T20 World Cup Gautam Gambhir Press Conference: भारतीय क्रिकेट संघानं सलग दोन आणि टी20 वर्ल्डकप तिसऱ्यांदा जिंकण्याची किमया करत अशी कामगिरी करणारा पहिलाच क्रिकेट संघ ठरला आहे. रविवार, 8 मार्च 2026 रोजी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्डेडियममध्ये खेळवण्यात आलेल्या न्यूझीलंड विरुद्ध भारत या क्रिकेट सामन्यामध्ये यजमान भारतानं किवींना 96 धावांनी पराभूत केलं. या विजयासोबतच संघाच्याच प्रशिक्षकपदी असणाऱ्या गौतम गंभीरवरही कौतुकाचा वर्षाव झाला. कारण, सलग दोन आयसीसी स्पर्धांची जेतेपदं मिळवून देण्याचं श्रेय त्यालाही देण्यात आलं. याच विजयी कामगिरीनंतर संघाच्या वतीनं गंभीर आणि सूर्यकुमार याजर यांनी माध्यमांशी संवाद साधत काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली.
माध्यमांशी संवाद साधताना गंभीरनं टीम इंडियाच्या एकंदर सामन्यातील कामगिरीसह ड्रेसिंग रूममधील वातावरणावरही उजेड टाकला. मात्र, यादरम्यान त्याच्या एका वक्तव्याचा रोख अप्रत्यक्षरित्या विराट कोहलीकडे होता, असाच सूर काही क्रिकेटप्रेमींनी आळवला.
न्यूझीलंडविरोधातील अंतिम सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं प्रथम फलंदाजी करत 255 धावांचा डोंगर उभा केला. गंभीर मुख्य प्रशिक्षकपदी आल्यापासून अनेक ‘हाय रिस्क’ खेळ संघ घेळत असून, अनेक सामन्यांमध्ये 220 हून अधिक धावा झाल्या आहेत... याबाबतचा प्रश्न विचारला असता त्याचं उत्तर देत गंभीरनं काही लक्षवेधी गोष्टी मांडल्या.
गंभीर म्हणाला, ‘मी आधीसुद्धा म्हणालो होतो की जर तुम्ही 96 वरून 100 धावांपर्यंत जाण्यासाठी 4 चेंडू घेता तेव्हा तुम्ही तुमच्या संघातील 20 धावा कमी करत आहात आणि हाच फरक आहे वर्ल्ड कप जिंकण्यामध्ये आणि तो गमावण्यामागे. जर तुम्ही 96 वर फलंदाजी करत आहात आणि पुढच्याच चेंडूवर षटकार मारताय तर त्यात काहीच वावगं नाही. मात्र तुम्ही एकच धाव काढताय तर, 250-275 धावांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही मागच्या एकदोन वर्षांमध्ये पाहिलं असेल की मला या फॉरमॅटमध्ये लक्षात नाही की कोणी 96 किंवा 97 धावसंख्येवर एका धावेसाठी प्रयत्न केला असेल. आमचा हाच विचार आहे. कारण ड्रेसिंग रुममध्ये 97 धावा करूनही शतकी खेळीइतकंच कौतुक होतं. हे बोलण्यातून नाही तर कृतीतूनच शक्य आहे.’
Gautam Gambhir: "If a batter takes 4 balls to reach 100 from 96,he is probably reducing the team's score by 20 runs"
Silently cooking #INDvsNZ pic.twitter.com/DajHSViLxN
— Khan (@ccricket713) March 9, 2026
गंभीरच्या या अशा वक्तव्यानंतर क्रिकेटप्रेमींनी त्याचे अनेक तर्कवितर्क लावण्यास सुरुवात केली. काहींच्या मते गंभीरनं विराटवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. जो शतकी खेळीच्या नजीक आल्यानंतर त्याच्या धावसंख्येचा वेग मंदावतो. अर्थात कोचनं इथं कोणाचं नाव घेतलं नसलं तरीही त्याचा रोख पाहता हे विधान ‘गंभीर’ होतं असं म्हणायला हरकत नाही.