English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup: ICC च्या तंबीनंतर पाकिस्तान वठणीवर! बहिष्कारावरुन यु-टर्न, 15 फेब्रुवारीला भारत-पाक सामना होणार

T20 World Cup: ICC च्या तंबीनंतर पाकिस्तान वठणीवर! बहिष्कारावरुन यु-टर्न, 15 फेब्रुवारीला भारत-पाक सामना होणार

India vs Pakistan in T20 World Cup: पाकिस्तानने भारताविरोधातील सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यानंतर आता यु-टर्न घेतला आहे. आयसीसीसोबत झालेल्या बैठकीनंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने माघार घेतली आहे. त्यामुळे आता नियोजित वेळापत्रकानुसार, 15 फेब्रुवारीला भारत-पाकिस्तान सामना होणार आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 9, 2026, 07:59 PM IST
T20 World Cup: ICC च्या तंबीनंतर पाकिस्तान वठणीवर! बहिष्कारावरुन यु-टर्न, 15 फेब्रुवारीला भारत-पाक सामना होणार

India vs Pakistan in T20 World Cup: पाकिस्तानने भारताविरोधातील सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यानंतर आता यु-टर्न घेतला आहे. आयसीसीसोबत झालेल्या बैठकीनंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने माघार घेतली आहे. त्यामुळे आता नियोजित वेळापत्रकानुसार, 15 फेब्रुवारीला भारत-पाकिस्तान सामना होणार आहे. बांगलादेशने भारतात खेळण्यास नकार देत, त्यांचे सामने श्रीलंकेत खेळण्याची मागणी केली होती. आयसीसीने ही मागणी फेटाळल्यानंतर त्यांनी टी-20 खेळण्यास नकार दिला होता. यानंतर पाकिस्तानने बांगलादेशला समर्थन जाहीर करत भारताविरोधातील सामन्यावर बहिष्कार टाकला होता.

Add Zee News as a Preferred Source

आयसीसीने फेटाळल्या पाकिस्तानच्या मागण्या

रविवारी झालेल्या बैठकीत टी-20 विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या भूमिकेवरुन पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेसमोर अनेक मागण्या मांडल्या . आयसीसीने त्यापैकी तीन मागण्या फेटाळून लावल्या आहेत, ज्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात द्विपक्षीय क्रिकेट पुन्हा सुरू करण्याचा आणि बांगलादेश, पाकिस्तान व भारत यांचा समावेश असलेल्या तिरंगी मालिकेचा प्रस्तावांचा समावेश होता.

आयसीसीने पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांना पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याशी सल्लामसलत करून बोर्डाची भूमिका निश्चित करण्यासाठी एक दिवसाची मुदत देण्यात आली होती. 

रविवारी पाच तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीला पाकिस्तानचे गृहमंत्री असलेले मोहसिन नक्वी आणि आयसीसीचे उपाध्यक्ष इम्रान ख्वाजा उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) आपले सामने खेळण्यासाठी भारतात जाण्यास नकार दिल्यानंतर, टी-20 विश्वचषकातून बांगलादेशला वगळण्याच्या विरोधात मतदान करणारा पाकिस्तान हा एकमेव सदस्य देश ठरला होता. यानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल हेदेखील चर्चेत सहभागी होण्यासाठी लाहोरला गेले होते.

पाकिस्तान सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये आपल्या वरिष्ठ राष्ट्रीय संघाला टी-20 विश्वचषकात भारताविरुद्ध खेळण्याची परवानगी नाकारली. तथापि, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी नंतर स्पष्ट केलं की, हा निर्णय बांगलादेशला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी घेण्यात आला होता आणि त्यांनी आयसीसीवर पक्षपाताचा आरोप केला.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World Cupindia vs pakistanIND vs Pak

इतर बातम्या

Raigad ZP Parishad Result 2026 : रायगड जिल्ह्यात कोणी मारली...

महाराष्ट्र बातम्या