  • स्पोर्ट्स
  • अभिषेक शर्मा 5 सामन्यांमध्ये 4 वेळा शून्यावर बाद; कसा होणार कमबॅक? रवी शास्त्रींनी सांगितलं गणित!

अभिषेक शर्मा 5 सामन्यांमध्ये 4 वेळा शून्यावर बाद; कसा होणार कमबॅक? रवी शास्त्रींनी सांगितलं गणित!

Ravi Shatri On Abhishek Sharma Streak: संजना गणेशनशी बोलताना माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी अभिषेकच्या पुनरागमनाबाबत विश्वास व्यक्त केलाय. काय म्हणाले रवी शास्त्री? जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 16, 2026, 03:25 PM IST
अभिषेक शर्मा 5 सामन्यांमध्ये 4 वेळा शून्यावर बाद; कसा होणार कमबॅक? रवी शास्त्रींनी सांगितलं गणित!
रवी शास्त्री

Ravi Shatri On Abhishek Sharma Streak: टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये टीम इंडियाने पाकिस्तानला 61 धावांनी पराभूत करून विजयाची हॅट्रिक साजरी केली. मात्र टीम इंडियाच्या फॅन्सना आता अभिषेक शर्माच्या फॉर्मची चिंता सतावतेय. या सामन्यात अभिषेकने एकही धाव न काढता पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्याचा खराब फॉर्म टीमसाठी काळजीचा विषय ठरलाय. अभिषेक हा सामान्यतः प्रत्येक सामन्यात धावांचा पाऊस पाडणारा बॅटर आहे पण या विश्वचषकात त्याला मोठी खेळी साकारता आलेली नाही. त्याच्या रन्सच्या योगदानावर टीम्सच्या धावा अवलंबून असतात.  असे असले तरी संजना गणेशनशी बोलताना माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी अभिषेकच्या पुनरागमनाबाबत विश्वास व्यक्त केलाय. काय म्हणाले रवी शास्त्री? जाणून घेऊया. 

अभिषेकचा बॅड पॅच 

अभिषेकच्या बॅटमधून शेवटची टी-20 आंतरराष्ट्रीय अर्धशतकी खेळी सहा सामन्यांपूर्वी झाली होती. गुवाहाटी येथे न्यूझीलंडविरुद्ध त्याने नाबाद 68 धावा केल्या होत्या. त्यानंतरच्या सामन्यांत त्याला सातत्याने अपयश येतंय. कोलंबोच्या अवघड खेळपट्टीवर ईशानने 40 चेंडूंमध्ये 77 धावा काढल्या. ज्याची स्ट्राइक रेट जवळपास 200 होता.  खेळपट्टीवर चेंडू थांबत होता आणि भारतीय-पाकिस्तानी फलंदाजांसाठी ते आव्हानात्मक होते.

काय म्हणाले रवी शास्त्री?

अशा परिस्थितीत खेळाडू लय गमावू शकतात, पण ते पुन्हा सापडण्यासाठी धीराने वागावे लागते.अभिषेक एकदा लयीमध्ये आला की डॉट बॉल्सना सीमारेषा आणि षटकारांमध्ये रूपांतरित करणे त्याच्यासाठी सोपे आहे, असे रवी शास्त्री म्हणाले. अभिषेकला फक्त धीर धरावा लागेल आणि क्रीजवर स्वतःला अधिक वेळ द्यावा लागेल. ही खराब फेज सामान्य आहे, पण त्यातून बाहेर पडण्यासाठी योग्य दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले. 

'नैसर्गिक शैलीत परत येईल'

अभिषेकला क्रीजवर स्थिर होण्यासाठी स्वतःला अधिक संधी द्यावी लागेल. घाई न करता खेळणे आणि लय परत मिळवण्यासाठी वेळ घेणे महत्त्वाचे आहे. एकदा पटरीवर आला की, तो आपल्या नैसर्गिक शैलीत परत येईल आणि धावा काढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हे गणित सोपे वाटते पण अमलात आणण्यासाठी संयम आणि सराव आवश्यक असल्याचे शास्त्री म्हणाले.

