English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 वर्ल्डकपमध्ये मोठा ट्विस्ट, बहिष्कार मागे घेण्यासाठी पाकिस्तानची 5 मोठ्या मागण्या; ICC ने दिला अल्टिमेटम

T20 वर्ल्डकपमध्ये मोठा ट्विस्ट, बहिष्कार मागे घेण्यासाठी पाकिस्तानची 5 मोठ्या मागण्या; ICC ने दिला अल्टिमेटम

ICC Rejects Pakistan Demands to take back boycott over Match against India: भारतासोबतच्या 15 फेब्रुवारीच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय मागे घेण्यासाठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (पीसीबी) पाच अटी घातल्या असून, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) त्या फेटाळल्या आहेत. पाकिस्तानच्या मागण्यांमध्ये भारतासोबत द्विपक्षीय मालिका पुन्हा सुरू करणे आणि बांगलादेशचा समावेश असलेली तिरंगी मालिका खेळणे यांचा समावेश होता.  

शिवराज यादव | Updated: Feb 9, 2026, 07:25 PM IST
T20 वर्ल्डकपमध्ये मोठा ट्विस्ट, बहिष्कार मागे घेण्यासाठी पाकिस्तानची 5 मोठ्या मागण्या; ICC ने दिला अल्टिमेटम

ICC Rejects Pakistan Demands to take back boycott over Match against India: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने भारताविरोधातील सामन्यावरील बहिष्कार टाकण्यासंदर्भातील आपली भूमिका अद्याप कायम ठेवली आहे. भारत-पाकिस्तान सामना 15 फेब्रुवारी रोजी नियोजित आहे. दरम्यान रविवारी झालेल्या बैठकीत टी-20 विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या भूमिकेवरुन पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेसमोर अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. आयसीसीने त्यापैकी तीन मागण्या फेटाळून लावल्या आहेत, ज्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात द्विपक्षीय क्रिकेट पुन्हा सुरू करण्याचा आणि बांगलादेश, पाकिस्तान व भारत यांचा समावेश असलेल्या तिरंगी मालिकेचा प्रस्तावांचा समावेश होता.

Add Zee News as a Preferred Source

आयसीसीने पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांना पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याशी सल्लामसलत करून बोर्डाची भूमिका निश्चित करण्यासाठी एक दिवसाची मुदत दिली आहे. पाकिस्तान बोर्ड भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या स्थितीबद्दल सोमवारी संध्याकाळी किंवा मंगळवारी सकाळी अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

रविवारी पाच तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीला पाकिस्तानचे गृहमंत्री असलेले मोहसिन नक्वी आणि आयसीसीचे उपाध्यक्ष इम्रान ख्वाजा उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) आपले सामने खेळण्यासाठी भारतात जाण्यास नकार दिल्यानंतर, टी-20 विश्वचषकातून बांगलादेशला वगळण्याच्या विरोधात मतदान करणारा पाकिस्तान हा एकमेव सदस्य देश ठरला होता. यानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल हेदेखील चर्चेत सहभागी होण्यासाठी लाहोरला गेले होते.

पाकिस्तान सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये आपल्या वरिष्ठ राष्ट्रीय संघाला टी-20 विश्वचषकात भारताविरुद्ध खेळण्याची परवानगी नाकारली. तथापि, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी नंतर स्पष्ट केलं की, हा निर्णय बांगलादेशला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी घेण्यात आला होता आणि त्यांनी आयसीसीवर पक्षपाताचा आरोप केला.

बांगलादेशला दंड ठोठावणार नाही

आयसीसी बांगलादेशला या संपूर्ण घटनाक्रमात कोणत्याही प्रकारे दंड ठोठावला जाणार नाही आणि आयसीसी महसूलातील त्यांचा ठरलेला भाग मिळेल असं स्पष्ट केलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयसीसीने स्वत: हा निर्णय घेतला असून, यामध्ये कोणत्याही दुसऱ्या बोर्डाचा दबाव नाही. बांगलादेश वर्ल्डकपमधून बाहेर पडला असला, तरी त्यांचं आर्थिक नुकसान होणार नाही. 

नुकसानभरपाई म्हणून बांगलादेशला टूर्नामेंट देण्याचा विचार

गेल्या वर्षी बांगलादेश महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन करण्यापासून वंचित राहिले होते हे आयसीसीनेही मान्य केले. देशातील दंगलींमुळे ही स्पर्धा बांगलादेशहून दुबईला हलवण्यात आली होती.

हे लक्षात घेऊन, आयसीसी आता पुढील चक्रात बांगलादेशला एका मोठ्या स्पर्धेचे यजमानपद देण्याचा विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील नुकसानाची अंशतः भरपाई करण्यासाठी बांगलादेशला अंडर-19 वर्ल्डकपमध्ये विश्वचषक सारख्या आयसीसी स्पर्धेचे यजमानपद दिले जाऊ शकते.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World Cupindia vs pakindia vs pakistan

इतर बातम्या

राणेंनी गड राखला! सिंधुदुर्गात महायुतीची एकहाती सत्ता, अस्त...

महाराष्ट्र बातम्या