टी-20 वर्ल्डकपची 11 वर्षे वाट पाहिली, फक्त 8 चेंडूत आऊट झाल्याने संजू सॅमसनची कारकीर्द संपली?

Sanju Samsons: टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये इंडिया विरुद्ध नामिबिया असा सामना सुरुय. टीम इंडियाने नामिबियाला दिलेलं 210 रन्सचं टार्गेट पूर्ण करताना नामिबियाची घसरगुंडी पाहायला मिळाली. टीम इंडियाने धमाकेदार सुरुवात केली. यामध्ये संजू सॅमसनच्या खेळीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. संजूला 11 वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर 2026 टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली. त्याने 2015 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते पण विश्वचषकात पहिल्यांदा मैदानात उतरला. 2024 विश्वचषकात तो संघात होता. तरीही खेळाडूंच्या यादीत स्थान मिळाले नव्हते. ही संधी त्याच्यासाठी खूप महत्त्वाची होती, कारण त्याने अनेक वर्षे मेहनत घेतली होती. तो 8 चेंडू खेळला. त्यामुळे त्याच्या कारकिर्दीवर प्रश्न उपस्थित होतायत. याबद्दल जाणून घेऊया.
भारत आणि नामिबिया यांच्यातील सामन्यात अभिषेक शर्मा पोटाच्या आजारामुळे बाहेर पडला. त्यामुळे संजूला खेळण्याची जागा मिळाली. त्याने केवळ 8 चेंडू खेळले आणि 22 धावा केल्या. यात एक चौकार आणि तीन षटकार होते. पण लवकरच बाद झाल्याने तो मोठी खेळी करू शकला नाही. हा सामना भारतासाठी सोपा होता, पण संजूची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी पडली. संजूने क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात केरळकडून केली आणि आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी चांगला खेळ केला. पण राष्ट्रीय संघात सातत्याने स्थान मिळवणे कठीण गेले. 11 वर्षे विश्वचषकासाठी वाट पाहिली, ज्यात अनेक संधी हुकल्या. त्याची प्रतिभा ओळखली जाते, तरीही दबावाखाली चांगली कामगिरी दाखवणे आव्हानात्मक राहिल्याचे दिसून आले.
संजूच्या चाहत्यांनी त्याच्याकडून मोठी धावसंख्या आणि आक्रमक खेळाची अपेक्षा केली होती. पण 8 चेंडूत बाद होऊन त्याने चाहत्यांना निराश केले. सोशल मीडियावर चाहते निराश झाले आणि त्याच्या कारकिर्दीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काहींनी त्याला आणखी संधी देण्याची मागणी केली, तर काहींनी फॉर्म कमी असल्याचे सांगितले.
हा डेब्यू अयशस्वी झाल्याने संजूच्या भविष्यातील संधींवर प्रश्न निर्माण झालाय. शेवटच्या पाच टी-20 सामन्यांत त्याने 6,0,24,6 आणि 22 धावा केल्या. ज्या फार प्रभावी नाहीत. वर्ल्ड कपनंतर टीम मॅने त्याला किती संधी देईल, हे अनिश्चित आहे. यामुळे त्याच्या कारकिर्दीला धक्का बसू शकतो, असे म्हटले जात आहे. संजूला आता सराव आणि फॉर्म सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.वर्ल्डकपनंतरच्या मालिकेत चांगला खेळ केल्यास तो टीममध्ये परत येऊ शकतो. पण सातत्याने कमी कामगिरीमुळे त्याला कठोर मेहनत करावी लागणार आहे.