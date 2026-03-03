'अरे याला संघात जागा मिळत नाही, कर्णधार कोणी केलं?,' शाहिद आफ्रीदीचा संताप; जावई शाहीनलाही सुनावले खडेबोल

Shahid Afridi on T20 Cricket Team Captaincy: पाकिस्तान क्रिकेट संघात सध्या अनेक घडामोडी घडत आहेत. टी-20 वर्ल्डकप 2026 मध्ये सुपर-8 फेरीतून बाहेर पडल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आता मोठ्या कारवाईच्या तयारीत आहेत. पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगाला कर्णधारपदावरुन हटवलं जाण्याची शक्यता आहे. मार्च 2025 मध्ये मोहम्मद रिझवाननंतर सलमान आगाकडे कर्णधारपद सोपवण्यात आलं होतं.
सलमान आगाच्या नेतृत्वात पाकिस्तान संघाने 50 पैकी 31 सामने जिंकले असून, 18 सामन्यात पराभव झाला आहे. हे आकडे पाहिल्यास त्याचा रेकॉर्ड फारसा खराब नाही. मात्र तो एकही मोठी आयसीसी स्पर्धा जिंकलेली नसल्याने नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. पाकिस्तान आशिया कप 2025 आणि आता टी-20 वर्ल्डकप 2026 जिंकू शकलेला नाही. यामुळे बोर्ड आता बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
नुकतंच सलमान आगाने भावनातमक निर्णय घेतले जाऊ नयेत असा सल्ला दिला जातो. पण पाकिस्तान क्रिकेटचा इतिहास पाहिला तर येथे अनेकदा कामगिरीसंदर्भातील दबावाच्या आधारेच निर्णय घेतला जातो. महत्त्वाची बाब म्हणजे, टी-20 वर्ल्डकप खराब कामगिरीमुळे बोर्डने संघात सामील प्रत्येक खेळाडूला 16.30 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शादाब आणि शाहीन शाह आफ्रिदी कर्णधारपदाच्या शर्यतीत आहेत. पण माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने या दोन्ही नावांना विरोध केला आहे. शाहीन हा तर शाहिद आफ्रिदीचा जावई आहे.
शाहिद आफ्रिदीने Samaa TV शी संवाद साधताना शादाब खानवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांचं म्हणणं होतं की, सध्याच्या कामगिरी पाहता शादाबला संघात जागा मिळता कामा नये, कर्णधारपद तर दूरची गोष्ट आहे. त्याने असंही म्हटलं आहे की, जर मुख्य प्रशिक्षक माइक हेसन कायम राहिला तर शादाबला मिळाला असता. हेसन आणि शादाब याआधी पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये इस्मालाबाद युनायटेडसाठी एकत्र होते. तिथे त्यांचे संबंध मजबूत झाले होते.
शाहीद आफ्रिदीने म्हटलं आहे की, कामगिरीबद्दल बोलायचं झाल्यास मी तर त्याला संघातही ठेवला नसता. कर्णधारपद तर दूरची गोष्ट आहे. प्रशिक्षकाने पाठिंबा दिल्यास तो पुढे जाऊ शकतो.
शाहिदी आफ्रिदीच्या मते, सध्याच्या स्थितीत फखजमा सर्वात चांगला पर्याय ठरु शकतो. 35 वर्षीय फखरजवळ कर्णधारपदाचा जास्त अनुभव नाही. पण आफ्रिदीला एक आक्रमक कर्णधार हवा आहे, ज्या भूमिकेत फखजमा फिट बसतो.