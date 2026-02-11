English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  स्पोर्ट्स
  • स्पोर्ट्स
T20 World Cup: शेवटपर्यंत नडले, पण हारले! अफगाणिस्तानने दक्षिण आफ्रिकेला फोडला घाम, डबल सुपर ओव्हरपर्यंत रंगला सामना

South Africa vs Afghanistan: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये आज क्रिकेट चाहत्यांना रोमांचक सामना पाहण्यास मिळाला. तुलनेने दुबळ्या अफगाणिस्तान संघाने दक्षिण आफ्रिकेचा अक्षरश: घाम काढला. डबल सुपर ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूपर्यंत हा सामना गेला होता. अखेर दक्षिण आफ्रिकेने 4 धावांनी हा सामना जिंकला.  

शिवराज यादव | Updated: Feb 11, 2026, 03:31 PM IST
South Africa vs Afghanistan: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये आज क्रिकेट चाहत्यांना जबरदस्त रोमांचक सामना पाहण्यास मिळाला. तुलनेने दुबळ्या अफगाणिस्तान संघाने दक्षिण आफ्रिकेचा अक्षरश: घाम काढला. अफगाणिस्तानने दिलेल्या कडव्या झुंजीमुळे सामना सुपर ओव्हरपर्यंत गेला होता. मात्र नंतर सुपर ओव्हरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने सामना बरोबरीत सोडवला, ज्यामुळे डबल सुपर ओव्हर खेळवावी लागली. अखेर दक्षिण आफ्रिकेने 4 धावांनी हा सामना जिंकत वर्ल्डकपमधील मोठ्या पराभवाला हुलकावणी दिली. अफगाणिस्तानने विजय जवळपास खेचून आणला होता. पण थोडक्यात त्यांचा पराभव झाला.

दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फंलदाजी करताना अफगाणिस्तानसमोर 188 धावांचं आव्हान उभं केलं होतं. अफगाणिस्तान संघाला 3 चेंडूत 2 धावांची गरज असताना संघ ऑल आऊट झाला आणि सामना सुपर ओव्हरमध्ये पोहोचला. यानंतर सुपर ओव्हरमध्ये अफगाणिस्तानने 18 धावांचं आव्हान दिलं असताना, दक्षिण आफ्रिकेने 17 धावा केल्या आणि सामना पुन्हा सुपर ओव्हरमध्ये गेला.

पहिल्या सुपर ओव्हरमध्ये काय झालं?

सुपर ओव्हरला अजमत आणि गुरबाज यांनी फलंदाजी केली. अजमतने 5 ओव्हरमध्ये 16 आणि गुरबाजने 1 धाव केली. यानंतर दक्षिण आफ्रिकेसमोर विजयासाठी 18 धावांचं आव्हान ठेवण्यात आलं होतं. दक्षिण आफ्रिेकडून ब्रेविस आणि डेव्हिड मिलर यांना फलंदाजीसाठी पाठवण्यात आलं होतं. अफगाणिस्तानकडून फारुकीने गोलंदाजी केली. ब्रेविस एक षटकार मारुन बाद झाला. त्यानंतर स्टब्स फलंदाजीसाठी आला होता. एका चेंडूत 7 धावांची गरज असताना स्टबसने षटकार ठोकला आणि सामना पुन्हा एकदा बरोबरीत सुटला. 

दुसऱ्या सोपर ओव्हरमध्ये काय झालं?

दुसऱ्या सुपर ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवर स्टब्सने षटकार ठोकला. मिलरच्या सोबतीने त्याने 23 धावा केल्या आणि अफगाणिस्तानसमोर 24 धावांचं आव्हान ठेवलं. दोघांनी तीन षटकार, एक चौकार ठोकले. दक्षिण आफ्रिकेने केशव महाराजला गोलंदाजी दिली होती. गुरबाजने 3 षटकार ठोकत सामना जवळपास जिंकवला होता. पण अखेरच्या चेंडूवर तो झेलबाद झाला आणि दक्षिण आफ्रिकेने 4 धावांनी हा सामना जिंकला.  

अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडिअममध्ये सुरु असलेल्या टी-20  विश्वचषक 2026 च्या ग्रुप डी मध्ये दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध अफगाणिस्तान सामना झाला. अफगाणिस्तानचा कर्णधार रशीद खानने फलंदाजीसाठी निमंत्रण दिल्यानंतर रायन रिकेल्टन (28 चेंडूत 61) आणि क्विंटन डी कॉक (41 चेंडूत 59) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिकेने 20 षटकांत ६ बाद 187 धावा केल्या. अझमतुल्लाह उमरझाईने तीन विकेट्स घेतल्या. पहिल्या सामन्यात न्यूझीलंडकडून पराभव झाल्यानंतर अफगाणिस्तानसाठी विजय महत्त्वाचा होता. एडेन मार्करामच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिका पहिल्या सामन्यात कॅनडाला पराभूत करून दोनपैकी दोन विजय मिळवण्याचे लक्ष्य होते. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World CupT20 WCSouth Africa vs AfghanistanSA vs AFG

