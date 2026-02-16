English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup: सूपर 8 मध्ये टीम इंडिया कोणाशी भिडणार? पुढलं आव्हान ग्रुप ऑफ डेथचं!

T20 World Cup: 'सूपर 8 मध्ये टीम इंडिया कोणाशी भिडणार? पुढलं आव्हान 'ग्रुप ऑफ डेथ'चं!

T20 World Cup Super 8: आयसीसीने सुरुवातीच्या गटातील टीम्सना पूर्वनिर्धारित क्रमांक दिले आहेत, ज्यामुळे सुपर 8 मधील सामन्यांचे प्रतिस्पर्धी ठरलेले आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 16, 2026, 02:41 PM IST
सुपर 8

T20 World Cup Super 8: टीम इंडियाने श्रीलंकेतील कोलंबो येथे पाकिस्तानला 61 धावांनी हरवून तीन सामन्यांत तीन विजय मिळवले आहेत. यामुळे टीम इंडिया टी20 वर्ल्डकप 2026 च्या सुपर 8 मध्ये पोहोचली आहे. आता साखळी सामन्यातील शेवटचा गट सामना नेदरलँड्सविरुद्ध अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होईल. मात्र या सामन्याचा परिणाम सुपर 8 च्या वेळापत्रकावर होणार नाही. कारण आयसीसीने आधीच टीम्सना क्रमांक दिले आहेत. टीम इंडियाला 'एक्स१' हा क्रमांक मिळाला असून संघ मजबूत गटात आहेत.

सुपर 8 ची रचना कशी असेल? 

आयसीसीने सुरुवातीच्या गटातील टीम्सना पूर्वनिर्धारित क्रमांक दिले आहेत, ज्यामुळे सुपर 8 मधील सामन्यांचे प्रतिस्पर्धी ठरलेले आहेत. भारत 'एक्स' गटात आहे, ज्यात 'एक्स२' ऑस्ट्रेलिया, 'एक्स३' वेस्ट इंडीज आणि 'एक्स४' दक्षिण आफ्रिका आहेत. हा गट 'ग्रुप ऑफ डेथ' म्हणून ओळखला जात आहे. कारण यात वर्ल्डकपच्या प्रबळ दावेदार टीम्स आहेत. दुसऱ्या 'वाय' गटात इंग्लंड ('वाय1'), न्यूझीलंड ('वाय2'), पाकिस्तान ('वाय3') आणि श्रीलंका ('वाय4') आहेत.

टीम इंडियाला कोणाचं आव्हान?

भारताचे सुपर 8 मधील प्रतिस्पर्धी क्रमांकांवर अवलंबून आहेत. ज्यात थोडे बदल होऊ शकतात. पहिला सामना 'एक्स4' विरुद्ध असेल. जो बहुतेक दक्षिण आफ्रिका असेल, पण युएईने अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सलग विजय मिळवल्यास ते बदलू शकते. दुसरा सामना 'एक्स2' विरुद्ध, जो साधारणतः ऑस्ट्रेलिया असेल, पण झिम्बाब्वे किंवा आयर्लंडने ऑस्ट्रेलियाला हरवले तर ते बदलू शकते. शेवटचा सामना निश्चित वेस्ट इंडीजविरुद्ध आहे, कारण ते टीम इंडियासोबतच सुपर 8 मध्ये पोहोचले आहेत.

टीम इंडियाचे सुपर 8 सामन्यांचे वेळापत्रक

टीम इंडियाचा सुपर 8 टप्पा अहमदाबादमध्ये सुरू होणार आहे. 22 फेब्रुवारीला ते दक्षिण आफ्रिका किंवा युएईविरुद्ध खेळतील. त्यानंतर 26 फेब्रुवारीला चेन्नईत ऑस्ट्रेलिया, झिम्बाब्वे किंवा आयर्लंडविरुद्ध सामना होणार आहे. शेवटचा सामना 1 मार्चला कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर वेस्ट इंडीजविरुद्ध खेळला जाणार आहे. हे सर्व सामने पूर्वनिर्धारित असल्याने भारताचे आव्हान कठीण आहे.

संभाव्य बदल

दक्षिण आफ्रिकेने 3 सामन्यांत 3 विजय मिळवले असल्याने त्यांची 'एक्स4' जागा जवळपास निश्चित आहे. मात्र, युएईने शेवटचे दोन सामने जिंकले तर ते बदलू शकते. 'एक्स२' साठी ऑस्ट्रेलिया प्रबळ आहे. पण झिम्बाब्वेच्या गेल्या आठवड्यातील मोठ्या विजयामुळे आणि आयर्लंडच्या शक्यतेमुळे अनिश्चितता आहे. वेस्ट इंडीजची जागा पक्की असल्याने भारताविरुद्धचा सामना निश्चित आहे. पूर्वक्रमांकांमुळे भारताचे सुपर 8 मधील स्थान सुरक्षित आहे.

टीम इंडियासमोर आव्हाने कोणाचे? 

भारताचा गट मजबूत असल्याने तो 'ग्रुप ऑफ डेथ' म्हणून ओळखला जात आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका हे विश्वचषकाचे मुख्य दावेदार आहेत, तर वेस्ट इंडीज हा डार्क हॉर्स आहे. भारताला हे सामने जिंकून सेमीफायनल गाठण्यासाठी उत्तम खेळ करावा लागणार आहे. हा टप्पा रोमांचक असून टीम इंडियाच्या चाहत्यांसाठी उत्साहवर्धक असली तरी स्पर्धा कठीण आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

