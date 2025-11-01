39 चौकार, 41 षटकार आणि 402 धावा! 'या' फलंदाजाने T20I मध्ये पहिल्यांदाच 333 च्या स्ट्राईक रेटसह केला अशक्य विक्रम

Manan Bashir Record: क्रिकेट म्हणजे अनिश्चिततेचा खेळ! या खेळात असे अनेक विक्रम बनतात की ज्याची कल्पनाही कोणी केली नसेल. आज आपण अशाच एका अविश्वसनीय विक्रमाबद्दल जाणून घेणार आहोत, जो बनण्यापूर्वी कुणालाच शक्य वाटत नव्हता. पण टी20 इंटरनॅशनल सामन्यात असा विक्रम घडला की जगभरातील क्रिकेटप्रेमी थक्क झाले. चौकार-षटकारांचा असा वर्षाव झाला की गोलंदाजांच्या कपाळावर आठ्या उमटल्या.
जुलै 2025 मध्ये झालेल्या एका टी20 इंटरनॅशनल सामन्यात एकूण 39 चौकार आणि 41 षटकार पडले. म्हणजे फक्त चौकार-षटकारांमधूनच तब्बल 402 धावा झाल्या टी20I इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या धावा केवळ बाउंड्री शॉट्समधून झाल्या. हा सामना बुल्गारिया विरुद्ध गिब्राल्टर यांच्यात खेळला गेला होता.
या ऐतिहासिक सामन्यात बुल्गारियाचा विकेटकीपर फलंदाज मनन बशीरने अविश्वसनीय खेळी केली. त्याने फक्त 21 चेंडूत 70 धावा ठोकल्या आणि स्ट्राइक रेट होता तब्बल 333.33! या दरम्यान त्याने 9 षटकार आणि 3 चौकार लगावले. त्याच्या या आक्रमक फलंदाजीने सामन्याचा प्रवाहच बदलून टाकला आणि बुल्गारियाला अविश्वसनीय विजय मिळवून दिला.
गिब्राल्टरने पहिल्यांदा फलंदाजी करताना 7 गडी गमावून 243 धावा केल्या. त्यांच्या ओपनर फिलिप रॅक्सने 73 आणि कर्णधार ऐन लॅटिनने 51 धावा झळकावल्या. पण बुल्गारियाने लक्ष्याचा पाठलाग करताना फक्त 14.2 षटकांत 244 धावांचे उद्दिष्ट गाठले. इसा जरू (24 चेंडूत 69 धावा) आणि मिलेन गोगेव (27 चेंडूत 69 धावा) यांनी धडाकेबाज अर्धशतके झळकावली, आणि शेवटी मनन बशीरच्या आक्रमक फटक्यांनी सामना जिंकवला. या सामन्यात एकूण 487 धावा झाल्या ज्यामुळे हा सामना इतिहासात कोरला गेला!