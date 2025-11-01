English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

39 चौकार, 41 षटकार आणि 402 धावा! 'या' फलंदाजाने T20I मध्ये पहिल्यांदाच 333 च्या स्ट्राईक रेटसह केला अशक्य विक्रम

T20I Record Blast: क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असे अनेक विक्रम तयार होतात ज्यांची कल्पना करणेही कठीण असते. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका विक्रमाबद्दल सांगणार आहोत, जो तो तयार होईपर्यंत कोणीही कल्पनाही केली नव्हती की एके दिवशी तो शक्य होईल.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 1, 2025, 09:24 PM IST
39 चौकार, 41 षटकार आणि 402 धावा! 'या' फलंदाजाने T20I मध्ये पहिल्यांदाच 333 च्या स्ट्राईक रेटसह केला अशक्य विक्रम

Manan Bashir Record: क्रिकेट म्हणजे अनिश्चिततेचा खेळ! या खेळात असे अनेक विक्रम बनतात की ज्याची कल्पनाही कोणी केली नसेल. आज आपण अशाच एका अविश्वसनीय विक्रमाबद्दल जाणून घेणार आहोत, जो बनण्यापूर्वी कुणालाच शक्य वाटत नव्हता. पण टी20 इंटरनॅशनल सामन्यात असा विक्रम घडला की जगभरातील क्रिकेटप्रेमी थक्क झाले. चौकार-षटकारांचा असा वर्षाव झाला की गोलंदाजांच्या कपाळावर आठ्या उमटल्या.

Add Zee News as a Preferred Source

39 चौकार, 41 षटकार... एकूण 402 धावा!

जुलै 2025 मध्ये झालेल्या एका टी20 इंटरनॅशनल सामन्यात एकूण 39 चौकार आणि 41 षटकार पडले. म्हणजे फक्त चौकार-षटकारांमधूनच तब्बल 402 धावा झाल्या  टी20I इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या धावा केवळ बाउंड्री शॉट्समधून झाल्या. हा सामना बुल्गारिया विरुद्ध गिब्राल्टर यांच्यात खेळला गेला होता.

एका सामन्यात चौकार-षटकारांमधून सर्वाधिक धावा (T20I)

  • बुल्गारिया vs गिब्राल्टर, 2025 – 402 धावा (39 चौकार, 41 षटकार)
  • दक्षिण आफ्रिका vs वेस्ट इंडीज, 2023 – 394 धावा (46 चौकार, 35 षटकार)
  • बुल्गारिया vs सर्बिया, 2022 – 344 धावा (41 चौकार, 30 षटकार)
  • बुल्गारिया vs सर्बिया, 2022 – 342 धावा (36 चौकार, 33 षटकार)
  • इंग्लंड vs दक्षिण आफ्रिका, 2025 – 340 धावा (43 चौकार, 28 षटकार)

 333 स्ट्राइक रेटने धडाकेबाज फलंदाजाचा कहर!

या ऐतिहासिक सामन्यात बुल्गारियाचा विकेटकीपर फलंदाज मनन बशीरने अविश्वसनीय खेळी केली. त्याने फक्त 21 चेंडूत 70 धावा ठोकल्या आणि स्ट्राइक रेट होता तब्बल 333.33! या दरम्यान त्याने 9 षटकार आणि 3 चौकार लगावले. त्याच्या या आक्रमक फलंदाजीने सामन्याचा प्रवाहच बदलून टाकला आणि बुल्गारियाला अविश्वसनीय विजय मिळवून दिला.

बुल्गारियाचा सहज विजय 

गिब्राल्टरने पहिल्यांदा फलंदाजी करताना 7 गडी गमावून 243 धावा केल्या. त्यांच्या ओपनर फिलिप रॅक्सने 73 आणि कर्णधार ऐन लॅटिनने 51 धावा झळकावल्या. पण बुल्गारियाने लक्ष्याचा पाठलाग करताना फक्त 14.2 षटकांत 244 धावांचे उद्दिष्ट गाठले. इसा जरू (24 चेंडूत 69 धावा) आणि मिलेन गोगेव (27 चेंडूत 69 धावा) यांनी धडाकेबाज अर्धशतके झळकावली, आणि शेवटी मनन बशीरच्या आक्रमक फटक्यांनी सामना जिंकवला. या सामन्यात एकूण 487 धावा झाल्या  ज्यामुळे हा सामना इतिहासात कोरला गेला!

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
t20i recordstrike rateManan Bashir

इतर बातम्या

'माझं घर, कुटुंब उद्ध्वस्त करायचा प्रयत्न', धंगेक...

Exclusive