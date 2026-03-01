English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • स्पोर्ट्स
6,6,6,6... शेवटच्या ओव्हरमध्ये थरार खेळ करत थेट T20 वर्ल्डकपच जिंकला! सेमीफायनलमध्ये भारताला बाहेर काढल्यानंतर...

4 Sixes In Last Over To Win T20 World Cup: भारत आणि वेस्ट इंडिजदरम्यान आज कोलकात्यामध्ये टी-20 वर्ल्डकपमधील शेवटचा सुपर एटचा सामना होत आहे. मात्र वेस्ट इंडिजला हलक्यात घेणं भारताला महाग पडू शकतं. असा प्रकार 2016 मध्ये घडला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 1, 2026, 10:26 AM IST
त्यांनी दुसऱ्यांदा जिंकला वर्ल्डकप (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य वृत्तसंस्था)

4 Sixes In Last Over To Win T20 World Cup: आज कोलकाता येथे भारत आणि वेस्ट इंडिजमध्ये सुपर 8 फेरीमधील अंतिम सामना होत असून हा सामना दोन्ही संघांसाठी 'करो या मरो' पद्धतीचा असणार आहे. सामना जिंकणारा संघ सुपर 8 मधून सेमी-फायनलच्या फेरीत प्रवेश करेल तर पराभूत संघाला स्पर्धेतून बाहेर पडावं लागणार आहे. मात्र यापूर्वी अशाच प्रकारच्या 'करो या मरो'च्या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारताचा धुव्वा उडवत शेवटच्या ओव्हरमध्ये चार षटकार लगावत दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकपवर नाव कोरलं होतं. त्यामुळेच वेस्ट इंडिजच्या संघाला हलक्यात घेता कामा नये. नेमकं त्या वर्ल्डकपमध्ये काय घडलेलं. कोणत्या संघाकडून कोणं खेळलं होतं आणि वेस्ट इंडिजने कशाप्रकारे शेवटच्या ओव्हरमध्ये वर्ल्डकप जिंकला होता जाणून घेऊयात...

भारताकडून विराटची दमदार खेळी

हा सामना 2016 च्या भारतात झालेल्याच टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेतील सेमी-फायनलचा सामना होता. हा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियम 31 मार्च रोजी खेळवण्यात आलेला. भारताने प्रथम फलंदाजी करताना 20 ओव्हरमध्ये 2 बाद 192 असा धावांचा डोंगर उभारला होता. यामध्ये विराट कोहलीने 9 चौकार आणि 2 षटकारांच्या जोरावर 47 बॉलमध्ये नाबाद 89 धावा केलेल्या. याच सामन्यात रोहितने 31 बॉलमध्ये 43 आणि एम. एस. धोनीने 9 बॉलमध्ये नाबाद 15 धावा केलेल्या. 

वेस्ट इंडिजची दमदार कामगिरी

एवढ्या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजच्या लेंडल सिमन्सने 51 बॉलमध्ये नाबाद 82 धावा केलेल्या. 19.4 ओव्हरमध्येच वेस्ट इंडिजने 3 बाद 196 धावा करत भारताला धूळ चारत फायनलमध्ये प्रवेश केला. वेस्ट इंडिजकडून जॉनसन कार्ल्सने 35 बॉल 52, आंद्रे रस्सलने 14 बॉलमध्ये 30 तर मार्लोन सॅम्युअल्सने नाबाद 26 धावा करत संघाला 7 गडी आणि 2 चेंडू राखून मोठा विजय मिळवून दिलेला. भारताच्या हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह यांना शेवटच्या ओव्हरमध्ये धावा रोखता न आल्याने भारताचा अटीतटीच्या सामन्यात पराभव झाला.

शेवटच्या ओव्हरला वर्ल्डकप जिंकण्यासाठी हव्या होत्या 19 धावा

यानंतर तीन दिवसांनी म्हणजेच 3 एप्रिल रोजी या स्पर्धेचा अंतिम सामना खेळवण्यात आलेला. हा सामना वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंडदरम्यान कोलकात्यामध्ये खेळवण्यात आलेला. या सामन्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडने 20 ओव्हरमध्ये 9 बाद 156 धावा केल्या. यानंतर इंग्लंडने उत्तम गोलंदाजी केली. शेवटच्या ओव्हरमध्ये वेस्ट इंडिजला जिंकण्यासाठी 19 धावा हव्या होत्या. इंग्लंडचा बेन स्ट्रोक्स गोलंदाजी करत होता. 

सलग चार षटकार लगावत जिंकला वर्ल्डकप

त्यावेळी फलंदाजी करत असलेल्या कार्लोस ब्रेथवेने फलंदाजीचा नजराण सादर करत प्रेक्षकांच्या डोळ्याचे पारणे फेडले. कार्लोसने ओव्हरच्या पहिल्या बॉलवर लाँग-ऑनवरुन षटकार लगावला. पुढच्याच चेंडूवर कार्लोसने पुन्हा एकदा मिड-विकेटवरुन षटकार लगावला. तिसऱ्या चेंडूवर स्वेअर लेगवर तर चौथ्या चेंडूवर मिड विकेटवरुन षटकार लगावत चार बॉलमध्ये 24 धावा काढत वेस्ट इंडिजला थेट वर्ल्डकप जिंकवून दिला.

कॉमेंट्री बॉक्समधून चर्चा

कार्लोसने लगावलेले हे चार षटकार टी-20 क्रिकेटमधील सर्वात रोमांचक विजयांमध्ये गणले जातात. कार्लोसने शेवटचा षटकार लगावल्यानंतर कॉमेंट्री बॉक्समधून Remember The Name... Carlos Brathwaite... असं म्हणतं कार्लोसचं कौतुक केलेलं. जे आजही अनेक क्रिकेट चाहत्यांना जसच्या तसं लक्षात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

