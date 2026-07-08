इंग्लंडची दिग्गज 'या' दिवशी करणार क्रिकेटला अलविदा! भारताविरुद्ध खेळणार शेवटचा सामना

Tammy Beaumont retirement : महिला टी20 विश्वचषक फायनलच्या सामन्यामध्ये इंग्लंडच्या संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. आता इंग्लंडच्या संघाला आणखी एक धक्का बसला आहे, इंग्लंडची स्टार सलामीवीर फलंदाज टॅमी ब्यूमोंटने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. लॉर्ड्सवर भारताविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यानंतर ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला निरोप देईल, आणि यासोबतच तिच्या शानदार व गौरवशाली 17 वर्षांच्या कारकिर्दीचा शेवट होईल अशी तिने घोषणा केली आहे. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील एकमेव कसोटी सामना 10 जुलै रोजी सुरू होणार आहे. आता या लेखामध्ये तिच्या कारकिर्दीत तिच्या कामगिरीबद्दल जाणून घ्या.
इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्या अधिकृत सोशल मिडिया अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, 'लॉर्ड्सवरील कसोटी सामन्यानंतर टॅमी ब्युमॉन्ट तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीला विराम देत आहे'. जवळपास 17 वर्षे इंग्लंडचे प्रतिनिधित्व केल्यानंतर, ही 35 वर्षीय खेळाडू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होणार आहे. 2017 चा महिला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकण्यात इंग्लंडला मदत करण्यात तिने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
An end of an era for Tammy Beaumont— England Cricket (@englandcricket) July 8, 2026
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2009 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारी टॅमी ब्यूमॉन्ट ही इंग्लंडच्या महिला संघातील सर्वात यशस्वी फलंदाजांपैकी एक मानली जाते. ब्यूमॉन्ट आजपर्यंत इंग्लंडसाठी 260 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. तिने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये विक्रमी १२ शतकांसह 4500 हून अधिक धावा तिने तिच्या कारकिर्दीमध्ये केल्या आहेत. ती महिला एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये इंग्लंडची सर्वाधिक शतके करणारी खेळाडू देखील आहे. याव्यतिरिक्त, ब्यूमॉन्ट ने टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 1975 धावा केल्या आहेत, तर 11 कसोटी सामन्यांमध्ये 612 धावा केल्या आहेत.
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2023 मध्ये ट्रेंट ब्रिज येथे झालेल्या महिला ॲशेस कसोटी सामन्यात 208 धावा करून ब्युमॉन्ट कसोटी द्विशतक झळकावणारी पहिली इंग्लिश महिला ठरली. खेळाच्या तिन्ही प्रकारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय शतके झळकावणाऱ्या केवळ दोन इंग्लिश महिला आणि पाच इंग्लिश खेळाडूंपैकी ती एक आहे. 2017 च्या महिला एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेत इंग्लंडच्या विजयात ब्यूमॉन्टची महत्त्वाची भूमिका होती, ज्यात तिने 410 धावा केल्या आणि 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' पुरस्कार पटकावला.