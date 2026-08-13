/भारतीय क्रिकेटरला Income Tax विभागात लागली सरकारी नोकरी, श्रीलंका दौऱ्यादरम्यान मिळाली आनंदाची बातमी

Tanush Kotian Govt Job : भारतात खेळाडूंना सरकारी नोकरी मिळणं काही नवीन गोष्ट नाही. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारांच्या उपक्रमाअंतर्गत खेळाडूला स्पोर्ट्स कोटा अंतर्गत सरकारी नोकऱ्या मिळत असतात. बुधवारी रात्री इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट म्हणजेच आयकर विभागाने 97 प्रतिभाशाली खेळाडूंची नियुक्ती केली. यात मुंबईचा फिरकी गोलंदाज आणि ऑलराऊंडर खेळाडू तनुष कोटियनचा समावेश आहे. जो श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय संघासोबत नेट गोलंदाज म्हणून प्रवास करत आहे.
97 पदांसाठी एकूण 3,595 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यानंतर डिपार्टमेंटने सर्व अर्जाची व्यवस्थित छानणी केली तसेच मूल्यांकनानंतर पदांसाठी योग्य खेळाडूंचं चयन करण्यात आलं. पत्र सूचना कार्यालय मुंबईद्वारे जाहीर केलेल्या जाहिरातीनुसार आयकर विभाग मुंबई यांच्या खेळातील क्रीडा कोट्याअंतर्गत नियुक्त्या करून, मुंबईने सार्वजनिक सेवेतील क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचा सन्मान करण्याच्या आणि उच्च दर्जाच्या क्रीडा प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेला अधिक बळकट केले आहे. मुंबईतील आयकर विभागात तनुष कोटियनची निवड करण्यात आली आहे.
पुरुष क्रिकेटर तनुश कोटियान ऐवजी भारताची महिला क्रिकेटर तेजल हसबनीसला सुद्धा नोकरी मिळाली आहे. सरकारी नोकरीसाठी निवडण्यात आलेल्यांमध्ये योगासन खेळाडू अभिषेक याचा सुद्धा समावेश आहे. अभिषेकने जूनमध्ये अहमदाबाद येथे आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन खेळ चॅम्पियनशिपमध्ये दोन सुवर्णपदक सुद्धा जिंकलं होतं. याशिवाय पैरा नेमबाज आकाशला सुद्धा नियुक्ती मिळाली आहे. त्यांनी 2024 मध्ये नवी दिल्ली येथे आणि 2025 मध्ये अल ऐन, दुबई येथे झालेल्या डब्ल्यूएसपीएस वर्ल्ड कपमध्ये सांघिक प्रकारातील सुवर्णपदक जिंकले.
भारताच्या सर्वात यशस्वी टी20 गोलंदाजांपैकी एक असणारा दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल हा सुद्धा इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटमध्ये इन्स्पेक्टर पदावर कार्यरत आहे. भारतातील प्रमुख लेग स्पिनर्सपैकी एक असलेल्या चहल यांना 4600 ग्रेड पे नुसार प्राप्तिकर विभागाकडून अंदाजे 44,900 ते 1,42,400 इतका मासिक पगार मिळतो.