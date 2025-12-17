English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
TATA ने दिलेलं वचन पूर्ण केलं, भारताच्या महिला वर्ल्ड कप चॅम्पियन संघाला दिली Sierra SUV गिफ्ट

भारतीय महिला संघाच्या वर्ल्ड कप विजयानंतर टाटा मोटर्सने त्यांची नवीन लाँच झालेली कार Sierra SUV ही प्रत्येक चॅम्पियन संघातील खेळाडूला भेट म्हणून देण्यात येईल असं वचन दिलं होतं. ते वचन त्यांनी मंगळवारी पूर्ण केलं. 

पूजा पवार | Updated: Dec 17, 2025, 01:37 AM IST
TATA ने दिलेलं वचन पूर्ण केलं, भारताच्या महिला वर्ल्ड कप चॅम्पियन संघाला दिली Sierra SUV गिफ्ट
(Photo Credit - Social Media)

TATA Sierra SUV : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने 2 नोव्हेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेला हरवून आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 वर (ICC Womens World Cup 2025) नाव कोरलं. भारतीय महिला क्रिकेटच्या इतिहासातील हा पहिला वर्ल्ड कप विजय होता. भारतीय संघाच्या या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर टाटा मोटर्सने मोठी घोषणा केली आणि त्यांची नवीन लाँच झालेली कार Sierra SUV ही प्रत्येक चॅम्पियन संघातील खेळाडूला भेट म्हणून देण्यात येईल असे जाहीर केले. त्यानंतर आज टाटा मोटर्सने त्यांचं हे वचन पूर्ण केलं असून मुंबईत 16 डिसेंबर रोजी झालेल्या कार्यक्रमात सर्व महिला खेळाडूंचा विशेष सन्मान करून त्यांना कार गिफ्ट केली. 

मुंबईत मिळवला ऐतिहासिक विजय : 

मुंबईच्या डिवाय पाटील स्टेडियमवर 2 नोव्हेंबर रोजी भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेचा सामना पार पडला होता. यात भारताने तब्बल 52 धावांनी आफ्रिकेवर विजय मिळवून आयसीसी वर्ल्ड कपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विजेतेपदाच्या ट्रॉफीवर नाव कोरलं. यात दीप्ती शर्माने 5 विकेट्स घेतल्या आणि शेफाली वर्माने 87 धावा केल्या. तर कर्णधार हरमनप्रीत कौर ही कपिल देव आणि एम एस धोनीनंतर भारताला वर्ल्ड कप जिंकून देणारी तिसरी कर्णधार ठरली जिने 50 ओव्हरचा वर्ल्ड कप उंचावला. 

team india

 

टाटा मोटर्सने केलं सन्मानित : 

टाटा मोटर्सने संघाची हिंमत आणि मेहनतीचे कौतुक करून भारतीय संघातील सर्व सदस्यांना Sierra चं टॉप मॉडेल गिफ्ट केलं. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन आणि टाटा मोटर्सचे एमडी शैलेश चंद्रा या कार्यक्रमात उपस्थित होते. यावेळी खेळाडूंनी नवीन सिएरासोबत फोटो काढले. कंपनीने म्हटले की ही भेट म्हणजे संघाच्या धैर्याची आणि देशाला गौरव मिळवून देण्याच्या योगदानाची ओळख आहे.

हेही वाचा : ऑक्शनमध्ये KKR ने पाण्यासारखा पैसा केला खर्च, आयपीएल 2026 साठी कसा आहे KKR चा संघ?

 

नवीन टाटा सिएरा ही एक आयकॉनिक एसयूव्ही आहे जी जुन्या सिएराच्या आठवणींना आधुनिक डिझाइन, शार्प एलईडी लाईट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि प्रगत वैशिष्ट्यांसह अधिक खास बनवते. हे पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे. या कार्यक्रमाला महिला क्रिकेट संघातील जवळपास सर्व खेळाडू आणि कोच अमोल मुजूमदार उपस्थित होते. 

