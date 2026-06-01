/अंतिम सामन्यातील गैरप्रकारानंतर BCCI ने खेळाडूवर घातली बंदी; RCB च्या स्टारवर केली कठोर कारवाई

BCCI action against Tim David : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये कालचा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये आरसीबीच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा चॅम्पियनशिप नावावर केली आहे. सेलिब्रेशनचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर हा सामना खेळवण्यात आला. आता रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाने ट्रॅाफी जिंकली पण आता संघातील खेळाडूवर बीसीसीआयने मोठी कारवाई केली आहे, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा फलंदाज टिम डेव्हिड याला फायनलच्या सामन्यामध्ये अंतिम सामन्यादरम्यान आयपीएल आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली आहे.
अंतिम सामन्यामध्ये केलेल्या कृत्यामुळे सामना शुल्काच्या 50% दंड टिम डेव्हिडवर ठोठावण्यात आला आहे. त्याच्या खात्यात दोन डिमेरिट पॉइंट्स देखील जमा करण्यात आले आहेत. या हंगामातील टिम डेव्हिडची ही तिसरी चूक होती. आता त्याचे एकूण डिमेरिट पॉइंट्स 5 झाले आहेत, एवढेच नाही तर त्याच्यावर एक सामन्याची बंदी देखील घालण्यात आली आहे. म्हणजेच आयपीएल 2027 चा पहिला सामना टीम डेव्हिड खेळू शकणार नाही. फायनलच्या सामन्यामध्ये डेव्हिड आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम २.९ अंतर्गत दोषी आढळला.
आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम 2.9 या नियमाचे टीम डेव्हिड याने उल्लघंन केले. या नियमाबद्दल सविस्तर सांगायचे झाले तर सामन्याच्यावेळी खेळाडू, अंपायर किंवा सामना अधिकाऱ्याच्या दिशेने अयोग्य किंवा धोकादायक पद्धतीने चेंडू किंवा क्रिकेटची कोणतीही वस्तू फेकणे. ही घटना फायनलच्या सामन्याच्या वेळी 10 व्या ओव्हरमध्ये घडली. यावेळी जेव्हा एक विकेट गेल्यानंतर टीम डेव्हिडने रागाने पंच नितीन मेनन यांच्या दिशेने बर्फाची पिशवी फेकली. टिम डेव्हिडने आपली चूक कबूल केली असून सामनाधिकारी जवागल श्रीनाथ यांनी लावलेली शिक्षा स्वीकारली आहे.
टिम डेव्हिडने 2026 मध्ये तीन वेळा आयपीएल आचारसंहितेचे उल्लंघन केले. त्याने प्रथम पंचांकडून चेंडू घेतला आणि तो आक्रमकपणे तपासला. त्यानंतर मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यातील विजयानंतर त्याने मधले बोट दाखवले आणि आता, अंतिम सामन्यात त्याने आक्रमकपणे पंचांवर बर्फाची पिशवी फेकली. या सर्व घटनांमुळे बीसीसीआयला कठोर कारवाई करण्यास प्रवृत्त केले आहे.