टीम इंडियाचं टेन्शन वाढलं, 4 स्टार खेळाडूंना झाली दुखापत, चारही संघातून बाहेर

टीम इंडियाला दुखापतीचं ग्रहण लागल्याचं पाहायला मिळतंय. मागच्या 4 दिवसात 4 खेळाडूंना दुखापत झाली, एवढंच नाही तर हे  चारही खेळाडू संघातून बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे टीम इंडियाचं टेन्शन वाढल्याचं पाहायला मिळतंय.   

पूजा पवार | Updated: Jan 12, 2026, 06:23 PM IST
Photo Credit - Social Media

Team India Injured Players : भारतीय क्रिकेट संघाने न्यूझीलंड विरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात जबरदस्त विजय मिळवला. विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर यांनी सामन्यात जबरदस्त खेळी करून संघाला विजय मिळवून केला. तर दुसरीकडे टीम इंडियाला दुखापतीचं ग्रहण लागल्याचं दिसतंय. भारताच्या 4 स्टार खेळाडूंना दुखापत झाली आहे. यातील तीन खेळाडू हे न्यूझीलंड विरुद्ध भारताच्या वनडे आणि टी 20 संघाचा भाग होते, तर एक खेळाडू हा विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळत होता. तेव्हा मागील 4 दिवसात कोणत्या 4 खेळाडूंना दुखापत झाली याविषयी जाणून घेऊयात. 

वॉशिंग्टन सुंदर : 

टीम इंडियाचा ऑलराऊंडर वॉशिंगटन सुंदर हा न्यूझीलंड विरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात दुखापतग्रस्त झाला. हा खेळाडू साईड स्ट्रेनने पीडित होता. त्यानंतर आता तो उर्वरित सामन्यांमध्ये खेळू शकणार नाही. त्याच्या जागी कोणत्या खेळाडूला टीम इंडियात जागा मिळणार याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. लवकरच बीसीसीआय त्याच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा करू शकते. 

ऋषभ पंत : 

टीम इंडियाचा विकेटकिपर ऋषभ पंत हं न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिजमधून बाहेर पडला आहे. शुक्रवारी सराव करत असताना त्याला दुखापत झाली. कमरेच्या वरती बॉल लागल्याने त्याला सीरिजमधून बाहेर करण्यात आले आणि ध्रुव जुरेल याला संधी देण्यात आली. 

तिलक वर्मा : 

डाव्या हाताचा फलंदाज तिलक वर्मा याला सुद्धा दुखापत झाली आहे. विजय हजारे ट्रॉफी दरम्यान तिलकला दुखापत झाली. त्याच्या लोअर एब्डॉमिनल्समध्ये ताण आल्याने त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यामुळे तो न्यूझीलंड विरुद्ध टी २० सीरिजमधून जवळपास बाहेर पडला आहे. त्याच्या रिप्लेसमेंटबाबत बीसीसीआय घोषणा लवकरच करण्यात येईल. 

सरफराज खान : 

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळताना स्टार क्रिकेटर सरफराज खानला दुखापत झाली आहे. सरफराज खानच्या बोटाला दुखापत झाली त्यामुळे आता त्याला बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये पाठवण्यात आली आहे. या दुखापतीमुळे तो विजय हजारे ट्रॉफीच्या क्वार्टर फायनलमधूनही बाहेर पडला.

भारताने जिंकला पहिला सामना : 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना रविवारी 11 जानेवारी रोजी वडोदरा स्टेडियमवर खेळवला गेला. या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात येऊन 8 विकेट्स गमावून 300 धावा केल्या, आणि भारताला विजयासाठी 301 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान टीम इंडियाने 4 विकेट्स राखून पूर्ण केलं आणि सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. 

