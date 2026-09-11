/टीम इंडिया आपल्या घरातच पाहुणी! ड्रेसिंग रूमच्या निर्णयामागचं कारण काय?

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये टी20 मालिका खेळवली जाणार आहे, ही मालिका तीन सामन्यांची होणार आहे. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये पहिला टी20 सामना हा 13 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. या मालिकेचे आयोजन अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतामध्ये करणार आहे. या तीन सामन्यांच्या मालिकेत एक अनोखे वैशिष्ट्य असणार आहे. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होणाऱ्या तिन्ही सामन्यांसाठी भारतीय संघाला पाहुण्या संघाची ड्रेसिंग रूम देण्यात आली आहे. याचा अर्थ, आपल्याच देशात होणाऱ्या या मालिकेदरम्यान भारत यजमान संघाची ड्रेसिंग रूम वापरणार नाही, पण असे का? या मागचं कारण जाणून घ्या.
दिल्लीमधील अरुण जेटली मैदानावर भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये मालिका होणार आहे. पण भारतीय संघाचा ड्रेसिंग रुम यावेळी भारतामध्ये मालिका खेळूनही टीम इंडिया यजमान संघाची ड्रेसिंग रूम वापरणार नाही. त्याचे कारण हे ठिकाण नाही तर मालिकेच्या अधिकृत यजमानामुळे हा बदल होणार आहे. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मालिकेचे आयोजन करत आहे. त्यामुळे, प्रशासकीय दृष्ट्या, अफगाणिस्तान हा यजमान संघ आहे आणि भारताला पाहुणा संघ मानले जाते. याच व्यवस्थेनुसार ड्रेसिंग रूम्सचीही विभागणी करण्यात आली आहे.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये अरुण जेटली मैदानावर हा सामना खेळवला जाणार आहे. अरुण जेटली स्टेडियममधील यजमान संघाच्या ड्रेसिंग रुमला माजी भारतीय क्रिकेटपटू रमण लांबा यांचे नाव देण्यात आले आहे. यजमान संघाचा अरुण जेटली स्टेडियमचा ड्रेसिंग रुम अफगाणिस्तानचा संघ वापरणार आहे, तर टीम इंडिया मालिका तर घरच्या मैदानांवर खेळणार आहे पण ड्रेसिंग रुम हा पाहुण्या संघाचा वापरणार आहे. भारतीय संघ प्रकाश भंडारी यांच्या नावावर असलेल्या पाहुण्यांच्या ड्रेसिंग रूममध्ये राहणार आहे. ही व्यवस्था मालिकेदरम्यान कायम राहील. क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय संघ घरच्या मैदानावर पाहुण्या संघाची ड्रेसिंग रूम वापरणार आहे.
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सामान्यतः, यजमान देशाच्या संघासाठी ड्रेसिंग रूम राखीव असते. तथापि, या मालिकेचे प्रशासकीय यजमानपद अफगाणिस्तानकडे असल्याने, ही पद्धत उलट करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा नाही की भारताच्या घरच्या मैदानावरील परिस्थितीत बदल होईल, परंतु हा बदल स्टेडियममध्ये निश्चितपणे दिसून येईल.
भारतीय संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन (विकेटकिपर), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह आणि यश ठाकुर.