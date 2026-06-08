अंबानींना धक्का! सुर्या 'मुंबई इंडियन्स' सोडणार, स्वत: दिले संकेत? IPL 2027 मध्ये 'या' टीमकडून खेळणार?

Suryakumar Yadav Likely To Leave Mumbai Indians: भारताच्या टी-20 संघाचं कर्णधारपद गमावल्यानंतर सुर्यकुमार यादव मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ज्या मुंबई इंडियन्सच्या माध्यमातून सुर्यकुमार मोठा झाला आणि नावारुपास आला त्याच मुंबई इंडियन्सची साथ तो सोडणार असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे तो पुढील वर्षीपासून कोणत्या आयपीएल संघात दिसू शकतो याबद्दलची चर्चाही सुरु झाली असून सूर्याची 'घरवापसी' होणार असल्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
इंग्लंड आणि आयर्लंडच्या दौऱ्यासाठी भारतीय टी-20 संघाची घोषणा करताना कर्णधारपद श्रेयस अय्यरकडे सोपवण्यात आलं आहे. सुर्यकुमार यादवला मागील काही काळापासून आपली वैयक्तिक कामगिरी सुधारण्यात सातत्याने अपयश येत असल्याने त्याला केवळ कर्णधापदावरुनच नाही तर थेट संघातून डच्चू देण्याचा कठोर निर्णय निवड समितीने घेतला आहे. त्याऐवजी श्रेयसकडे संघाची धुरा सोपवण्यात आली असून आता भारतीय क्रिकेटमध्ये 'सरपंच' पर्व सुरु झाल्याची चर्चा आहे. एकीकडे राष्ट्रीय संघातून बाहेर काढण्यात आलेलं असतानाच दुसरीकडे सुर्यकुमार यादव हा मुंबई इंडियन्सची साथ सोडणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्याने केलेल्या एका कृतीमधून हे संकेत मिळत असल्याचं चाहत्याचं म्हणणं आहे.
सुर्यकुमार यादवने मुंबई इंडियन्स हा उल्लेख आपल्या सोशल मिडिया बायोमधून काढला आहे. तसेच त्याने मुंबई हा उल्लेखही वगळला आहे. त्याने मुंबई इंडियन्सच्या अकाऊंटला अनफॉलो केलं आहे. त्याने मुंबई इंडियन्सशी संबंधित सर्व फोटो आणि व्हिडीओ आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन हटवले आहेत. त्याने आपला प्रोफाइल फोटोही बदलला असून हा बदल चाहत्यांच्या लक्षात आला आहे. सुर्यकुमार काहीतरी मोठा निर्णय घेणार असल्याची चाहूल चाहत्यांना लागला आहे. यासंदर्भातील स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
दुसरीकडे मुंबई सोडून सुर्या कोणत्या संघात जाणार असा प्रश्न पडला असेल तर सुर्यासाठी ऑल कॅश डील करायला कोलकाता नाईट रायडर्सचा संघ उत्सुक असल्याची बातमी आहे. सध्या यासंदर्भात प्राथमिक चर्चा सुरु असून अधिकृतपणे काहीही झालेलं नाहीये. मुंबई इंडियन्समध्ये सध्या बराच गोंधळ सुरु असून यापासून दूर जाण्यासाठी सुर्या मोठा निर्णय घेऊ शकतो अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
खरं तर सुर्या कोलकात्याच्या टीमकडून खेळणं हे कोलकात्यासाठी फायद्याचं ठरु शकतं. मागील काही काळापासून केकेआरचा संघ चौथ्या क्रमांकावर खेळणाऱ्या चांगल्या फलंदाजाच्या शोधात आहे. सुर्याला केकेआरमधून नव्याने सुरुवात करता येईल. ज्यामुळे त्याला हरवलेली लय गवसण्यास मदत होऊ शकते असं सुर्याच्या चाहत्यांचं म्हणणं आहे.