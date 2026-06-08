Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /अंबानींना धक्का! सुर्या मुंबई इंडियन्स सोडणार, स्वत: दिले संकेत? IPL 2027 मध्ये या टीमकडून खेळणार?

अंबानींना धक्का! सुर्या 'मुंबई इंडियन्स' सोडणार, स्वत: दिले संकेत? IPL 2027 मध्ये 'या' टीमकडून खेळणार?

Suryakumar Yadav Likely To Leave Mumbai Indians: सुर्यकुमार यादवला भारतीय संघाच्या कर्णधारपदावरुन काढून टाकण्यात आल्यानंतर तो मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 08, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:26 AM IST
अंबानींना धक्का! सुर्या 'मुंबई इंडियन्स' सोडणार, स्वत: दिले संकेत? IPL 2027 मध्ये 'या' टीमकडून खेळणार?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ऑफर स्वीकारताना आधी...', 'पेद्दी'च्या 'तसल्या सीन्स'साठी जान्हवीच जबाबदार?
actress13 min ago
2
Delhi airport23 min ago
3
jalna43 min ago
4
team india1 hr ago
5
Maharashtra breaking news1 hr ago