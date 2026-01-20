Happy Birthday Axar Patel: टीम इंडियाच्या 'बापू'कडे किती संपत्ती? एका आयपीएल सीझनचे घेतो इतके कोटी, जाणून घ्या नेटवर्थ

Axar Patel : टीम इंडियाचा स्टार ऑलराऊंडर अक्षर पटेल (Axar Patel) हा त्याच्या जबरदस्त फलंदाजी आणि गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. टीम इंडियात (Team India) अक्षर पटेलला बापू या नावाने ओळखले जाते. अक्षर पटेलने त्याच्या कारकिर्दीत भारतासाठी अनेक मोठ्या खेळी खेळल्या, यासह तो टीम इंडियाचा उपकर्णधार सुद्धा राहिला. आज अक्षर पटेल त्याचा 32 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. तेव्हा अक्षर पटेलच्या संपत्ती विषयी जाणून घेऊयात.
रिपोर्ट्सनुसार अक्षर पटेलची एकूण संपत्ती ही जवळपास 50 ते 60 कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. अक्षर पटेलच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत म्हणजे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) कडून मिळणारा पगार, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मधून मिळणारे उत्पन्न, ब्रँड इंडोअर्समेंट आणि विविध गुंतवणूक इत्यादी आहेत.
अक्षर पटेलकडे बीसीसीआयचं ग्रेड B चं सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट आहे. या योजनेअंतर्गत त्याला दरवर्षी 3 कोटी रुपयांचं निश्चित वेतन मिळतं. याशिवाय, त्याला टेस्ट, वनडे आणि टी२० सामने खेळण्यासाठी वेगळी मॅच फी सुद्धा मिळते.
टेस्ट सामना : 15 लाख रुपये प्रति सामना
वनडे सामना : 6 लाख रुपये प्रति सामना
टी20 सामना : 3 लाख रुपये प्रति सामना
हेही वाचा : सासू सुनेच्या भांडणाला कंटाळून क्रिकेटने जर्सीवरून हटवला नंबर, संपूर्ण वर्ल्ड कप नंबर नसलेली जर्सी घालून खेळला
अक्षर पटेल हा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मध्ये दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. 2022 च्या ऑक्शनमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला ९ कोटी रुपयांना कायम ठेवलं. अक्षर पटेल हा आता दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा कर्णधार सुद्धा आहे.
क्रिकेटर अक्षर पटेल हा अनेक मोठ्या कंपन्यांचा ब्रँड अम्बॅसिडर आहे, ज्यातून त्याची मोठी कमाई होते. तो SG (Sanspareils Greenlands), Puma, My11Circle आणि Fast&Up सारख्या ब्रँडशी संबंधित आहे. ब्रँड एंडोर्समेंट्समुळे तो वर्षाला कोट्यवधी रुपये कमावतो.
अक्षर पटेलकडे अनेक आलिशान गाड्या आहेत. त्याचा कार कलेक्शनमध्ये मर्सिडीज बेंझ, ऑडी आणि बीएमडब्ल्यू सारख्या महागड्या गाड्या आहेत. शिवाय, त्याने गुजरातमधील आणंद येथे एक आलिशान बंगला देखील खरेदी केलाय.