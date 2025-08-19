India Asia Cup Squad आशिया कपसाठी भारतीय संघ जाहीर, शुभमन उपकर्णधार तर कर्णधार ...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Asia Cup 2025 Team India Squad: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) पत्रकार परिषदेत आशिया कप 2025 साठी टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आली. BCCI ने संघात काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. शुभमन गिल हा संघाचा उपकर्णधार आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 19, 2025, 03:55 PM IST
Asia Cup 2025 Team India Squad

Asia Cup 2025 Team India Squad Announced: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) अखेर एशिया कप 2025 साठी टीम इंडियाच्या संघाची अधिकृत घोषणा केली आहे. सोमवारी पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत निवड समितीने काही धक्कादायक निर्णय घेतले असून, काही नावं वगळल्यामुळे चर्चांना उधाण आलं आहे. यावेळी प्रमुख लक्ष वेधून घेतलं ते म्हणजे शुभमन गिल याच्या नावावर उपकर्णधारपदाची मोहोर. कर्णधार कोण असेल याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही, मात्र गिलची उपकर्णधार म्हणून निवड ही आगामी विश्वचषकासाठीच्या योजना सूचित करते. दरम्यान, यशस्वी जायसवाल आणि श्रेयस अय्यर यांसारख्या प्रमुख फलंदाजांना संघाबाहेर ठेवण्यात आलं आहे, ज्यामुळे अनेक क्रिकेटप्रेमी आश्चर्यचकित झाले आहेत.

'या' नवोदित खेळाडूंना संधी

BCCI ने काही नव्या चेहऱ्यांवर विश्वास दाखवला आहे. त्यांनी काही नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. 

  • तिलक वर्मा
  • अभिषेक शर्मा
  • संजू सॅमसन 

या खेळाडूंनी अलीकडील T20 सामने आणि IPLमध्ये चांगली कामगिरी केली असून, त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.

संघात बदल का? 

निवड समितीच्या निर्णयावरून स्पष्ट होतं की आगामी आयसीसी (ICC) स्पर्धांसाठी तरुण खेळाडूंचा ताफा तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. सध्या तंदुरुस्तीच्या समस्यांमुळे काही स्टार खेळाडूंना वगळल्याचं दिसून येत आहे. 

श्रेयस अय्यरला डावललं

मधल्या फळीतील एक अनुभवी आणि कसलेला फलंदाज असलेल्या अय्यरला केवळ मुख्य संघातूनच नव्हे, तर स्टँडबाय यादीतसुद्धा स्थान देण्यात आलेलं नाही. यामुळे त्याच्या फॉर्म, तंदुरुस्ती आणि निवड धोरणाबाबत नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

यशस्वी जायसवालचा पत्ता कट 

भारतीय संघाचा उगवता सलामीवीर यशस्वी जायसवाल याचा एशिया कप 2025 च्या अंतिम 15 खेळाडूंच्या संघातून पत्ता कट झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्यपूर्ण कामगिरी करूनही यशस्वीला मुख्य संघात स्थान देण्यात आलेले नाही, आणि यामुळे क्रिकेटमधील चर्चांना उधाण आलं आहे.

सलामीची जबाबदारी कोणाकडे? 

संघात अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन या दोघांकडे सलामीची भूमिका सोपवण्यात आली आहे. दोघांनी अलीकडील T20 सामने आणि IPL मध्ये चांगली कामगिरी केली आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर निवड समितीचा भर असल्याचं स्पष्ट होतं.

 शुभमन गिल- उपकर्णधार कर्णधार सूर्यकुमार यादव

शुभमन गिलबाबत संघात असण्याबाबत सस्पेन्स निर्माण झाला होता, मात्र आता त्याची उपकर्णधार म्हणून निवड झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे कर्णधार सूर्यकुमार यादवला अनुभवी साथी मिळणार आहे.

आशिया कप कप 2025 साठी भारताचा अधिकृत संघ: (Team India Asia Cup 2025 Squad)

  • सूर्यकुमार यादव (कर्णधार)
  • शुभमन गिल (उपकर्णधार)
  • अभिषेक शर्मा
  • तिलक वर्मा
  • हार्दिक पंड्या
  • शिवम दुबे
  • अक्षर पटेल
  • जितेश शर्मा (विकेटकीपर)
  • जसप्रीत बुमराह
  • अर्शदीप सिंग
  • वरुण चक्रवर्ती
  • कुलदीप यादव
  • संजू सॅमसन (विकेटकीपर)
  • हर्षित राणा
  • रिंकू सिंह
