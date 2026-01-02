बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचारामुळे देशात संतापाची लाट असतानाच भारतीय संघाचा दौरा जाहीर, BCB कडून घोषणा

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने 2026 साठी (Bangladesh Cricket Board) त्यांच्या देशात खेळल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कॅलेंडरची घोषणा केली आहे. या कॅलेंडरमध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी की भारताचा संघ हा ऑगस्ट - सप्टेंबर 2026 मध्ये बांगलादेश दौऱ्यावर आहे. हा दौरा आधी स्थगित करण्यात आला होता आणि आता पुन्हा ठरवलं गेलं आहे. भारत यात तीन वनडे आणि तीन टी 20 सामानाने खेळले.
भारतीय संघ 28 ऑगस्ट रोजी बांगलादेश दौरा करणार असून भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात वनडे सीरिज 1, 3 आणि 6 सप्टेंबर रोजी खेळवली जाणार आहे. टी20 सीरीज 9, 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी खेळवली जाणार आहे. त्यानंतर टीम इंडिया आपल्या देशात परतेल. BCB चे क्रिकेट ऑपरेशन्स प्रभारी शाहरियार नाफीस यांनी क्रिकबझला सांगितले की, 'बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील सीरिज, जी आधी पुढे ढकलण्यात आली होती, ती पुन्हा शेड्युल करण्यात आली असून त्यानुसार वेळापत्रक बनवलं गेलं आहे'. भारताचा हा दौरा बांगलादेशच्या 2026 च्या देशांतर्गत हंगामाचा भाग आहे. बांगलादेश पाकिस्तान, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिज सारख्या संघांविरुद्ध सर्व फॉरमॅटमध्ये द्विपक्षीय सीरीज देखील खेळेल.
बांगलादेशचा देशांतर्गत सीजन मार्चमध्ये पुरुष टी20 वर्ल्ड कपनंतर सुरु होणार आहे. मार्चमध्ये पाकिस्तानचा संघ तीन वनडे सामन्याची सीरिज खेळण्यासाठी बांगलादेशचा दौरा करणार आहे. ही सीरिज 12 ते 16 मार्च पर्यंत खेळवली जाईल. त्यानंतर पाकिस्तान मे महिन्यात दोन टेस्ट सामन्यांच्या सीरिजसाठी परतेल. हे टेस्ट सामने आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) चा भाग असतील आणि 8 ते 12 मे आणि 16 ते 20 मे रोजी खेळले जातील.
एप्रिल आणि मे महिन्यात न्यूझीलंडचा संघ बांगलादेशचा दौरा करणार असून ही पूर्णपणे व्हाईट बॉल सीरिज असेल. यात तीन वनडे सामने 17 एप्रिल पासून सुरु होईल. त्यानंतर 27 एप्रिल ते 2 मे पर्यंत तीन टी20 सामने खेळवले जातील. जूनमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा संघ सुद्धा व्हाईट बॉल सीरिज खेळण्यासाठी बांगलादेशचा दौरा करेल. यात तीन वनडे सामने 5 जून पासून सुरु होईल आणि तीन टी20 सामने 15 ते 20 जून पर्यंत खेळवले जातील.
भारताचा बांगलादेश दौरा हा पुन्हा एकदा निश्चित करण्यात आलेला आहे. भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात वनडे सीरिज 1, 3 आणि 6 सप्टेंबर रोजी खेळवली जाणार आहे. टी20 सीरीज 9, 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी खेळवली जाणार आहे. त्यानंतर बांगलादेश ऑक्टोबर - नोव्हेंबर महिन्यात वेस्ट इंडीज विरुद्ध दोन टेस्ट सामान्यांची सीरिज खेळेल. ही सीरिज सुद्धा WTC चा भाग असेल.
