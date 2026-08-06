/भारताच्या अडचणी वाढल्या, सरावादरम्यान झाली टीम इंडियाच्या कर्णधाराला दुखापत! पहा Video

Shubman Gill Injured : भारताच्या संघाची श्रीलंकेविरुद्ध मालिका सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक आहेत, त्यामुळे टीम इंडियाच्या संघासाठी ही मालिका करो या मरो अशी असणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारताचा संघ हा या मालिकेत मैदानात उतरणार आहे. भारताच्या संघाच्या कामगिरीवर चाहत्यांचे लक्ष असणार आहे. त्याआधी बीसीसीआयने सराव सामन्याचे देखील नियोजन केले आहे, भारताचा संघ हा 4 ऑगस्ट श्रीलंकेला दाखल झाला आहे आता काही तासात टीम इंडियाचा सराव सामना खेळवला जाणार आहे हा सामना तीन दिवस खेळवला जाणार आहे या सामन्याआधी भारताच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे.
भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये मालिका सुरु होण्यापूर्वीच टीम इंडियाचा तणाव वाढला आहे. भारताच्या संघासाठी ही मालिका महत्वाची आहे पण त्याआधीच भारताचा कर्णधार शुभमन गिलला सरावाच्या दरम्यान दुखापत झाली आहे. आधी अनुभवी वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह दुखापतीमुळे संपूर्ण मालिकेतून बाहेर पडला आणि आता गिलच्या अंगठ्याला दुखापत झाली असून, त्यानंतर तो मोठ्या वेदनेत असल्याचे दिसत होते. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर काही क्षणातच व्हायरल झाला आहे आणि त्यानंतर आता क्रिकेट चाहते हे चिंता व्यक्त करत आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ मंगळवारी कोलंबोमध्ये दाखल झाला आहे.
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मंगळवारी 4 ऑगस्ट रोजी भारताच्या संघ कोलंबोला दाखल झाल्यानंतर 5 ऑगस्ट रोजी टीम इंडियाने सराव सुरु केला आहे. भारतीय संघ शुक्रवार, 7 ऑगस्टपासून श्रीलंका इलेव्हनविरुद्ध तीन दिवसीय सराव सामन्यासाठी मैदानात उतरेल. या सामन्यापूर्वी, भारतीय खेळाडूंनी गुरुवारी आणखी एका सराव सत्रात भाग घेतला. या सरावाच्या दरम्यान भारताचा कर्णधार शुभमन गिल याच्या अंगठ्याला चेंडू लागला आणि तो वेदनेने विव्हळताना होता. त्याने लगेचच वैद्यकीय पथकाला मैदानावर बोलावले आणि लगेचच उपचार घेतले. मिळालेल्या माहितीनुसार शुभमन गिलला दोनदा दुखापत झाली होती, पण आता चाहत्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजेच वैद्यकीय पथकाकडून उपचार घेतल्यानंतर गिल मैदानावर परतला आणि त्याने नेट्समध्ये फलंदाजीला सुरुवात केली.
— Sam (@cricsam02) August 6, 2026
- Captain Shubman Gill was hit twice during India’s practice.[ Ankan Kar] pic.twitter.com/vLTvM1LHbF
शुभमन गिलला अलीकडेच इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. त्यामुळे, संघ व्यवस्थापन त्याच्या तंदुरुस्तीबाबत कोणतीही जोखीम घेऊ इच्छित नाही. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या (WTC) दृष्टीने श्रीलंकेविरुद्धची ही मालिका भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे, कर्णधार पूर्णपणे तंदुरुस्त राहील याची खात्री करणे हे संघाचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल.