हार्दिकनंतर सूर्या दादानेही बदलला केसांचा रंग? सोशल मीडियावर Photo Viral

Suryakumar Yadav Pink Hair Viral Photo: आशिया कप 2025 साठी टीम इंडिया दुबईत दाखल झाली आहे. पण खेळाडूंच्या सरावापेक्षा सध्या चर्चा आहे ती त्यांच्या लुक्सची. टीमचा उपकर्णधार हार्दिक पंड्याने नुकताच केसांचा रंग बदलला आणि त्याचा हा नवा अंदाज लगेचच व्हायरल झाला. मात्र इतकंच नाही, तर कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा देखील नवीन हेअरस्टाईल सोशल मीडियावर गाजू लागला आहे. सूर्याच्या नवीन लुकचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये किती सत्यता आहे हे जाणून घेऊयात.
हार्दिक पंड्या कायम आपल्या स्टायलिश लूकसाठी चर्चेत असतो. दुबईला पोहोचताच त्याने सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर केले, ज्यात त्याचा केसांचा रंग काळ्याऐवजी हलक्या सोनेरी (ब्लॉन्ड) शेडमध्ये दिसला. चाहते त्याच्या या बदलेल्या लूकवर फिदा झाले तर काहींनी त्याच्या या नवीन लूकवर मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या.
हार्दिकच्या फोटो नंतर अचानक सोशल मीडियावर सूर्यकुमार यादवचा एक फोटो जोरदार व्हायरल झाला. त्या फोटोमध्ये सूर्या सलूनमध्ये बसून गुलाबी रंगात केस रंगवून घेताना दिसत होता. हा नजारा पाहून चाहत्यांना अक्षरशः धक्का बसला. खरंच कर्णधाराने असा लूक केला का?, असा प्रश्न सर्वांना पडला.
Me as soon as news dropped that TikTok is coming back. pic.twitter.com/bHjgIO79Mr
— Silly Point (@FarziCricketer) September 5, 2025
तपासून पाहिल्यावर समोर आलं की सूर्यकुमार यादवचा गुलाबी केसांचा फोटो खोटा आहे. तो एडिट करून व्हायरल करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात सूर्या अजूनही आपल्या जुन्याच स्टाईलमध्ये आहे. टीम इंडिया दुबईला रवाना होताना आणि अलीकडच्या प्रॅक्टिस सेशनच्या व्हिडीओमध्येही त्याचे केस नेहमीसारखेच काळे दिसले.
The wait is over.
Team India is coming in hot for Men's Asia Cup 2025!
[ Men's Asia Cup 2025, Indian Cricket Team, Hardik Pandya, Suryakumar Yadav ] pic.twitter.com/VT6d5h8PZp
— Star Sports (@StarSportsIndia) September 5, 2025
हेअरस्टाईलच्या चर्चेपलीकडे पाहिलं तर आशिया कपची सुरुवात ९ सप्टेंबरला होणार आहे. भारताचा पहिला सामना 10 सप्टेंबरला यूएईविरुद्ध खेळला जाईल. तर सर्वात मोठी टक्कर १४ सप्टेंबरला दुबईत रंगणार आहे, जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येतील.