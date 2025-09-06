English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
 Suryakumar Yadav change hair colour to pink: हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ आशिया कप 2025 साठी दुबईला पोहोचला, परंतु दुबईत संघाच्या आगमनापेक्षा हार्दिक पंड्याच्या केसांच्या बदललेल्या रंगाने बरीच चर्चा केली. आता सूर्यकुमार यादवचाही नवीन लूकचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 6, 2025, 11:13 AM IST
हार्दिकनंतर सूर्या दादानेही बदलला केसांचा रंग? सोशल मीडियावर Photo Viral

Suryakumar Yadav Pink Hair Viral Photo: आशिया कप 2025 साठी टीम इंडिया दुबईत दाखल झाली आहे. पण खेळाडूंच्या सरावापेक्षा सध्या चर्चा आहे ती त्यांच्या लुक्सची. टीमचा उपकर्णधार हार्दिक पंड्याने नुकताच केसांचा रंग बदलला आणि त्याचा हा नवा अंदाज लगेचच व्हायरल झाला. मात्र इतकंच नाही, तर कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा देखील नवीन हेअरस्टाईल सोशल मीडियावर गाजू लागला आहे. सूर्याच्या नवीन लुकचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये किती सत्यता आहे हे जाणून घेऊयात. 

हार्दिकची नवा स्टाईल

हार्दिक पंड्या कायम आपल्या स्टायलिश लूकसाठी चर्चेत असतो. दुबईला पोहोचताच त्याने सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर केले, ज्यात त्याचा केसांचा रंग काळ्याऐवजी हलक्या सोनेरी (ब्लॉन्ड) शेडमध्ये दिसला. चाहते त्याच्या या बदलेल्या लूकवर फिदा झाले तर काहींनी त्याच्या या नवीन लूकवर मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या.

 

सूर्यकुमारचा गुलाबी रंगाचा चर्चेत फोटो

हार्दिकच्या फोटो नंतर अचानक सोशल मीडियावर सूर्यकुमार यादवचा एक फोटो जोरदार व्हायरल झाला. त्या फोटोमध्ये सूर्या सलूनमध्ये बसून गुलाबी रंगात केस रंगवून घेताना दिसत होता. हा नजारा पाहून चाहत्यांना अक्षरशः धक्का बसला. खरंच कर्णधाराने असा लूक केला का?, असा प्रश्न सर्वांना पडला.

 

व्हायरल व्हिडीओ मागची सत्यता नक्की काय?

तपासून पाहिल्यावर समोर आलं की सूर्यकुमार यादवचा गुलाबी केसांचा फोटो खोटा आहे. तो एडिट करून व्हायरल करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात सूर्या अजूनही आपल्या जुन्याच स्टाईलमध्ये आहे. टीम इंडिया दुबईला रवाना होताना आणि अलीकडच्या प्रॅक्टिस सेशनच्या व्हिडीओमध्येही त्याचे केस नेहमीसारखेच काळे दिसले.

 

आशिया कपची धमाकेदार सुरुवात

हेअरस्टाईलच्या चर्चेपलीकडे पाहिलं तर आशिया कपची सुरुवात ९ सप्टेंबरला होणार आहे. भारताचा पहिला सामना 10 सप्टेंबरला यूएईविरुद्ध खेळला जाईल. तर सर्वात मोठी टक्कर १४ सप्टेंबरला दुबईत रंगणार आहे, जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येतील.

