Suryakumar Yadav: कितवी शिकलाय सुर्यकुमार यादव? 'मिस्टर 360' कडे कोणती डिग्री?

Suryakumar Yadav Education Details: भारतीय क्रिकेट संघाने 2025 च्या आशिया चषकात पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने या विजयात महत्त्वाची भूमिका निभावली. सुर्याने हा विजय भारतीय सैन्य आणि पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबांना समर्पित केला. नाणेफेकीनंतर त्याने पाकिस्तानी कर्णधाराशी हस्तांदोलन न केल्याने सोशल मीडियावर चर्चा रंगली. दरम्यान मिस्टर 360 डिग्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुर्यकुमारचं शिक्षण किती? तुम्हाला माहिती आहे का?
2010 मध्ये सूर्यकुमारने मुंबईकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली. रणजी करंडक 2010-11 मध्ये पहिल्याच सामन्यात 73 धावांची खेळी करून त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. 2012 मध्ये मुंबई इंडियन्सने त्याला आयपीएलसाठी निवडले. त्यानंतर कोलकाता नाइट रायडर्सकडून खेळला आणि 2018 मध्ये पुन्हा मुंबई इंडियन्समध्ये परतला.
सूर्यकुमार यादवला त्याच्या अनोख्या बॅटींग स्टाइलमुळे ‘मिस्टर 360 डिग्री’ म्हणून ओळखले जाते. आज तो भारताच्या टी-20 टीममधील सर्वात विश्वासार्ह फलंदाजांपैकी एक आहेत. खेळ आणि नेतृत्व यामुळे त्याने क्रिकेट विश्वात स्वत:ची ओळख निर्माण केली आहे.
सूर्यकुमार यादवचा जन्म 14 सप्टेंबर 1990 रोजी मुंबईत झाला. असे असले तरी त्याचे मूळ उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर आहे. त्याचे वडील अशोक कुमार यादव भाभा अणुसंशोधन केंद्रात (BARC) अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत, तर आई स्वप्ना यादव गृहिणी आहे. सूर्यकुमारला लहानपणापासून खेळाची आवड होती आणि वडिलांनी त्यांला क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले.
सूर्यकुमारने आपले प्राथमिक शिक्षण मुंबईतील अणुऊर्जा केंद्रीय शाळेतून घेतले. त्यानंतर अणुऊर्जा कनिष्ठ महाविद्यालयातून बारावी पूर्ण केली. उच्च शिक्षणासाठी त्याने पिल्लई कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आणि तिथून वाणिज्य शाखेतून (B.Com) पदवी प्राप्त केली. शिक्षणासोबतच त्याने क्रिकेटवरही लक्ष केंद्रित केले.
