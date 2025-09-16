English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Suryakumar Yadav: कितवी शिकलाय सुर्यकुमार यादव? 'मिस्टर 360' कडे कोणती डिग्री?

Suryakumar Yadav Education Details:  2010 मध्ये सूर्यकुमारने मुंबईकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 16, 2025, 05:58 PM IST
Suryakumar Yadav: कितवी शिकलाय सुर्यकुमार यादव? 'मिस्टर 360' कडे कोणती डिग्री?
सुर्यकुमार यादव शिक्षण

Suryakumar Yadav Education Details: भारतीय क्रिकेट संघाने 2025 च्या आशिया चषकात पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने या विजयात महत्त्वाची भूमिका निभावली. सुर्याने हा विजय भारतीय सैन्य आणि पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबांना समर्पित केला. नाणेफेकीनंतर त्याने पाकिस्तानी कर्णधाराशी हस्तांदोलन न केल्याने सोशल मीडियावर चर्चा रंगली. दरम्यान मिस्टर 360 डिग्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुर्यकुमारचं शिक्षण किती? तुम्हाला माहिती आहे का?

Add Zee News as a Preferred Source

कशी झाली क्रिकेटमधील सुरुवात?

2010 मध्ये सूर्यकुमारने मुंबईकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली. रणजी करंडक 2010-11 मध्ये पहिल्याच सामन्यात 73 धावांची खेळी करून त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. 2012 मध्ये मुंबई इंडियन्सने त्याला आयपीएलसाठी निवडले. त्यानंतर कोलकाता नाइट रायडर्सकडून खेळला आणि 2018 मध्ये पुन्हा मुंबई इंडियन्समध्ये परतला.

‘मिस्टर 360 डिग्री’

सूर्यकुमार यादवला त्याच्या अनोख्या बॅटींग स्टाइलमुळे ‘मिस्टर 360 डिग्री’ म्हणून ओळखले जाते. आज तो भारताच्या टी-20 टीममधील सर्वात विश्वासार्ह फलंदाजांपैकी एक आहेत. खेळ आणि नेतृत्व यामुळे त्याने क्रिकेट विश्वात स्वत:ची ओळख निर्माण केली आहे.

आई-बाबा काय करतात?

सूर्यकुमार यादवचा जन्म 14 सप्टेंबर 1990 रोजी मुंबईत झाला. असे असले तरी त्याचे मूळ उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर आहे. त्याचे वडील अशोक कुमार यादव भाभा अणुसंशोधन केंद्रात (BARC) अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत, तर आई स्वप्ना यादव गृहिणी आहे. सूर्यकुमारला लहानपणापासून खेळाची आवड होती आणि वडिलांनी त्यांला क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले.

कितवी शिकला?

सूर्यकुमारने आपले प्राथमिक शिक्षण मुंबईतील अणुऊर्जा केंद्रीय शाळेतून घेतले. त्यानंतर अणुऊर्जा कनिष्ठ महाविद्यालयातून बारावी पूर्ण केली. उच्च शिक्षणासाठी त्याने पिल्लई कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आणि तिथून वाणिज्य शाखेतून (B.Com) पदवी प्राप्त केली. शिक्षणासोबतच त्याने क्रिकेटवरही लक्ष केंद्रित केले.

FAQ

प्रश्न: सूर्यकुमार यादव यांचे शिक्षण कोणत्या स्तरापर्यंत आहे?

उत्तर: सूर्यकुमार यादव यांनी मुंबईतील अणुऊर्जा केंद्रीय शाळेतून प्राथमिक शिक्षण घेतले आणि अणुऊर्जा कनिष्ठ महाविद्यालयातून बारावी पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी पिल्लई कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयातून वाणिज्य शाखेत (B.Com) पदवी प्राप्त केली. शिक्षणासोबतच ते क्रिकेटमध्ये सक्रिय राहिले.

प्रश्न: सूर्यकुमार यादव यांनी २०२५ च्या आशिया चषकात काय विशेष कामगिरी केली?

उत्तर: २०२५ च्या आशिया चषकात भारतीय क्रिकेट संघाने पाकिस्तानवर ऐतिहासिक विजय मिळवला, ज्यामध्ये कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांनी हा विजय भारतीय सैन्य आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबांना समर्पित केला. नाणेफेकीनंतर पाकिस्तानी कर्णधाराशी हस्तांदोलन न केल्याने ते चर्चेत आले.

प्रश्न: सूर्यकुमार यादव यांच्या क्रिकेट कारकीर्दीची सुरुवात कशी झाली?

उत्तर: सूर्यकुमार यादव यांनी २०१० मध्ये मुंबईकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली. रणजी करंडक २०१०-११ मध्ये त्यांनी पहिल्याच सामन्यात ७३ धावांची खेळी करून लक्ष वेधले. २०१२ मध्ये मुंबई इंडियन्सने त्यांना आयपीएलसाठी निवडले, त्यानंतर ते कोलकाता नाइट रायडर्सकडून खेळले आणि २०१८ मध्ये पुन्हा मुंबई इंडियन्समध्ये सामील झाले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Suryakumar yadav education detailsteam india cricketerSuryakumar Yadav videoSuryakumar yadav girlfriendsटिम इंडिया

इतर बातम्या

सार्वजनिक शौचालयात हँड ड्रायरचा वापर करताय? हात स्वच्छ करण्...

हेल्थ