T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या निर्णयावर कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्ट केली टीम इंडियाची भूमिका; म्हणाला 'आमचंही ठरलंय, 15 तारखेला मैदानात....'

Suryakumar Yadav On IND VS PAK Boycott Controversey : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना सुद्धा भारत पाकिस्तान यांच्यातील ग्रुप स्टेज सामना होणार की नाही याबाबत अद्याप शंकाच आहे. तेव्हा पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्यावर आता टीम इंडियाची भूमिका कशी असेल याबाबत स्वतः कर्णधार सूर्यकुमार यादवने कॅप्टन्स डे च्या निमित्ताने सांगितलं.   

पूजा पवार | Updated: Feb 5, 2026, 05:45 PM IST
T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुरु होण्यासाठी आता अवघे दोन दिवस शिल्लक आहेत. मात्र असं असलं तरी अद्याप 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना होणार की नाही याबाबत अजूनही शंकाच आहे. पाकिस्तान सरकारने त्यांच्या राष्ट्रीय संघाला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये खेळण्याची परवानगी तर दिली मात्र भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानने घेतलेल्या या निर्णयावर भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला प्रश्न विचारण्यात आला. यावर भारतीय कर्णधाराने दिलेल्या उत्तराने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. 

टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच : 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी आयसीसीकडून कॅप्टन्स डे चं आयोजन करण्यात आलं होतं. टी20 क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कॅप्टन्स डे हा दोन वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पार पडला. यात भारत, अफगानिस्तान, कॅनडा, इंग्लंड, इटली, नामीबिया, नेपाल, न्यूझीलंड, स्कॉटलंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका आणि वेस्टइंडीज या 12 संघांचा कॅप्टन्स डे हा मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर पार पडला. तर श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, नेदरलँड, ओमान, पाकिस्तान, यूएई आणि झिम्बाब्वे यांच्या संघांचा कॅप्टन्स डे हा श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे झाला. यात वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी असलेल्या संघांच्या कर्णधारांनी आपल्या स्पर्धेपूर्वीच्या त्यांच्या तयारी आणि रणनीतींबद्दल पत्रकारांशी चर्चा केली. 

IND VS PAK सामन्यावर काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव? 

मुंबईत बीसीसीआयच्या हेड ऑफिसमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत कॅप्टन्स डे साठी उपस्थित असलेल्या टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवला पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयाकडे टीम इंडियाचे खेळाडू कसे पाहतात? सामना होणार नाही होणार या दुविधेच्या स्थितीमुळे संघावर काय परिणाम होतोय यावर प्रश्न विचारण्यात आला. 

यावर उत्तर देताना कर्णधार सूर्यकुमारने म्हटले की, 'आम्ही त्यांच्या विरुद्ध खेळायला नकार दिलेला नाही. त्यांच्या सरकारकडूनच हा निर्णय आलेला आहे. आयसीसीने वेळापत्रक जाहीर केलंय, बीसीसीआयने न्यूट्रल व्हेन्यू सुद्धा ठरवलंय. आमच्या विमानाची तिकिटं तर बुक आहेत तेव्हा आम्ही तर जाणार आहोत बाकी त्यांनी त्यांचं बघून घ्यावं. टीम इंडियात या संदर्भातील  संभाषण अगदी क्लिअर आहे की आम्ही 7 तारखेला सामना खेळू मग 12 तारखेला खेळू आणि मग 15 तारखेला कोलंबोला जाऊ'. 

हेही वाचा : 'आम्ही निर्णय विचारपूर्वकच...' IND VS PAK सामन्याबाबत पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचं मोठं वक्तव्य, बहिष्काराच्या निर्णयावर काय म्हणाले?

 

भारताला होणार दोन पॉईंट्सचा फायदा? 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत एकूण 20 संघांचा सहभाग असणार आहे. या संघांना एकूण 4 ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून यात ग्रुप ए मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या संघांचा समावेश आहे. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड, नामिबिया असे पाच संघ असून हे एकमेकांविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना खेळतील. यापैकी 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना हा श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे होणार होता. मात्र याच सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून हा सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. आता यावर आयसीसी काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. जर भारताविरुद्ध सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकला तर त्यांना दोन पॉईंट्सचा फायदा होईल. 

