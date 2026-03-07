IND VS NZ : फायनल जिंकण्यासाठी टीम इंडियाने केले 3 महत्वाचे बदल, अहमदाबाद स्टेडियमवर इतिहास रचणार

IND VS NZ Final : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात रविवारी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यात न्यूझीलंडला पराभूत करून टीम इंडियाकडे (Team India) इतिहास रचण्याची संधी आहे. आतापर्यंत कोणत्याही संघाने त्यांच्या होमग्राउंडवर तसेच लागोपाठ दुसऱ्यांदा टी 20 वर्ल्ड कप सामना जिंकलेला नाहीये, मात्र टीम इंडिया 8 मार्च रोजी अहमदाबाद स्टेडियमवर (Ahamdabad Stadium) तो इतिहास घडवू शकते. मात्र अहमदाबादमध्ये हा सामना जिंकणं सुद्धा टीम इंडियासाठी म्हणावं तेवढं सोपं नसेल कारण 2023 च्या वर्ल्ड कपमध्ये संपूर्ण सामन्यात अजेय राहिलेली टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध फायनल सामन्यात याचं नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पराभूत झाली होती. तो पराभव आजही टीम इंडिया आणि भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक कडू आठवण आहे. त्यामुळे आता भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात होणार टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा अंतिम सामना जिंकण्यासाठी टीम इंडियाने सामन्यापूर्वी तीन महत्वाचे बदल केले आहेत.
टीम इंडियाने नकारात्मक आठवणींना मिटवण्यासाठी हॉटेल बदललं आहे. टीम इंडिया अहमदाबादच्या त्या हॉटेलमध्ये थांबणार नाही जिथे ते 2023 च्या वनडे वर्ल्ड कप फायनलपूर्वी थांबले होते. हा निर्णय अंधविश्वासापेक्षा टीम इंडियामधील नवी सुरुवात करण्याच्या भावनेतून घेण्यात आलेला आहे. असं म्हटलं जातं की त्या हॉटेलमधील जुन्या आठवणी खेळाडूंच्या मानसिकतेवर प्रभाव टाकू शकत होते. म्हणूनच नवीन जागा आणि नवीन वातावरणाद्वारे, खेळाडूंना पूर्णपणे ताजेतवाने ठेवण्याचा आणि नकारात्मक विचारांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार अशी माहिती समोर येतेय की टीम इंडिया नरेंद्र मोदी स्टेडियमवरील आपल्या नियमित 'होम' ड्रेसिंग रूमच्या ऐवजी 'विझिटिंग' म्हणजेच विरुद्ध संघाचं ड्रेसिंग रूमचा वापर करू शकते. हा बदल सुद्धा 2023 वर्ल्ड कप फायनलच्या पराभवाच्या कडू आठवणी पुसण्यासाठी टीम इंडियाकडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांपैकीच एक मोठं पाऊल आहे. ड्रेसिंग रूम बदलून संघ व्यवस्थापन एक मानसिक संदेश देऊ इच्छिते की खेळाडू एक नवीन शक्ती म्हणून उदयास येत आहेत, जिथे मागील रेकॉर्ड महत्त्वाचे नाहीत.
टीम इंडियाने अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आतापर्यंत दोन मोठे पराभव स्वीकारले आहेत. पहिला पराभव हा 2023 वनडे वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये मिळाला होता, जिथे ऑस्ट्रेलिया संघाने भारताचा दारुण पराभव केला आणि मायदेशात टीम इंडियाचं वर्ल्ड कप जिंकण्यात स्वप्न धुळीस मिळवलं होतं. तर टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या सुपर 8 सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा 76 धावांनी पराभव झाला होता. हे दोन्ही सामने काळ्या मातीच्या स्लो पीचवर झाले होते. आता टीम इंडियाची सर्वात मोठी कमजोरी ही हीच स्लो पिच आहे. आता मागच्या दोन्ही पराभवातून हुशार होऊन आता काळ्या मातीच्या जागी लाल मातीच्या पिचवर टीम इंडिया खेळणार आहे. एका अहवालानुसार, अंतिम सामन्यात 70% लाल मातीचा वापर करून मिश्र मातीची पिच वापरण्यात येईल. ही खेळपट्टी फलंदाजीसाठी उत्कृष्ट असेल. भारतीय फलंदाजांची आक्रमक शैली या पिचवर चमत्कार करू शकते.