सेमीफायनलपूर्वी बॅडलक पासून वाचण्यासाठी टीम इंडियाने उचललं मोठं पाऊल, चंद्र ग्रहणामुळे बदलली सरावाची वेळ

IND VS ENG : सुपर 8 मध्ये झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज विरुद्ध धमाकेदार कामगिरी करून टीम इंडिया (Team India) आता सेमी फायनलमध्ये पोहोचली आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND VS ENG) यांच्यात 5 मार्च रोजी सेमी फायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे. टीम इंडिया आतापर्यंत सहाव्यांदा टी20 वर्ल्ड कपच्या सेमी फायनलमध्ये पोहोचली असल्याने आता टीम इंडियाची रणनिती, प्लेईंग 11 आणि नेट्सवर होणारी तयारी इत्यादी सगळ्यावर बारीक लक्ष आहे. अशातच मंगळवारी टीम इंडियाचं सराव सत्र हा चर्चेचा विषय ठरला. रिपोर्ट्सनुसार भारतीय पुरुष संघाने चंद्र ग्रहणाच्या कारणास्थव सरावाची वेळ टाळली. जेणेकरून कोणत्याही गोष्टीची अशुभ सुरुवात होण्यापासून वाचता येईल.
एका रिपोर्टनुसार, 'टीम इंडियाने चंद्रग्रहणाशी संबंधित एका प्रचलित मान्यतेचा सन्मान करून सराव सत्राच्या सुरुवातीत बदल केला आहे. चंद्रग्रहणाला अनेक लोक शुभ कार्यासाठी अनुकूल मानत नाहीत. काही भारतीय खेळाडू शुभ अशुभ सारख्या गोष्टींना मानतात, त्यामुळे कदाचित त्यांना सध्या असं कोणतंच काम करायचं नाही ज्यामुळे त्यांच्या वर्ल्ड कप अभियानात बाधा निर्माण होईल.
भारतीय संघ इंग्लंड विरुद्ध गुरुवारी सामना खेळणार आहे. या सेमी फायनल सामन्यापूर्वी मंगळवारी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर संध्याकाळी 6 ते रात्री 9 पर्यंत सराव सत्र आयोजित करण्यात आलं होतं. मात्र त्याच दिवशी दुपारी 3:20 पासून चंद्रग्रहण सुरु झालं जे संध्याकाळी 6:47 वाजेपर्यंत चालणार होतं. रिपोर्ट्सनुसार टीम इंडियाला जेव्हा माहिती पडलं की चंद्रग्रहण त्यांच्या सराव सत्रादरम्यान सुरु राहणार आहे तेव्हा यावर त्यांनी चर्चा केली. सूत्रांच्या माहितीनुसार समजलं की, 'संघाला कळलं की चंद्रग्रहण दरम्यान कोणतंही शुभ काम सुरु करायला नकोत. टीम इंडिया इंग्लंड विरुद्ध सेमीफायनलचा सामना खेळणार आहे. त्यामुळे संघाला सकारात्मक सुरुवात करायची आहे. अनेक लोकांचं म्हणणं होतं की 6:40 वाजण्यापूर्वी संघाने कोणतेही काम करण्यापासून वाचायला हवं. टीम मॅनेजमेंटने यावर सहमती दर्शवली आणि सराव सत्र एक तास उशिरा सुरु करण्यात आलं'.
हेही वाचा : इराण महिला फुटबॉल संघाचा मोठा निर्णय, सामन्यापूर्वी राष्ट्रगीत गाण्यास दिला नकार
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात वर्ल्ड कप 2026 मधील दुसरा सेमीफायनल सामना हा गुरुवारी खेळवला जाणार आहे. हा सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाणार असून हे मैदान टीम इंडियासाठी लकी आहे. याच कारण 2011 मध्ये टीम इंडियाने क्रिकेट इतिहासात दुसऱ्यांदा याच मैदानावर वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकली होती. आता पुन्हा एकदा टीम इंडियाला इंग्लंडला पराभूत करून फायनलमध्ये पोहोचण्याची संधी आहे.